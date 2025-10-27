Ponad 150 funtów więcej rocznie. Sprawdź, czy ci się należy

Według danych Urzędu Statystyki Narodowej, przytoczonych przez portal Cambridge-News.co.uk, wrześniowy wskaźnik inflacji w Wielkiej Brytanii utrzymał się na poziomie 3,8 proc. Stabilizacja cen w trzecim kwartale roku oznacza, że tempo wzrostu kosztów życia nieco wyhamowało. Utrzymanie inflacji na tym poziomie ma niebagatelne znaczenie dla podwyżek świadczeń socjalnych.

Dla budżetu państwa niższa inflacja oznacza korzystne zmiany.

Co oznacza inflacja 3,8 proc. dla świadczeń w 2026 roku?

Wskaźnik inflacji z września stanowi podstawę do obliczania wzrostu świadczeń w kolejnym roku budżetowym. Oznacza to, że w przyszłym roku rząd planuje podnieść m.in. Universal Credit oraz świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami i opiekunów co najmniej o 3,8 proc.

Choć ostateczna decyzja należy do ministrów, to właśnie ta wartość prawdopodobnie zostanie przyjęta przy aktualizacji świadczeń. Kanclerz Rachel Reeves ma ogłosić szczegóły w jesiennym budżecie.

Zasiłek dla opiekunów wzrośnie w przyszłym roku

Na podwyżce szczególnie skorzystają osoby pobierające Carer’s Allowance – zasiłek dla opiekunów. Benefit może mocno pomóc osobom, które ograniczyły swoją aktywność zawodową, aby zapewnić bliskiemu opiekę przez co najmniej 35 godzin tygodniowo.

Tygodniowa wartość wsparcia wstępnie powinna przekroczyć 86 funtów. Podwyżka o ponad 3 funty oznacza w skali roku wzrost o ponad 150 funtów.

Zmiana wydaje się symboliczna, ale dla wielu rodzin jest ona realnym wsparciem w pokrywaniu rosnących kosztów życia, zwłaszcza kosztów energii, żywności i transportu. Według Federacji Żywności i Napojów inflacja na rynku spożywczym może wzrosnąć do końca roku do 5,7 proc. przez presję kosztową wywieraną na producentów zasilających supermarkety.

Inflacja jest pod kontrolą, ale to jeszcze nie koniec walki

Kanclerz Rachel Reeves, komentując dane inflacyjne, podkreśliła, że mimo pozytywnych sygnałów gospodarka wciąż potrzebuje impulsu do wzrostu. Utrzymanie inflacji poniżej prognozowanego poziomu daje nadzieję, że przyszły rok pozwoli utrzymać stabilne ceny i naturalnie zwiększy bezpieczeństwo ekonomiczne obywateli.

Niższy wskaźnik inflacji to dobra wiadomość dla budżetu państwa – mniejsze wydatki na indeksację oznaczają większą przestrzeń do inwestycji w inne sektory.