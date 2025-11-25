Pożar w Southall - eksplozje, utrudnienia w ruchu. 150 strażaków walczy z ogniem
Pożar w Southall - eksplozje, utrudnienia w ruchu. 150 strażaków walczy z ogniem fot. shutterstock.com
2 min.czytania

Pożar w Southall w Londynie – eksplozje, utrudnienia w ruchu. 150 strażaków walczy z ogniem

Joanna Baran
Joanna Baran

150 strażaków walczy z ogniem w Middlesex Business Park. Od godziny 8:55 rano, we wtorek 25 listopada, trwa ogromny pożar w Southall w Londynie, który objął dwupiętrowy budynek magazynowo-handlowy w Middlesex Business Park przy Bridge Road. Ogień ogarnął około trzech czwartych konstrukcji. Na miejscu pracuje już 150 strażaków i 25 wozów gaśniczych. Ze względu na niebezpieczny dym ewakuowano okolicznych mieszkańców oraz placówki przedszkolne i szkolne. 

London Fire Brigade potwierdza, że budynek jest całkowicie zajęty ogniem. Zarówno wewnątrz, jak i z zewnątrz. Strażacy nie opanowali jeszcze żywiołu. Przeciwnie, co chwila słychać nowe eksplozje. Dlatego służby przewidują, że działania ratownicze potrwają wiele godzin.

Seria eksplozji w płonącym magazynie

Świadkowie mówią o dramatycznych scenach. Mieszkańcy okolicy informują o serii wybuchów, które były słyszalne nawet co kilka sekund.

„Eksplozja za eksplozją, tak jakby ktoś odpalał fajerwerki – tylko znacznie mocniejsze. Budynki się trzęsły” – relacjonowała jedna z mieszkanek.

LFB potwierdziła, że bada przyczynę eksplozji, jednak na chwilę obecną nie wiadomo, co dokładnie detonuje wewnątrz magazynu. Lokalni przedsiębiorcy sugerują, że w budynku znajdowały się towary i urządzenia, które mogą być wrażliwe na wysoką temperaturę.

Ogromne utrudnienia na drogach i zmiany w komunikacji

Pożar powoduje poważne komplikacje w ruchu drogowym. Bridge Road oraz sąsiednie ulice są częściowo zamknięte. Natomiast komunikację autobusową służby skierowały na objazdy. Google Maps pokazuje obecnie w okolicy duże korki. Natomiast LFB ostrzega kierowców przed próbami przejazdu przez Southall.

Również władze dzielnicy Ealing apelują, by unikać tego obszaru i pod żadnym pozorem nie zbliżać się do miejsca pożaru. Lotnisko Heathrow poinformowało, że sytuacja nie wpływa na funkcjonowanie portu, choć widok kłębów dymu jest zauważalny również z rejonu lotniska.

Zagrożenie dla zdrowia i apel o zamykanie okien

Z płonącej konstrukcji wydobywają się gęste, czarne kłęby dymu, które unoszą się wysoko i są widoczne nawet z 15 mil (ponad 24 km). Służby ostrzegają, że taka ilość dymu może stanowić zagrożenie dla zdrowia, szczególnie dla osób z chorobami układu oddechowego.

Mieszkańcy Southall i okolic są proszeni o zamknięcie okien i drzwi, a także pozostawanie w pomieszczeniach do czasu opanowania sytuacji. Straż ewakuowało osoby mieszkające najbliżej miejsca pożaru. Nie działają również placówki szkolne i przedszkolne w okolicy. Nie wiadomo jeszcze czy będą one jutro normalnie działać. Gęsty dym jest bowiem poważnym zagrożeniem dla zdrowia.

Straty i reakcje przedsiębiorców

Właściciele lokalnych firm już mówią o ogromnych stratach. Jedna z firm działających w magazynie została dosłownie „spalona na popiół”. Właściciel przyznał, że stracił zdecydowanie więcej niż 10 000 funtów.

Inne przedsiębiorstwa w okolicy, choć nieobjęte ogniem, musiały przerwać pracę z powodu zamknięcia ulic i braku dostępu do budynków.

Na szczęście nie ma rannych, ale służby wciąż na miejscu

Londyńskie pogotowie ratunkowe potwierdziło, że nie ma żadnych osób poszkodowanych. Na miejscu pracuje zespół ratowników, w tym jednostka HART (Hazardous Area Response Team), gotowa reagować w przypadku zagrożeń chemicznych lub wybuchowych.

 

