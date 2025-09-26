Od października szybciej dostaniesz się do lekarza rodzinnego

Od 1 października pacjenci w UK będą korzystać z przychodni lekarzy rodzinnych GP na nowych zasadach. Nie są to decyzje podejmowane przez poszczególne placówki, lecz ogólnokrajowe regulacje NHS England. Jak teraz będzie wyglądać wizyta w przychodni?

Celem zmian jest skrócenie czasu oczekiwania na pomoc oraz zapewnienie wszystkim pacjentom równego i przejrzystego dostępu do usług medycznych.

- Advertisement -

Jeden dzień roboczy na rozpatrzenie zgłoszenia pacjenta

Największą zmianą jest wprowadzenie obowiązkowego dokumentu „You and your general practice”. Na jego podstawie wszystkie placówki muszą być dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–18:30, a pacjenci będą mogli kontaktować się nie tylko osobiście czy telefonicznie, lecz także online oraz przez aplikację NHS. Każde zgłoszenie zostanie rozpatrzone w ciągu jednego dnia roboczego.

O tym, czy wizyta twarzą w twarz jest konieczna, zdecyduje personel przychodni

Dotychczas pacjenci nierzadko musieli czekać tygodniami na termin wizyty. Po zmianach, zgłaszając potrzebę konsultacji, będą musieli podać powód kontaktu, a następnie pracownik przychodni przeprowadzi wstępną ocenę sytuacji.

Na podstawie wstępnej oceny zapadnie decyzja, czy konieczna jest szybka konsultacja twarzą w twarz, rozmowa telefoniczna, SMS z zaleceniami, czy skierowanie do farmaceuty lub innej usługi NHS. Istnieje możliwość poproszenia o konkretnego lekarza, jednak wówczas czas oczekiwania może się wydłużyć.

Opiekun pacjenta może zgłosić wizytę za zgodą chorego

Nowy system gwarantuje pacjentom jasną odpowiedź w ciągu jednego dnia roboczego i eliminuje konieczność wielokrotnych prób rejestracji. Osoby z chorobami przewlekłymi będą mogły kontynuować leczenie u tego samego specjalisty. Dodatkowo dopuszczono możliwość zgłoszenia przez opiekuna, jeśli pacjent wyrazi na to zgodę.

Lekarze przyznają, że zmiany, szczególnie na początku, mogą być źródłem frustracji, ponieważ pacjenci często niesłusznie obwiniają o nie personel medyczny. Mimo to system ma przynieść długoterminowe korzyści, zwiększyć dostępność pomocy i wprowadzić większą przejrzystość w działaniu przychodni. Dzięki temu pacjenci będą mogli szybciej umawiać wizyty i monitorować swoje leczenie.