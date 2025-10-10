Małgorzata Wnuczek zaginęła 19 lat temu. Czy teraz doszło do przełomu w śledztwie? fot. Policja Leicester
Odkryto ludzkie szczątki. Czy to zaginiona Małgorzata Wnuczek?

Policja badająca zaginięcie Polki, która zniknęła 19 lat temu, odkryła ludzkie szczątki w zaroślach. Małgorzata Wnuczek zniknęła w maju 2006 roku, gdy wracała do domu z pracy w firmie logistycznej w Leicester.

Wtedy 27-letnia kobieta była widziana po raz ostatni, gdy wsiadała do autobusu jadącego z miejsca pracy przy Sunningdale Road do centrum miasta. Następnie słuch po niej zaginął.

Jak poinformowała policja, ostatni kontakt z rodziną nastąpił 29 maja 2006 roku za pośrednictwem wiadomości tekstowej.

Kobieta pozostawiła córkę Olę, która w momencie zaginięcia matki miała trzy lata.

Teraz policja hrabstwa Leicestershire poinformowała o odkryciu szczątków ludzkich w zaroślach przy Great Central Way, niedaleko stadionu Leicester City.

30 września funkcjonariusze wznowili poszukiwania Małgorzaty Wnuczek po otrzymaniu sygnału od „kolegów z Polski”. Skupili się na przekopywaniu zarośli.

Policja nie podała jeszcze, czy szczątki ludzkie nosiły ślady morderstwa. W związku z tym odkryciem jeszcze nikogo nie aresztowano.

Jedno aresztowanie, ale bez dalszych zarzutów

W czerwcu 2023 roku w rejonie Wielkiego Manchesteru aresztowano 39-letniego mężczyznę pod zarzutem pomagania przestępcy i utrudniania śledztwa. Później został on jednak zwolniony. Śledczy nie podjęli wobec niego dalszych działań.

Do tego aresztowania doszło, gdy specjalistyczne grupy poszukiwawcze przez kilka dni przeczesywały rzekę Soar po kolejnym sygnale od polskiej policji. Wtedy jednak niczego nie odnaleziono.

Rodzina od lat walczy o prawdę i apeluje o informacje

Rodzina Małgorzaty Wnuczek w 2016 roku publicznie apelowała o informacje w sprawie jej zaginięcia. Była to dziesiąta rocznica zaginięcia kobiety. Rodzina oferowała nagrodę w wysokości 10 tysięcy funtów. Jak podają źródła, skontaktowało się tylko siedem osób i nie wszczęto żadnych nowych śledztw.

W oświadczeniu wydanym po najnowszym makabrycznym odkryciu policja stwierdziła:

– Na razie nie wiadomo, czy szczątki należą do pani Wnuczek. W celu ustalenia tożsamości osoby podejrzanej przeprowadzone zostaną dalsze badania kryminalistyczne.

– Mimo iż znaleziono szczątki, przeszukania w tym rejonie są kontynuowane – dodano w oświadczeniu.

Rodzina Małgorzaty jest w kontakcie z funkcjonariuszami, którzy zapewniają jej wsparcie.

Córka kobiety, Ola, gdy już była starsza, zdała sobie sprawę z tego, co przydarzyło się jej matce. Ola dzieliła się w przeszłości wieloma apelami, między innymi pełnym emocji nagraniem wideo, gdy miała zaledwie 6 lat, a także kolejnym, gdy obchodziła swoje 13. urodziny, w maju 2016 roku.

Ola mieszkała w Polsce z dziadkami jeszcze przed zaginięciem matki.

Policja: „Rodzina Małgorzaty żyła w nieświadomości przez 20 lat”

Po odkryciu ludzkich szczątków, detektyw Jenni Greenway, główna oficer prowadząca dochodzenie, powiedziała:

– Choć rozumiem, że ta wiadomość może być szokiem dla społeczności, mam nadzieję, że to odkrycie dostarczy nam informacji, które pomogą nam zrozumieć, co mogło się stać z Małgorzatą.

– Funkcjonariusze pozostają w kontakcie z rodziną i zapewniają jej wsparcie w tym niewątpliwie trudnym czasie.

– Funkcjonariusze pozostaną na terenie Watkin Road, aby prowadzić dalsze działania i wspierać osoby mieszkające w pobliżu.

Wcześniej w oświadczeniu funkcjonariusz stwierdziła:

– Przez prawie 20 lat rodzina Małgorzaty żyła w nieświadomości tego, co się z nią stało, i jesteśmy im winni odpowiedź na nurtujące ich pytania.

