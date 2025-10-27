poniedziałek, 27 października, 2025
type here...
zasiłek dla opiekunów
Tempo wzrostu kosztów życia nieco wyhamowało, ale waloryzacja i tak jest potrzebna / fot. Shutterstock.com
UKPraca i finanse
1 min.czytania

Ponad 150 funtów więcej rocznie. Sprawdź, czy ci się należy

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Według danych Urzędu Statystyki Narodowej, przytoczonych przez portal Cambridge-News.co.uk, wrześniowy wskaźnik inflacji w Wielkiej Brytanii utrzymał się na poziomie 3,8 proc. Stabilizacja cen w trzecim kwartale roku oznacza, że tempo wzrostu kosztów życia nieco wyhamowało. Utrzymanie inflacji na tym poziomie ma niebagatelne znaczenie dla podwyżek świadczeń socjalnych.

Dla budżetu państwa niższa inflacja oznacza korzystne zmiany.

- Advertisement -

Co oznacza inflacja 3,8 proc. dla świadczeń w 2026 roku?

Wskaźnik inflacji z września stanowi podstawę do obliczania wzrostu świadczeń w kolejnym roku budżetowym. Oznacza to, że w przyszłym roku rząd planuje podnieść m.in. Universal Credit oraz świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami i opiekunów co najmniej o 3,8 proc.

Choć ostateczna decyzja należy do ministrów, to właśnie ta wartość prawdopodobnie zostanie przyjęta przy aktualizacji świadczeń. Kanclerz Rachel Reeves ma ogłosić szczegóły w jesiennym budżecie.

Zasiłek dla opiekunów wzrośnie w przyszłym roku

Na podwyżce szczególnie skorzystają osoby pobierające Carer’s Allowance – zasiłek dla opiekunów. Benefit może mocno pomóc osobom, które ograniczyły swoją aktywność zawodową, aby zapewnić bliskiemu opiekę przez co najmniej 35 godzin tygodniowo.

Tygodniowa wartość wsparcia wstępnie powinna przekroczyć 86 funtów. Podwyżka o ponad 3 funty oznacza w skali roku wzrost o ponad 150 funtów.

zasiłek dla opiekunów
Obecnie tygodniowa wysokość zasiłku dla opiekunów wynosi 83.3 funta / fot. Shutterstock.com

Zmiana wydaje się symboliczna, ale dla wielu rodzin jest ona realnym wsparciem w pokrywaniu rosnących kosztów życia, zwłaszcza kosztów energii, żywności i transportu. Według Federacji Żywności i Napojów inflacja na rynku spożywczym może wzrosnąć do końca roku do 5,7 proc. przez presję kosztową wywieraną na producentów zasilających supermarkety.

Inflacja jest pod kontrolą, ale to jeszcze nie koniec walki

Kanclerz Rachel Reeves, komentując dane inflacyjne, podkreśliła, że mimo pozytywnych sygnałów gospodarka wciąż potrzebuje impulsu do wzrostu. Utrzymanie inflacji poniżej prognozowanego poziomu daje nadzieję, że przyszły rok pozwoli utrzymać stabilne ceny i naturalnie zwiększy bezpieczeństwo ekonomiczne obywateli.

Niższy wskaźnik inflacji to dobra wiadomość dla budżetu państwa – mniejsze wydatki na indeksację oznaczają większą przestrzeń do inwestycji w inne sektory.

Teksty tygodnia

Kryzys w UK

Śnieg, mróz, apokalipsa… czy Wielka Brytania przetrwa atak zimy tej zimy?

Nadchodząca zima w Wielkiej Brytanii zapowiada się bardziej surowa niż zwykle. Temperatury w niektórych regionach mogą spaść nawet do -8°C. Mróz w UK namaluje gwiazdki na szybach i korki na drogach. Czy nastąpi blackout a elektryki nie odpalą?
UK

Huragan Benjamin uderzył w Wyspy z ogromną siłą

Met Office wydało ostrzeżenia przed silnym wiatrem i deszczem w związku z huraganem Benjamin. W Londynie natomiast zapanował chaos komunikacyjny.
Londyn

Nad Londynem zaczną krążyć policyjne drony

Na dachach wybranych komisariatów w Londynie czekają w gotowości niewielkie, zamknięte w specjalnych skrzyniach urządzenia. Wystarczy jedno polecenie z centrum dowodzenia, aby policyjny dron wzbił się w powietrze. Tak działa nowy program pilotażowy Drone as First Responder, wprowadzony przez Scotland Yard.
UK

Skandal w McDonald’s! Spleśniały burger za 15 funtów

W Liverpoolu doszło do nieprzyjemnego incydentu, który wstrząsnął klientami jednej z najpopularniejszych sieci fast foodów na świecie. 16-letnia córka Johna Cooneya zamówiła burgera z kurczakiem z restauracji McDonald’s przy Rice Lane w Walton, jednak zamiast szybkiego lunchu otrzymała coś, co odebrało jej apetyt.
Życie w UK

Ile meczetów jest w Wielkiej Brytanii, ile w samym Londynie?

Szacuje się, że w Wielkiej Brytanii znajduje się ponad 2000 meczetów i sal modlitewnych (mosques/masjids). Według portalu Muslims in Britain takich miejsc jest ok. 2 175 w UK, w tym zdecydowanie najwięcej w Londynie.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet