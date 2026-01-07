Podatkowa pułapka dla pobierających Child Benefit – 35 tysięcy rodzin na celowniku HMRC

Rząd Partii Pracy w Wielkiej Brytanii wprowadził politykę, która może w najbliższych latach dotknąć dziesiątki tysięcy rodzin. Chodzi o zamrożenie progów podatkowych. To działanie rządu sprawi, że coraz więcej osób otrzymujących zasiłek na dziecko – Child Benefit – znajdzie się w tzw. High Income Child Benefit Charge (HICBC). To podatkowa pułapka na pobierających Child Benefit. Kogo dotknie?

Już teraz HMRC ostrzega, że liczba rodzin, które mogą być zobowiązane do częściowego zwrotu zasiłku, wzrośnie z 324 000 w tym roku do 359 000 w latach 2028–2029, czyli o 35 000 więcej.

Dla wielu rodzin będzie to poważny cios w domowy budżet. Nawet jeśli dochód przekracza próg tylko nominalnie, polityka rządu sprawia, że zasiłek, który miał wspierać rodziny, staje się źródłem dodatkowego obciążenia podatkowego. Jak podkreślają eksperci, zamrożenie progów podatkowych oznacza, że inflacja i rosnące koszty życia coraz częściej będą powodować, że rodziny zostaną złapane w tę podatkową pułapkę.

Podatkowa pułapka dla pobierających Child Benefit – polityka rządu w roli głównej

To właśnie decyzje rządu sprawiają, że pułapka podatkowa staje się realnym zagrożeniem. Zamrożone progi podatkowe oznaczają, że próg dochodowy, po przekroczeniu którego zaczyna obowiązywać HICBC, nie rośnie w takt inflacji. W praktyce oznacza to, że osoby, które w poprzednich latach spokojnie mogły pobierać Child Benefit bez żadnych konsekwencji podatkowych, wkrótce będą musiały zwracać część otrzymanych pieniędzy.

Brakuje pełnych danych o liczbie rodzin o wyższych dochodach z dziećmi. Dlatego rząd ma problem z precyzyjna oceną, kto faktycznie stoi przed tym finansowym urwiskiem. W efekcie politycy wprowadzają zatem zmiany niemal w ciemno. Czasami bez przewidzenia prawdziwych konsekwencji. Natomiast to może prowadzić do nieprzyjemnych niespodzianek w budżetach domowych.

Podatkowa pułapka dla pobierających Child Benefit – kto dokładnie jest zagrożony?

Nie ma znaczenia, czy dziecko mieszkające w domu jest biologicznym dzieckiem podatnika. Pułapka dotyczy każdej osoby, której dochód przekracza próg i która pobiera Child Benefit lub współfinansuje utrzymanie dziecka, na które zasiłek pobiera ktoś inny. Od 2024 roku próg wynosi 60 000 funtów. Natomiast w poprzednich latach podatkowych – 50 000 funtów.

Warto podkreślić, że jeśli oboje partnerzy przekraczają próg, odpowiedzialny za zapłatę podatku jest ten z wyższym dochodem. Dla wielu rodzin oznacza to konieczność starannego planowania finansów. Ważne i wymuszone jest również bieżące monitorowanie wysokości dochodów. To ważne, by nie wpaść w pułapkę, która wcześniej wydawała się odległa i teoretyczna.

Podatkowa pułapka dla pobierających Child Benefit – jak uniknąć niespodzianek

Aby zrozumieć pułapkę, trzeba zrozumieć pojęcie adjusted net income. Jest to skorygowany dochodu netto. To całkowity dochód podatnika przed odliczeniami, który obejmuje m.in. odsetki z oszczędności i dywidendy. Nawet niewielki wzrost przychodów w obrębie zamrożonych progów podatkowych oznacza obowiązek zwrotu części Child Benefit.

Dla wielu rodzin, które planują podwyżki, dodatkowe źródła dochodu lub inwestycje, zmiany te mogą okazać się finansową pułapką. Warto w tym kontekście podkreślić, że HICBC nie jest wyborem rządu. To bezpośredni skutek polityki podatkowej, która nie uwzględnia rosnących kosztów życia i inflacji.

Podatkowa pułapka dla pobierających Child Benefit to zatem nie tylko kwestia przepisów, ale realny problem finansowy tysięcy brytyjskich rodzin. Zamrożenie progów podatkowych przez rząd Partii Pracy sprawia, że zasiłek, który miał pomagać, staje się źródłem dodatkowych obciążeń. Natomiast każdy, kto wkrótce przekroczy próg dochodowy, powinien przygotować się na konsekwencje.