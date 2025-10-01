Podwyżki płac dla pracowników opieki w Anglii

Zgodnie z najnowszymi planami laburzystów pracownicy opieki w Anglii otrzymają podwyżki wynagrodzeń. W ten sposób rząd chce zaradzić kryzysowi w sektorze opiekuńczym.

Minister zdrowia, Wes Streeting zapowiedział, że przeznaczy 500 mln funtów na początkową podwyżkę płac dla pracowników opieki w Anglii. Jednak związki zawodowe twierdzą, że potrzebny będzie znacznie większy wkład finansowy rządu.

- Advertisement -

Pracownicy opieki w Anglii otrzymają podwyżkę wynagrodzeń

W ramach szeregu działań, których podjęcie zadeklarował laburzystowski rząd, pracownicy opieki w Anglii otrzymają znaczną podwyżkę płac od 2028 roku. Ponadto minister zdrowia ma rozpocząć w tym roku prace nad utworzeniem nowego organu negocjacyjnego związków zawodowych i pracowników. Celem ma być powstrzymanie odpływu pracowników z sektora poprzez poprawę płac i warunków zatrudnienia.

Obecnie sektor opieki w Wielkiej Brytanii podupada i ma poważne problemy z rekrutacją. Wynika to z niskich zarobków oraz niekorzystnych warunków zatrudnienia.

Plany związane z utworzeniem nowego organu ds. wynagrodzeń, który ma wpłynąć na polepszenie warunków pracy w sektorze opieki, są innowacyjne. Jednak pracownicy nie odczują korzyści z tej zmiany przez kilka następnych lat. Same negocjacje w zakresie wynagrodzeń zostaną przeprowadzone w 2027 roku.

W Wielkiej Brytanii brakuje opiekunów

Rząd liczy na to, że wyższe płace i warunki pracy poprawią retencję w sektorze. Niestety wskaźnik wakatów wynoszący prawie 10 proc. ma zostać jeszcze pogłębiony przez ograniczenia dotyczące wiz.

Sekretarz generalna związku zawodowego sektora opieki – Unison, Christina McAnea, powiedziała:

– To pierwszy rząd, który poważnie traktuje liczne problemy w opiece społecznej. I co ważniejsze, podejmuje działania w ich sprawie. Najlepszym sposobem na opanowanie tego złożonego, rozdrobnionego sektora w kryzysie jest poprawa płac poprzez umowę o godziwych płacach, popartą odpowiednim finansowaniem.

Ponadto w nowym organie ds. wynagrodzeń zasiądą zarówno pracodawcy jak i związki zawodowe. Natomiast jego zalecenia będą miały zastosowanie w całym sektorze opieki – zarówno dla pracowników sektora prywatnego jak i publicznego.

Według najnowszych danych Wielka Brytania potrzebuje ponad 350 000 nowych pracowników opieki, aby osiągnąć bezpieczny poziom zatrudnienia.

Na Wyspach obecnie nie ma ustawowej minimalnej liczby podopiecznych przypadającej na jednego pracownika opieki. Jednak inne kraje – takie jak Japonia i Finlandia – wymagają nawet trzech podopiecznych przypadających na jednego opiekuna. Aby osiągnąć ten stosunek 3:1, w Wielkiej Brytanii potrzebnych byłoby ponad 350 000 nowych opiekunów.