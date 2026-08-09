Ile kosztuje i jak przebiega przegląd techniczny MOT

Jeśli masz samochód zarejestrowany w Wielkiej Brytanii, prędzej czy później czeka cię MOT – obowiązkowe badanie techniczne, które sprawdza, czy pojazd spełnia normy bezpieczeństwa na drodze i wymogi środowiskowe. Brak ważnego MOT to nie tylko ryzyko mandatu, ale też prawny zakaz poruszania się autem po drogach publicznych. Samochód bez MOT nie na nawet prawa parkować na ulicy. Poniżej wyjaśniamy, kiedy trzeba je zrobić, ile to kosztuje i co się dzieje, gdy samochód nie przejdzie testu.

Kiedy pierwszy raz trzeba zrobić przegląd MOT

Większość samochodów musi przejść pierwsze MOT dokładnie po trzech latach od daty rejestracji auta. Następnie wykonuje się MOT co roku – w rocznicę ostatniego ważnego badania. Niektóre kategorie pojazdów (np. taksówki czy niektóre autobusy) są objęte testem już po roku od rejestracji.

Datę wygaśnięcia własnego MOT najłatwiej sprawdzić online przez oficjalną wyszukiwarkę historii MOT albo odczytać ją z aktualnego certyfikatu. Warto też zapisać się na przypomnienia SMS-em lub mailem, żeby nie przegapić terminu.

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W Irlandii Północnej obowiązują odrębne przepisy i inny system badań technicznych niż w Anglii, Szkocji i Walii.

Ile wcześniej można zrobić MOT?

Badanie ważne jest przez rok. Możesz je wykonać wcześniej – nawet do miesiąca (minus jeden dzień) przed wygaśnięciem obecnego MOT. Wówczas zachowasz tę samą datę odnowienia na kolejny rok.

Przykład: jeśli Twoje MOT wygasa 15 maja, najwcześniej możesz je odnowić 16 kwietnia, nie tracąc dotychczasowej daty rocznicowej.

Jeśli zrobisz badanie wcześniej niż w tym okienku, data ważności przesunie się na rok (minus dzień) od dnia faktycznego przejścia testu – czyli można „stracić” kilka tygodni ważności. Ta zasada nie dotyczy sytuacji, gdy ostatnie MOT było wykonane w Irlandii Północnej, a kolejne odbywa się w Wielkiej Brytanii – wtedy nowa data liczy się od testu w GB.

Co grozi za brak ważnego MOT

Jazda samochodem bez ważnego MOT jest nielegalna, a mandat może wynieść nawet do 1000 funtów. Auta bez ważnego badania nie wolno też parkować ani zostawiać na drodze publicznej.

Jest kilka wyjątków – możesz pojechać autem bez ważnego MOT tylko:

do warsztatu na naprawę lub z warsztatu,

na wcześniej umówione badanie MOT

Jeśli MOT wygasło, a zbliża się też termin opłaty road tax – nie da się jej odnowić bez ważnego MOT. W takiej sytuacji trzeba najpierw zgłosić pojazd jako wycofany z ruchu (SORN), później umówić i zrobić przegląd, a dopiero na końcu opłacić road tax.

Ile kosztuje MOT?

Ceny MOT są ustawowo ograniczone i jest to dobra informacja dla kierowców. Bowiem stacja diagnostyczna nie może pobrać więcej niż maksymalne stawki. Można znaleźć tańsze oferty, ale nie droższe. Opłata za MOT jest zwolniona z VAT.

Najważniejsze stawki maksymalne:

Samochód osobowy (do 8 miejsc pasażerskich) £54,85

Kamper (motor caravan) £54,85

Motocykl (silnik do 200 cm³) £29,65

Motocykl (silnik powyżej 200 cm³) £29,65

Motocykl z wózkiem bocznym £37,80

Pojazd 3-kołowy (do 450 kg) £37,80

Taksówka / karetka £54,85

Pojazd dostawczy (do 3000 kg) £54,85

Pojazd dostawczy (3000–3500 kg, benzyna/diesel/hybryda) £58,60

Pełną tabelę ze wszystkimi klasami pojazdów (w tym busy pasażerskie i pojazdy specjalne) znajdziesz na oficjalnej stronie rządowej.

Ile trwa test

Standardowo od 45 minut do godziny, w zależności od warsztatu i typu pojazdu.

Co dokładnie się sprawdza w czasie MOT?

Tester przechodzi przez ustandaryzowaną listę punktów kontrolnych, m.in.:

Nadwozie i struktura pojazdu – korozja, uszkodzenia strukturalne

– korozja, uszkodzenia strukturalne Układ paliwowy – szczelność, brak wycieków

– szczelność, brak wycieków Pasy bezpieczeństwa / poduszki (SRS)

Układ kierowniczy i zawieszenie

Wycieraczki i spryskiwacze

Szyba przednia – pęknięcia, zarysowania w polu widzenia kierowcy

– pęknięcia, zarysowania w polu widzenia kierowcy Instalacja elektryczna i akumulator

Światła – wszystkie, łącznie z kierunkowskazami

– wszystkie, łącznie z kierunkowskazami Tablice rejestracyjne – czytelność, mocowanie

– czytelność, mocowanie Maska

Opony, koła i czujniki ciśnienia (TPMS)

Hamulce

Klakson

Układ wydechowy i emisje spalin

Lusterka

Drzwi

Hak holowniczy (jeśli zamontowany)

(jeśli zamontowany) Bagażnik / klapa tylna

Fotele

Co się dzieje po teście

Wynik MOT może być tylko jeden z dwóch: pass (pojazd przeszedł) albo fail (pojazd nie przeszedł).

Pozytywny wynik

Wynik trafia automatycznie do bazy danych MOT, a na życzenie stacja wyda papierowy certyfikat. Nawet po zaliczonym teście możesz dostać listę usterek „drobnych” (minor) lub „do obserwacji” (advisory) – auto przechodzi badanie, ale warto te punkty naprawić przy najbliższej okazji.

Negatywny wynik

Auto nie przejdzie testu, jeśli w wyniku pojawią się usterki oznaczone jako „niebezpieczne” (dangerous) lub „poważne” (major). W takim przypadku może obowiązywać zakaz dalszej jazdy do czasu naprawy.

Po nieudanym teście dostaniesz dokument „refusal of an MOT test certificate” i możesz odwołać się od wyniku, jeśli uważasz, że jest błędny.

Czy można odjechać autem po nieudanym MOT?

Tak, ale tylko jeśli:

poprzednie MOT jest jeszcze ważne,

w wyniku nie znalazła się żadna usterka „niebezpieczna”.

Nawet wtedy pojazd musi cały czas spełniać minimalne standardy bezpieczeństwa na drodze. Jazda autem, które nie przeszło MOT z powodu usterki „niebezpiecznej”, grozi grzywną do 2500 funtów, zakazem prowadzenia pojazdów i 3 punktami karnymi.

Dane swojego samochodu można sprawdzić na tzw. Driver and vehicle account na rządowej stronie gov.uk tutaj.

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