chatbot AI
Bot umie odpowiadać na pytania i udzielać praktycznych informacji / fot. Shutterstock.com
HolandiaŻycie w Holandii
1 min.czytania

Ofiary przemocy mogą w każdej chwili porozmawiać z chatbotem

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Na stronie organizacji Veilig Thuis pojawił się chatbot AI, który ma wspierać ludzi w trudnej lub niebezpiecznej sytuacji domowej. Takie rozwiązanie ma przede wszystkim obniżyć barierę pierwszego kontaktu z centrum zgłoszeń. Dzięki niemu użytkownicy mogą w prostszy sposób uzyskać przydatne porady.

Chatbot oparty na sztucznej inteligencji ma wspierać osoby znajdujące się w niebezpiecznych sytuacjach domowych. Organizacja chce w ten sposób obniżyć barierę pierwszego kontaktu i zachęcić więcej osób do skorzystania z pomocy infolinii. Nowe narzędzie ma szczególne znaczenie wieczorami i nocą, kiedy strona notuje dużą liczbę odwiedzin.

40 tys. odwiedzin miesięcznie, najwięcej po zmroku

Do tej pory użytkownicy mogli porozmawiać wyłącznie z doradcami w standardowych godzinach pracy biura. Tymczasem Safe Home odwiedza około 40 tys. osób miesięcznie, a największy ruch odnotowywany jest poza tymi godzinami. Wprowadzenie chatbota otwiera więc możliwość uzyskania wskazówek w sytuacjach, gdy dostęp do ludzkiego konsultanta jest ograniczony.

- Advertisement -

Bot umie odpowiadać na pytania i udzielać praktycznych informacji, a rozmowy z nim są anonimowe. Z narzędzia mogą korzystać zarówno ofiary przemocy, jak i sprawcy. Żadne dane z konwersacji nie są zapisywane.

chatbot AI
Rozmowa z chatbotem pozostanie anonimowa / fot. Shutterstock.com

Safe Home liczy, że dzięki chatbotowi więcej osób zdecyduje się później na bezpośredni kontakt telefoniczny, co pozwoli specjalistom zaoferować realne wsparcie.

Nowa usługa odpowiada na realne potrzeby

Chatbot powstał na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez Veilig Thuis i będzie rozwijany dzięki specjalistycznym szkoleniom z udziałem ekspertów oraz osób z doświadczeniem życiowym.

Organizacja zapowiada, że w rok narzędzie powinno być na tyle zaawansowane, aby w niektórych przypadkach mogło zastąpić kontakt z doradcą. Celem jest zwiększenie liczby osób, które zdecydują się później na rozmowę telefoniczną z wykwalifikowanymi specjalistami.

Wcześniej w Tweede Kamer pojawił się pomysł wprowadzenia całodobowego czatu. Organizacja zaznaczyła jednak, że prace nad chatbotem rozpoczęła jeszcze przed tą inicjatywą polityków. Dzięki temu nowa usługa odpowiada na realne potrzeby społeczne i zarazem wpisuje się w szerszą debatę na temat dostępności pomocy.

Przeczytaj także

Jutrzejszy strajk na holenderskim lotnisku Schiphol odwołany

Zaplanowany na 1 października strajk na holenderskim lotnisku Schiphol został odwołany. Zdecydowano się na powrót do negocjacji z linią lotniczą KLM.

Rachunki za energię w Holandii są wyższe niż w reszcie Europy. Dlaczego?

Polityka wysokich podatków na gaz ma wspierać transformację energetyczną i redukcję emisji CO₂. Jednak wielu ekspertów zwraca uwagę, że społeczny koszt tej strategii może być zbyt wysoki.

Amsterdam zamierza legalnie udostępnić narkotyki narkomanom

Amsterdam planuje sprawdzić, czy legalne udostępnianie cracku osobom uzależnionym mogłoby rozwiązać problemy zdrowotne i społeczne tej grupy.

Holandia planuje zakazać specjalnych skrytek w samochodach

Holenderski parlament szykuje zmiany w prawie, które uderzą w przestępczość zorganizowaną. W niższej izbie parlamentu większość posłów poparła ustawę zakazującą stosowania ukrytych przedziałów w samochodach i łodziach.

Zastrzelony 15-latek miał broń. Przerobiony pistolet gazowy strzelał ostrą amunicją!

Strzelanina w McDonalds, podczas której policjant oddał cztery strzały do nastolatka, który ukradł rower, wstrząsnęła Holandią. Chłopiec, według relacji świadków miał przy sobie broń. Policjant jednak nadal jest oskarżony o użycie broni bez uzasadnienia!
kasyno online

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Holandii

Wydarzenia kryminalne

Transport

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet