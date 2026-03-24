Panele słoneczne na balkon wkrótce dostępne w sklepach

Panele słoneczne na balkon wkrótce pojawią się w sklepach. Wielka Brytania szykuje istotne zmiany w przepisach dotyczących energetyki odnawialnej, które mogą znacząco przyspieszyć rozwój mikroinstalacji wśród gospodarstw domowych.

Jednym z najbardziej przełomowych elementów nowych regulacji jest dopuszczenie do sprzedaży i użytkowania tzw. balkonowych instalacji fotowoltaicznych. Oznacza to, że już w najbliższych miesiącach mieszkańcy będą mogli samodzielnie kupić i zamontować niewielkie panele słoneczne bez konieczności przeprowadzania skomplikowanej instalacji. Co ważne, pojawią się one wkrótce w większości supermarketów.

Nowe prawo otwiera rynek dla mikroinstalacji. Panele słoneczne na balkon dostępne dla każdego

Dotychczas panele słoneczne na balkon tego nie były dostępne na brytyjskim rynku ze względu na restrykcyjne przepisy dotyczące bezpieczeństwa instalacji elektrycznych. Rząd zapowiedział jednak ich aktualizację. Dlatego wkrótce sklepy wprowadzą do sprzedaży proste systemy typu plug-in. Takie rozwiązania są już popularne w wielu krajach Europy, szczególnie w Niemczech, gdzie korzystają z nich setki tysięcy gospodarstw domowych.

Zmiana prawa oznacza realne otwarcie rynku dla nowych użytkowników energii odnawialnej. Panele słoneczne montowane na balkonach będą mogły być podłączane bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. To znacząco obniża próg wejścia i eliminuje konieczność kosztownej instalacji przez specjalistów.

Szansa dla mieszkańców bloków i najemców mieszkań

Nowe rozwiązania są szczególnie istotne dla osób mieszkających w blokach oraz wynajmujących mieszkania. Najemcy byli dotąd wykluczeni z możliwości korzystania z fotowoltaiki. Dzięki kompaktowym instalacjom balkonowym panele słoneczne staną się dostępne także dla tej grupy użytkowników.

To krok w stronę demokratyzacji energii odnawialnej – możliwość produkcji własnego prądu nie będzie już zarezerwowana wyłącznie dla właścicieli domów jednorodzinnych. Nawet niewielkie instalacje mogą przyczynić się do obniżenia rachunków za energię oraz zwiększenia niezależności energetycznej gospodarstw domowych.

Obowiązki dla deweloperów i rozwój rynku

Równolegle rząd wprowadza nowe wymagania dla sektora budowlanego. Zgodnie z planowanymi regulacjami wszystkie nowe domy w Anglii będą musiały zamontować panele słoneczne oraz systemy niskoemisyjnego ogrzewania, przykładowo pompy ciepła. Dodatkowo instalacje fotowoltaiczne będą musiały pokrywać znaczną część powierzchni dachów.

Celem zmian jest przyspieszenie transformacji energetycznej oraz zmniejszenie zależności od paliw kopalnych. Szacuje się, że obecnie jedynie około 5% domów w Wielkiej Brytanii posiada panele słoneczne. Te dane pokazują ogromny potencjał dalszego rozwoju rynku.

Energia odnawialna – czy to dobre rozwiązanie?

Nowe regulacje wpisują się w szerszą strategię zwiększania bezpieczeństwa energetycznego i redukcji emisji. Rząd podkreśla, że rozwój odnawialnych źródeł energii jest kluczowy w obliczu globalnych napięć i niestabilności rynków surowców.

Wprowadzenie balkonowych instalacji oznacza, że panele słoneczne staną się produktem powszechnie dostępnym. Dlatego klienci będą mogli kupić je w supermarketach czy sklepach internetowych. To zmiana, która może znacząco wpłynąć na sposób, w jaki Brytyjczycy produkują i konsumują energię.

W efekcie Wielka Brytania zbliża się do modelu, w którym każdy obywatel – niezależnie od rodzaju mieszkania – będzie mógł aktywnie uczestniczyć w transformacji energetycznej i korzystać z własnej, odnawialnej energii.