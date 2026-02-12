Oblodzenia, śnieg i alerty pogodowe - najnowsze prognozy dla UK
Oblodzenia, śnieg i alerty pogodowe - najnowsze prognozy dla UK fot. shutterstock.com
UKŻycie w UK
2 min.czytania

Oblodzenia, śnieg i alerty pogodowe – najnowsze prognozy dla UK

Joanna Baran
Joanna Baran

Po długim okresie deszczu i łagodnych temperatur meteorolodzy zapowiadają falę mrozu, śniegu i oblodzeń. Pogoda może znacząco utrudnić podróże oraz zwiększyć ryzyko dla zdrowia osób wrażliwych na zimno. Oblodzenia, śnieg i alerty pogodowe, czyli najnowsze prognozy dla UK.

Najnowsze ostrzeżenia obejmują szerokie pasmo kraju. Szczególnie w północnej i centralnej części Wysp. Żółte alerty zostały uruchomione w czwartek po południu, kiedy temperatura zaczęła gwałtownie spadać pod wpływem napływu arktycznego powietrza. Ostrzeżenia mają obowiązywać do piątku w południe. Natomiast lokalne warunki mogą sprawić, że śnieg i oblodzenia utrzymają się dłużej w wyższych partiach kraju.

Gdzie i kiedy spadnie śnieg

Najbardziej intensywne opady śniegu spodziewane są w północnej Szkocji i północnej Anglii. Początkowo śnieg pojawi się na terenach wyżej położonych, powyżej 200–300 metrów nad poziomem morza. Natomiast w wielu miejscach przejdzie również na niższe obszary w czwartek wieczorem i w nocy. Na podgórskich terenach może spaść od 2 do 5 cm śniegu, a lokalnie nawet do 10 cm. Na nizinach północnej Anglii i Szkocji spodziewany jest lekki śnieg, od 1 do 2 cm do piątkowego poranka.

- Advertisement -

W środkowej Anglii i północno-wschodnich rejonach opady śniegu pojawiać się będą okresowo, częściej przeplatając się z deszczem i mokrym śniegiem. To dodatkowo zwiększy ryzyko oblodzeń tam, gdzie podłoże będzie wilgotne i temperatura spadnie poniżej zera.

Temperatury mocno poniżej normy

Arktyczna masa powietrza, która napływa z północy, obniży temperatury w całym kraju. W piątkowe i sobotnie noce termometry pokażą liczby poniżej zera. Natomiast lokalnie nawet -2°C do -4°C, zwłaszcza w miejscach oddalonych od miejskich „wysp ciepła”. Najniższe temperatury prognozowane są w północnej Szkocji, gdzie przy bezchmurnym niebie mogą być jeszcze niższe.

Oblodzenia i ryzyko zdrowotne

Po ustąpieniu opadów, przy przejaśnieniu nieba, temperatury spadną jeszcze szybciej.  Dlatego powstanie warstwa lodu na nieposypanych chodnikach, drogach i schodach. Nawet cienka warstwa na głównych trasach może prowadzić do poważnych opóźnień i kolizji. Kierowcom zaleca się uwzględnienie dłuższego czasu podróży i przygotowanie samochodów na warunki zimowe. Natomiast pieszym – ostrożność przy poruszaniu się po powierzchniach narażonych na oblodzenie.

Oblodzenia, śnieg i alerty pogodowe - najnowsze prognozy dla UK
Oblodzenia, śnieg i alerty pogodowe – najnowsze prognozy dla UK
fot. shutterstock.com

Dodatkowo w części kraju wydano żółte ostrzeżenie zdrowotne. Niższe temperatury mogą mieć wpływ na zdrowie osób starszych, przewlekle chorych i innych wrażliwych grup, zwiększając zapotrzebowanie na usługi medyczne i opiekę zdrowotną.

Oblodzenia, śnieg i alerty pogodowe – najnowsze prognozy dla UK

Modele pogodowe sugerują, że po przejściu tej zimnej fali pogoda może chwilowo się uspokoić. W sobotę możliwe jest przejaśnienie i względne rozpogodzenia, jednak fronty atlantyckie mogą wrócić już w niedzielę, przynosząc kolejne opady i powroty wilgotnych, zmiennych warunków. Prognozy na dłuższą metę wskazują na pogodę bardziej typową dla przejścia sezonowego, ale wciąż z ryzykiem okresowych ochłodzeń aż do następnego większego systemu pogodowego.

Najbliższe dni to czas, w którym Wielka Brytania musi przygotować się na klasyczne zimowe warunki — od śniegu na północy, przez oblodzenia na drogach, aż po chłód, który odczują także większe miasta i regiony środkowej Anglii. Śledzenie aktualnych alertów i prognoz będzie kluczowe, bo warunki mogą zmieniać się bardzo dynamicznie.

 

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Czy państwo zmusi do instalacji pompy ciepła? Nowe prawo budzi obawy!

Rząd zapewnia, że celem jest poprawa jakości mieszkań i ograniczenie emisji CO₂, a nie nakładanie nieosiągalnych obowiązków.
UK

Od 1 kwietnia TV Licence droższa. Tyle zapłacą gospodarstwa domowe w 2026 roku

TV Licence wzrasta z uwagi na średnią inflację CPI z 12 miesięcy do września 2025 roku, która wyniosła 3,15 proc.
Londyn

Tańszy Londyn – gdzie zamieszkać w stolicy, aby nie zbankrutować?

Nie w każdym miejscu w Londynie mieszkania są koszmarne drogie, mimo że ogólnie Londyn jest niemal dwukrotnie droższy niż inne regiony Wielkiej Brytanii.
Praca i finanse

7 supermarketów, w których zrobisz najtańsze zakupy – luty 2026

Kluczowe znaczenie ma wielkość zakupów, dostęp do kart lojalnościowych oraz to, czy kupujemy głównie marki własne, czy produkty markowe. Poznaj ranking sklepów w UK wraz z najnowszymi cenami!
UK

Wielka Brytania wydaje darmowe paszporty. Pod jednym warunkiem

Odnowienie paszportu w Wielkiej Brytanii nie jest tanie. Przepisy jednak idą niektórym obywatelom na rękę i wydają dla nich ten dokument bezpłatnie.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet