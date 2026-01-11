Ospa wietrzna trafia do kalendarza szczepień na powszechnych zasadach

ospa wietrzna
Brytyjski system ochrony zdrowia wszedł w nową fazę profilaktyki chorób zakaźnych u najmłodszych informuje NHS. Do rutynowego kalendarza szczepień włączono ochronę przeciw ospie wietrznej, po raz pierwszy na zasadach powszechnych. Ta decyzja zamyka wieloletnią debatę o tym, jak groźna jest ospa w skali populacji.

Zamiast osobnego preparatu, lekarze rodzinni sięgają po szczepionkę MMRV. W jednej dawce łączy ona zabezpieczenie przed odrą, świnką, różyczką i wirusem ospy. Dla rodziców oznacza to mniej wizyt, a dla dzieci – szybsze zbudowanie odporności. 

Ospa wietrzna to coś więcej niż dziecięca wysypka

Choć większość maluchów przechodzi ospę łagodnie, statystyki pokazują drugą stronę medalu. To jedna z najbardziej zakaźnych chorób wieku dziecięcego, a powikłania – od infekcji płuc po drgawki – regularnie kończą się hospitalizacją. Swędząca wysypka, która stopniowo zamienia się w pęcherzyki i strupki, a do tego gorączka połączona z osłabieniem i bólami mięśni przez od 7 do 14 dni, są uciążliwe, zwłaszcza gdy zmiany skórne obejmują niemal całe ciało dziecka.

Połowa dzieci choruje jeszcze przed 4. urodzinami, a zdecydowana większość przed ukończeniem 10 lat. Skala zachorowań przekłada się na realne obciążenie oddziałów pediatrycznych. Dodatkowo też na zamknięte przedszkola, nieobecności w szkole i konieczność pozostania w domu z dzieckiem.

Dlaczego rząd powiedział „tak” szczepieniom?

Co więcej, za włączeniem MMRV do kalendarza na zasadach powszechnych stały obok względów zdrowotnych twarde kalkulacje. Analizy wykazały, że coroczne straty wynikające z absencji rodziców w pracy sięgały milionów funtów, a leczenie powikłań generowało dodatkowe koszty dla NHS.

ospa wietrzna
Powikłania ospy wietrznej wiodą od infekcji płuc po drgawki / fot. Shutterstock.com

Ograniczenie liczby zakażeń uznano za szansę na przyniesienie korzyści całemu społeczeństwu. Począwszy od stabilniejszego rynku pracy, na odciążeniu systemu ochrony zdrowia skończywszy. Szacunki NHS wskazują nawet na 15 milionów funtów oszczędności rocznie na kosztach leczenia.

Co zmiana daje rodzinom?

Nowy harmonogram obejmuje kilka roczników, z naciskiem na wcześniejsze budowanie odporności. Najmłodsze dzieci otrzymują dawki w 12. i 18. miesiącu życia. Dla wybranych grup, konkretnie do ukończenia 6. roku życia, przewidziano program uzupełniający w postaci możliwości nadrobienia szczepienia. 

W praktyce oznacza to mniej chorób, mniej stresu i większe poczucie bezpieczeństwa w na co dzień – dokładnie to, czego oczekuje się dziś od nowoczesnej profilaktyki zdrowotnej.

Gdy szczepienie przeciw ospie wietrznej byłoby dostępne tylko w modelu prywatnym i  oznaczało koszt liczony w setkach funtów przy kilku dzieciach, pozostałoby poza zasięgiem wielu rodzin. Umieszczenie szczepionki w koszyku świadczeń powszechnych porządkuje równość dostępu.

