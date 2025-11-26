Po raz pierwszy podatek cukrowy obejmie milkshake’i i latte w UK

Konsumenci mający słabość do słodyczy muszą liczyć się z wyższymi kosztami niektórych produktów w sklepach. Brytyjski rząd zadecydował, aby podatek cukrowy rozszerzyć na koktajle mleczne, czyli milkshake’i i latte.

Minister zdrowia, Wes Streeting stwierdził, że rząd „nie będzie ignorował faktu, iż dzieci stają się coraz mniej zdrowe”. Dlatego zdecydował się rozszerzyć podatek cukrowy, aby efektywniej walczyć z otyłością.

Podatek cukrowy na milkshake’i i latte

Po raz pierwszy w historii podatek cukrowy ma objąć milkshake’i i latte w sklepach. Obecnie podatek ten dotyczy napojów o zawartości cukru 5 g na 100 ml. Jednak po konsultacjach społecznych próg zawartości cukru ma być obniżony do 4,5 g na 100 ml.

W konsultacjach rządowych pierwotnie rozważano obniżenie progu do 4 g cukru na 100 ml. Nie jest też jasne, co nowy poziom cukru będzie oznaczał dla napojów bezalkoholowych, takich jak Pepsi, które mają zawartość 4,5 g.

Minister zdrowia poinformował we wtorek Izbę Gmin, że zniesie zwolnienie z podatku dla napojów na bazie mleka.

– Rozszerzamy podatek dla branży napojów bezalkoholowych, aby objąć nim koktajle mleczne w butelkach i kartonach. A także mleko smakowe i napoje mlekozastępcze. Ten rząd nie będzie ignorował pogarszającego się stanu zdrowia dzieci – powiedział.

Kiedy nowy podatek wejdzie w życie?

Zmiany dotyczące podatku cukrowego nie nastąpią wprawdzie natychmiast. W przyszłym roku opublikowane zostaną konsultacje techniczne dotyczące projektu ustawy. Natomiast sama ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2028 roku.

Podatek cukrowy, oficjalnie nazywany podatkiem od napojów bezalkoholowych (SDIL), dotyczy większości słodkich i gazowanych napojów bezalkoholowych sprzedawanych w puszkach, butelkach i kartonach w supermarketach.

Wcześniej podatek nie obejmował napojów na bazie mleka, ponieważ zawierają wapń, który zaleca się w diecie dzieci i młodzieży. Jednak wysoka zawartość cukru w niektórych z tych napojów skłoniła do ponownego rozważenia tej kwestii.

Co istotne – podatek nie dotyczy napojów przygotowywanych i serwowanych w kawiarniach, restauracjach i barach.