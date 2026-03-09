Odwołane pociągi. Chaos w centrum. Ogromny pożar Glasgow Central Station

Ogromny pożar Glasgow Central Station spowodował całkowite wstrzymanie ruchu pociągów na największej stacji kolejowej w Szkocji. Pożar wybuchł w niedzielne popołudnie w sklepie z e-papierosami przy Union Street. Tuż obok wejścia do stacji. Ogień szybko się rozprzestrzenił. Natomiast historyczny budynek wiktoriański częściowo się zawalił. W efekcie wszystkie połączenia kolejowe zostały odwołane, a pasażerowie musieli szukać alternatywnych sposobów podróży.

Stacja Glasgow Central Station obsługuje każdego dnia dziesiątki tysięcy pasażerów i jest najważniejszym węzłem kolejowym w Szkocji. Wstrzymanie ruchu pociągów natychmiast doprowadziło do poważnych utrudnień komunikacyjnych nie tylko w mieście, ale także na trasach łączących Glasgow z innymi częściami Wielkiej Brytanii. Chaos komunikacyjny panuje również w samym Glasgow. Stacja kolejowa jest ważnym węzłem komunikacyjnym dla ruchu miejskiego.

Chaos komunikacyjny w centrum Glasgow

Pożar Glasgow Central Station spowodował chaos w centrum miasta. Policja zamknęła fragmenty Union Street oraz sąsiednie ulice, aby umożliwić strażakom prowadzenie akcji gaśniczej. W rezultacie część autobusów została skierowana na objazdy. Natomiast tysiące pasażerów próbowało znaleźć alternatywne połączenia.

Odwołanie pociągów szczególnie dotknęło osoby podróżujące między Glasgow a Edynburgiem, Manchesterem czy Londynem. Wiele osób musiało zmienić plany podróży. Długo oczekiwali na informacje o dalszych kursach.

Zmiany tras i odwołane połączenia kolejowe

Operatorzy kolejowi poinformowali, że liczne pociągi zostały odwołane lub skierowane na inne stacje w mieście. Część składów przejeżdża przez Glasgow bez zatrzymywania się na głównym dworcu. Pasażerowie mogą korzystać z przystanków takich jak Argyle Street Station czy Anderston Station.

Przewoźnik ScotRail poinformował, że żadne pociągi nie będą rozpoczynać ani kończyć kursów na Glasgow Central do czasu dokładnej oceny szkód. Z kolei National Rail podkreślił, że nie ma jeszcze dokładnej daty ponownego otwarcia stacji.

Ogromny pożar Glasgow Central Station. 15 godzin walki z ogniem

W gaszeniu pożaru uczestniczy ponad 60 strażaków oraz kilkanaście wozów strażackich. Scottish Fire and Rescue Service prowadziła akcję przez ponad 15 godzin, walcząc z płomieniami i zapobiegając rozprzestrzenieniu się ognia na sąsiednie budynki.

Pożar Glasgow Central Station był na tyle intensywny, że w trakcie akcji zawaliła się kopuła zabytkowego budynku znajdującego się na rogu Union Street. Strażacy przez wiele godzin polewali konstrukcję wodą z wysięgników, aby zapobiec kolejnym zawaleniom.

Zawalony budynek i utrudnienia

Historyczny budynek, w którym wybuchł pożar, pochodzi z połowy XIX wieku i znajduje się na skrzyżowaniu Union Street i Gordon Street. Ogień zniszczył kilka lokali usługowych. Natomiast część konstrukcji uległa zawaleniu. Mimo że płomienie zostały opanowane, w ruinach wciąż widoczne są tlące się fragmenty konstrukcji.

Służby techniczne oraz Network Rail prowadzą obecnie szczegółowe kontrole, aby upewnić się, że infrastruktura kolejowa nie została poważnie uszkodzona.

Niepewność dla pasażerów

Na razie nie wiadomo, kiedy władze zdecydują się ponownie otworzyć stację kolejową w Glasgow. Pasażerowie są proszeni o sprawdzanie informacji o połączeniach przed podróżą i przygotowanie się na dalsze opóźnienia.