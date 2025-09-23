Nigel Farage chce zlikwidować prawo stałego pobytu
Nigel Farage chce zlikwidować prawo stałego pobytu / fot. Shutterstock
Partia Farage’a chce pozbawić imigrantów prawa stałego pobytu w UK

Partia Reform UK, której liderem jest Nigel Farage, ogłosiła, że, gdy dojdzie do władzy, zniesie prawo imigrantów do ubiegania się o stały pobyt (Indefinite Leave to Remain – ILR) w Wielkiej Brytanii po pięciu latach. W ten sposób przyjezdni stracą też prawo do świadczeń i opieki zdrowotnej.

W ramach obecnego systemu imigranci mogą ubiegać się o pobyt stały w UK po pięciu latach. Daje im to prawo do mieszkania, nauki i pracy w Wielkiej Brytanii. Jest to tak naprawdę droga do uzyskania brytyjskiego obywatelstwa i świadczeń.

Zniesienie prawa stałego pobytu

Nigel Farage chce zlikwidować prawo stałego pobytu dla imigrantów. Do tej pory nie wspomniał jednak o settled status, który przyznano obywatelom Unii Europejskiej w ramach programu osiedleńczego EU.

Ponadto partia Reform UK zapowiedziała, że osoby, które posiadają obecnie prawo stałego pobytu, straciłyby go.

Według planów Farage’a imigranci musieliby ponownie ubiegać się o nowe wizy, tylko już zgodnie z bardziej rygorystycznymi zasadami.

Reform UK chce także uniemożliwić dostęp do świadczeń socjalnych osobom, które nie są obywatelami brytyjskimi. Dzięki temu – zgodnie z założeniem partii – udałoby się zaoszczędzić 234 miliardy funtów w ciągu kilku dekad.

Zdaniem Farage’a Wielka Brytania nie powinna być „światowym bankiem żywności”. Stwierdził, że „nie do nas należy zapewnianie opieki społecznej ludziom przybywającym z całego świata”.

Nowe rygorystyczne zasady Farage’a

Reform UK ma swój pomysł na nową politykę imigracyjną. ILR chce zastąpić wizami, które zmuszałyby imigrantów do ponownego składania wniosków co pięć lat. Dotyczyłoby to setek tysięcy osób.

Ponadto aplikujący o wizy musieliby spełnić określone kryteria, czyli wyższy próg wynagrodzenia i wysoki poziom znajomości języka angielskiego.

Obecnie rząd prowadzi konsultacje w sprawie podwojenia średniego czasu oczekiwania imigrantów na złożenie wniosku o ILR (z pięciu do dziesięciu lat). Według Farage’a setki tysięcy imigrantów, którzy przybyli do Wielkiej Brytanii od 2021 roku, wkrótce będą mogły ubiegać się o pobyt stały w ramach programu ILR.

Krytyczne stanowisko Partii Pracy

Partia Pracy skrytykowała pomysł Farage’a twierdząc, że sugerowane oszczędności wynikające ze zniesienia prawa stałego pobytu „nie mają żadnego oparcia w rzeczywistości”. Natomiast obecny rząd rozważa już ograniczenie dostępu imigrantów do świadczeń socjalnych.

Partia Reform chce wydłużyć również średni czas oczekiwania na obywatelstwo brytyjskie z sześciu do siedmiu lat.

