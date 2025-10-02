Podwyżka cen energii w UK: gdzie zwrócić się po pomoc?

Gospodarstwa domowe w Wielkiej Brytanii przygotowują się na kolejny cios finansowy. Już w tym tygodniu wzrośnie bowiem limit cen energii, co zbiegnie się z obniżającymi się temperaturami i zwiększonym zapotrzebowaniem na ogrzewanie.

Ofgem ogłosił niedawno 2-procentową podwyżkę cen energii w okresie od października do grudnia 2025 roku. To z kolei oznacza wzrost cen o około 2,93 funta miesięcznie dla przeciętnego gospodarstwa domowego w UK.

Wyższe rachunki szczególnie uderzą w osoby niepełnosprawne

Te wieści mogą być szczególnie przygnębiające dla osób niepełnosprawnych, które często ponoszą o wiele wyższe koszty energii. W obliczu rosnących kosztów życia narastają obawy o to, jak wiele osób da sobie radę. Jednakże pewna organizacja charytatywna oferuje bezpłatną pomoc.

Organizacja charytatywna Scope, działająca na rzecz równości osób z niepełnosprawnościami, apeluje do wszystkich osób z niepełnosprawnościami lub przewlekłymi schorzeniami o kontakt w celu uzyskania dostępu do bezpłatnej usługi Disability Energy Support.

Dzięki zespołowi ekspertów, Scope może udzielić porad w różnych kwestiach. Są to na przykład zarządzanie finansami i zadłużeniem, pomoc w zrozumieniu rachunków za gaz i prąd, a nawet pomoc w uzyskaniu świadczeń poprzez skontaktowanie ich z dostawcami.

Podwyżka cen energii uderza najbardziej w tych potrzebujących. Usługa jest dostępna dla każdej osoby niepełnosprawnej, a także dla gospodarstw domowych, w których mieszka jedna lub więcej osób niepełnosprawnych w Anglii, Szkocji i Walii. Alex Hazell, kierownik ds. usług w Scope, stwierdził:

– Życie kosztuje o wiele więcej, gdy jest się niepełnosprawnym. Wiemy, że wiele osób boryka się z ogromnymi rachunkami za energię i zadłużeniem, ale nie wie, gdzie się zwrócić.

– To niezwykle stresująca i niepokojąca sytuacja. Ponieważ rachunki tej zimy nadal będą wysokie, chcemy, aby ludzie wiedzieli, że nie są sami. Nasi doradcy-eksperci omówią Twoją sytuację i zapewnią Ci spersonalizowane wsparcie w każdej sytuacji.

35 tysięcy gospodarstw już skorzystało z pomocy

Od momentu uruchomienia usługi w listopadzie 2020 roku, pomogła ona ponad 35 000 gospodarstw domowych. Oszczędziły one około 6,6 miliona funtów. Osoby korzystające z usługi mogą liczyć na telefoniczne konsultacje z doradcą lub otrzymać wsparcie mailowe z poradami dostosowanymi do ich indywidualnej sytuacji. Następnie otrzymają spersonalizowany plan działania.

Plan ten „określi kroki” mające na celu rozwiązanie wszelkich napotkanych problemów. Według Scope, może on zawierać porady dotyczące kontaktu z innymi służbami w celu uzyskania dodatkowych porad i wsparcia.

W razie potrzeby można wprowadzić pewne udogodnienia. Są to na przykład wideorozmowy z tłumaczami brytyjskiego języka migowego oraz tłumaczami języka migowego dla osób, które wolą rozmawiać w innym języku niż angielski.

Istnieją też inne platformy, które oferują bezpłatną pomoc. Na przykład jest to Citizens Advice, która od 75 lat oferuje porady online, telefoniczne i osobiste. Oferują one porady dotyczące świadczeń, pracy, zadłużenia i finansów, konsumentów, mieszkalnictwa, rodziny, prawa i sądów, imigracji oraz zdrowia.

Inną organizacją, która oferuje wskazówki i pomoc dla osób potrzebujących, jest Disability Rights UK.

Więcej informacji na temat usługi wsparcia energetycznego dla osób niepełnosprawnych oferowanej przez Scope można uzyskać na stronie www.scope.org.uk/autumn lub dzwoniąc pod numer 0808 801 0828.