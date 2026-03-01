Pracownicy supermarketów Aldi dostaną dwie podwyżki w tym roku

W tym roku pracownicy supermarketów Aldi otrzymają dwie podwyżki. Sieć ogłosiła, że dąży w ten sposób do zwiększenia swojego udziału w brytyjskim rynku pracy.

Aldi poinformował, że podwyżka wynagrodzeń obejmie 28 000 zatrudnionych. Dzięki niej osoby na stanowiskach początkowych staną się najlepiej opłacanymi pracownikami wszystkich supermarketów.

Jak wysokie podwyżki dostaną pracownicy supermarketów Aldi?

Aldi zapowiedział, że będzie płacił pracownikom supermarketów 13,50 funta za godzinę od kwietnia. Natomiast w marcu ma wejść w życie wcześniejsza podwyżka.

Pracownicy sieci w Londynie otrzymają wzrost stawki godzinowej do 14,88 funta. Przy czym obie stawki wzrosną wraz ze stażem pracy.

Aldi twierdzi również, że jest jedynym dużym supermarketem oferującym płatne przerwy wszystkim pracownikom.

Giles Hurley, dyrektor generalny Aldi UK i Irlandii, powiedział, że firma wie, że „każdy członek zespołu jest fundamentem naszego sukcesu”.

– Nasi pracownicy ciężko pracują, aby zapewnić naszym klientom wyjątkową wartość, a my nagradzamy to zaangażowanie najwyższymi wynagrodzeniami w branży – dodał Hurley.

Wzrost płacy minimalnej w UK

Od kwietnia rośnie ustawowa płaca minimalna do 12,71 funta za godzinę. Niektórzy pracodawcy dobrowolnie płacą wyższą stawkę, zwaną Real Living Wage, obliczaną przez organizację charytatywną Living Wage Foundation. Obecnie Real Living Wage wynosi 13,45 funta za godzinę pracy.

Niektórzy szefowie supermarketów, twierdzą, że podwyżki płacy minimalnej uniemożliwiają im zatrudnienie większej liczby pracowników.

Więcej supermarketów zapowiedziało podwyżki

Lidl GB, Waitrose i Sainsbury’s ogłosiły na początku tego miesiąca podwyżki wynagrodzeń dla swoich pracowników przewyższające inflację. Pracownicy sklepów John Lewis, w tym ci pracujący w Waitrose, otrzymają podwyżkę od 1 kwietnia, co oznacza wzrost stawki godzinowej do 13,25 funta lub 14,80 funta w Londynie.

Sainsbury’s również ogłosił podwyżkę, zwiększając stawkę godzinową do 13,23 funta i 14,54 funta dla pracowników w Londynie. Natomiast pracownicy Lidla będą otrzymywać 13,45 funta lub 14,80 funta w Londynie od 1 marca.

Warto wspomnieć, że do czasu ogłoszenia przez Aldi drugiej podwyżki płac, Lidl był najlepiej płacącym supermarketem w Wielkiej Brytanii poza Londynem.