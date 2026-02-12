Oblodzenia, śnieg i alerty pogodowe – najnowsze prognozy dla UK

Po długim okresie deszczu i łagodnych temperatur meteorolodzy zapowiadają falę mrozu, śniegu i oblodzeń. Pogoda może znacząco utrudnić podróże oraz zwiększyć ryzyko dla zdrowia osób wrażliwych na zimno. Oblodzenia, śnieg i alerty pogodowe, czyli najnowsze prognozy dla UK.

Najnowsze ostrzeżenia obejmują szerokie pasmo kraju. Szczególnie w północnej i centralnej części Wysp. Żółte alerty zostały uruchomione w czwartek po południu, kiedy temperatura zaczęła gwałtownie spadać pod wpływem napływu arktycznego powietrza. Ostrzeżenia mają obowiązywać do piątku w południe. Natomiast lokalne warunki mogą sprawić, że śnieg i oblodzenia utrzymają się dłużej w wyższych partiach kraju.

Gdzie i kiedy spadnie śnieg

Najbardziej intensywne opady śniegu spodziewane są w północnej Szkocji i północnej Anglii. Początkowo śnieg pojawi się na terenach wyżej położonych, powyżej 200–300 metrów nad poziomem morza. Natomiast w wielu miejscach przejdzie również na niższe obszary w czwartek wieczorem i w nocy. Na podgórskich terenach może spaść od 2 do 5 cm śniegu, a lokalnie nawet do 10 cm. Na nizinach północnej Anglii i Szkocji spodziewany jest lekki śnieg, od 1 do 2 cm do piątkowego poranka.

- Advertisement -

W środkowej Anglii i północno-wschodnich rejonach opady śniegu pojawiać się będą okresowo, częściej przeplatając się z deszczem i mokrym śniegiem. To dodatkowo zwiększy ryzyko oblodzeń tam, gdzie podłoże będzie wilgotne i temperatura spadnie poniżej zera.

Temperatury mocno poniżej normy

Arktyczna masa powietrza, która napływa z północy, obniży temperatury w całym kraju. W piątkowe i sobotnie noce termometry pokażą liczby poniżej zera. Natomiast lokalnie nawet -2°C do -4°C, zwłaszcza w miejscach oddalonych od miejskich „wysp ciepła”. Najniższe temperatury prognozowane są w północnej Szkocji, gdzie przy bezchmurnym niebie mogą być jeszcze niższe.

Oblodzenia i ryzyko zdrowotne

Po ustąpieniu opadów, przy przejaśnieniu nieba, temperatury spadną jeszcze szybciej. Dlatego powstanie warstwa lodu na nieposypanych chodnikach, drogach i schodach. Nawet cienka warstwa na głównych trasach może prowadzić do poważnych opóźnień i kolizji. Kierowcom zaleca się uwzględnienie dłuższego czasu podróży i przygotowanie samochodów na warunki zimowe. Natomiast pieszym – ostrożność przy poruszaniu się po powierzchniach narażonych na oblodzenie.

Dodatkowo w części kraju wydano żółte ostrzeżenie zdrowotne. Niższe temperatury mogą mieć wpływ na zdrowie osób starszych, przewlekle chorych i innych wrażliwych grup, zwiększając zapotrzebowanie na usługi medyczne i opiekę zdrowotną.

Oblodzenia, śnieg i alerty pogodowe – najnowsze prognozy dla UK

Modele pogodowe sugerują, że po przejściu tej zimnej fali pogoda może chwilowo się uspokoić. W sobotę możliwe jest przejaśnienie i względne rozpogodzenia, jednak fronty atlantyckie mogą wrócić już w niedzielę, przynosząc kolejne opady i powroty wilgotnych, zmiennych warunków. Prognozy na dłuższą metę wskazują na pogodę bardziej typową dla przejścia sezonowego, ale wciąż z ryzykiem okresowych ochłodzeń aż do następnego większego systemu pogodowego.

Najbliższe dni to czas, w którym Wielka Brytania musi przygotować się na klasyczne zimowe warunki — od śniegu na północy, przez oblodzenia na drogach, aż po chłód, który odczują także większe miasta i regiony środkowej Anglii. Śledzenie aktualnych alertów i prognoz będzie kluczowe, bo warunki mogą zmieniać się bardzo dynamicznie.