wizyta w przychodni
Pacjenci będą mogli kontaktować się z przychodnią osobiście, telefonicznie, online oraz przez aplikację / fot. Shutterstock.com
UKZdrowie
1 min.czytania

Od października szybciej dostaniesz się do lekarza rodzinnego

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Od 1 października pacjenci w UK będą korzystać z przychodni lekarzy rodzinnych GP na nowych zasadach. Nie są to decyzje podejmowane przez poszczególne placówki, lecz ogólnokrajowe regulacje NHS England. Jak teraz będzie wyglądać wizyta w przychodni?

Celem zmian jest skrócenie czasu oczekiwania na pomoc oraz zapewnienie wszystkim pacjentom równego i przejrzystego dostępu do usług medycznych.

- Advertisement -

Jeden dzień roboczy na rozpatrzenie zgłoszenia pacjenta

Największą zmianą jest wprowadzenie obowiązkowego dokumentu „You and your general practice”. Na jego podstawie wszystkie placówki muszą być dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–18:30, a pacjenci będą mogli kontaktować się nie tylko osobiście czy telefonicznie, lecz także online oraz przez aplikację NHS. Każde zgłoszenie zostanie rozpatrzone w ciągu jednego dnia roboczego.

O tym, czy wizyta twarzą w twarz jest konieczna, zdecyduje personel przychodni

Dotychczas pacjenci nierzadko musieli czekać tygodniami na termin wizyty. Po zmianach, zgłaszając potrzebę konsultacji, będą musieli podać powód kontaktu, a następnie pracownik przychodni przeprowadzi wstępną ocenę sytuacji.

wizyta w przychodni
Wszystkie placówki muszą być dostępne od poniedziałku do piątku przez ponad 10 godzin dziennie / fot. Shutterstock.com

Na podstawie wstępnej oceny zapadnie decyzja, czy konieczna jest szybka konsultacja twarzą w twarz, rozmowa telefoniczna, SMS z zaleceniami, czy skierowanie do farmaceuty lub innej usługi NHS. Istnieje możliwość poproszenia o konkretnego lekarza, jednak wówczas czas oczekiwania może się wydłużyć.

Opiekun pacjenta może zgłosić wizytę za zgodą chorego

Nowy system gwarantuje pacjentom jasną odpowiedź w ciągu jednego dnia roboczego i eliminuje konieczność wielokrotnych prób rejestracji. Osoby z chorobami przewlekłymi będą mogły kontynuować leczenie u tego samego specjalisty. Dodatkowo dopuszczono możliwość zgłoszenia przez opiekuna, jeśli pacjent wyrazi na to zgodę.

Lekarze przyznają, że zmiany, szczególnie na początku, mogą być źródłem frustracji, ponieważ pacjenci często niesłusznie obwiniają o nie personel medyczny. Mimo to system ma przynieść długoterminowe korzyści, zwiększyć dostępność pomocy i wprowadzić większą przejrzystość w działaniu przychodni. Dzięki temu pacjenci będą mogli szybciej umawiać wizyty i monitorować swoje leczenie.

Teksty tygodnia

UK

Szariat w Wielkiej Brytanii? Społeczeństwo sceptyczne, politycy otwarci

W parlamencie Wielkiej Brytanii trwa debata dotycząca możliwości funkcjonowania prawa szariatu w ramach brytyjskiego systemu prawnego.
UK

Te linie lotnicze są znane ze swojej niepunktualności

Z najnowszej analizy grupy konsumenckiej Which? wynika, że TUI jest najmniej punktualną linią lotniczą wśród 6 największych przewoźników realizujących w Wielkiej Brytanii.
Praca i finanse

Od października wzrost kosztów ładowania aut elektrycznych. Jak zmniejszyć koszty?

Średni koszt pełnego naładowania samochodu elektrycznego w domu (akumulator 60 kWh) wzrośnie z 15,43 funta do 15,81 funta. Dla osób ładujących codziennie oznacza to dodatkowe 138 funtów rocznie. To kolejny cios w domowe budżety.
Praca i finanse

Uwaga! Departament (DWP) skontroluje Twoje konto, jeśli pobierasz jeden z tych zasiłków

Niedawno Urząd Skarbowy w UK (HMRC) zyskał uprawnienia, zgodnie...
UK

Brytyjski program wizowy rośnie w siłę. Szansa dla utalentowanych!

Administracja USA w ostatnich latach wysyła jasne sygnały, że priorytetem ma być zatrudnianie obywateli amerykańskich. Firmy technologiczne i uczelnie zobligowano do stawiania rodaków na pierwszym miejscu, a opłaty za wizy H-1B dla zagranicznych ekspertów sięgają około 74 tys. funtów. W tej sytuacji Wielka Brytania chce wykorzystać okazję, aby przyciągnąć najbardziej utalentowanych naukowców i specjalistów.
kasyno online

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet