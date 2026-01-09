60 tysięcy domów bez prądu, zamknięte lotniska, drogi i szkoły. Najtrudniejsza zima od 10 lat w UK

Huragan Goretti przyniósł Wielkiej Brytanii jedne z najpoważniejszych zimowych zniszczeń ostatnich lat. Porywy wiatru przekraczające 150 km/h, intensywne opady śniegu i gwałtowne spadki temperatur doprowadziły do przerw w dostawach prądu w ponad 60 tysiącach domów w Anglii i Walii. 60 tysięcy domów bez prądu, zamknięte lotniska, drogi i szkoły. To najtrudniejsza zima od 10 lat w UK

W wielu regionach kraj znalazł się na granicy paraliżu komunikacyjnego. Natomiast służby ratunkowe i samorządy otwarcie mówią o walce z żywiołem.

Lotnisko w Birmingham zamknięte, fala opóźnień w całym kraju

Jednym z najbardziej widocznych symboli chaosu stało się lotnisko w Birmingham, które całkowicie wstrzymało operacje na pasach startowych z powodu intensywnych opadów śniegu. Setki pasażerów utknęły w terminalach lub szukają w panice alternatywnych połączeń. Dostępnych połączeń jest coraz mniej.

Na innych lotniskach sytuacja nie jest lepsza. Heathrow i Manchester notują masowe opóźnienia oraz odwołania lotów. Głównie na trasach krajowych i europejskich. Linie lotnicze przekierowują samoloty do portów zapasowych. Dlatego powstaje efekt domina paraliżującego komunikację. Kolejne rejsy nie mogą wystartować. Załogi przekraczają dopuszczalne normy pracy. Natomiast pasażerowie pozostają bez jasnych informacji o dalszej podróży. Najtrudniejsza zima od 10 lat w UK pokazała, jak mocno pogoda może wpływać na codzienne życie.

Goretti powoduje kryzys pogodowy. Transport na granicy wydolności

Problemy nie kończą się w powietrzu. Sieć kolejowa w Midlands i Walii działa w trybie awaryjnym, z wieloma zawieszonymi połączeniami i ograniczoną liczbą kursów. W kilku miejscach drzewa powalone przez wiatr zablokowały linie tramwajowe i główne arterie drogowe.

Na autostradach doszło do serii kolizji z udziałem ciężarówek. Natomiast zalegający śnieg i oblodzenie sprawiły, że część dróg – zwłaszcza w rejonach górskich i wiejskich – jest dzisiaj praktycznie nieprzejezdna. Służby drogowe pracują w trybie ciągłym, ale same przyznają, że skala opadów przekracza standardowe możliwości reagowania.

60 tysięcy gospodarstw domowych bez prądu przy silnych mrozach

Najdotkliwiej skutki huraganu odczuwają mieszkańcy regionów dotkniętych awariami sieci energetycznej. Ponad 60 tysięcy gospodarstw domowych pozostaje bez prądu, a w niektórych miejscowościach przerwy w dostawach energii trwają już kilkanaście godzin.

Brak zasilania oznacza nie tylko problemy z ogrzewaniem i łącznością, ale też zakłócenia w funkcjonowaniu sklepów. Ludzie żyją w ciemności i mrozie, bez ciepłego jedzenia i komunikacji z bliskimi. Dogrzewają się czym mogą, jednak obecnie uzależnienie od prądu jest ogromne. Część dostaw żywności i paliwa nie dotarła na czas, bo ciężarówki nie mogły wyjechać z centrów logistycznych lub utknęły na zamkniętych trasach. W kilku miastach sieci handlowe informują o opóźnieniach w uzupełnianiu świeżych produktów. To dodatkowo potęguje poczucie niepewności wśród mieszkańców.

Szkoły zamknięte, apel o pozostanie w domach

Władze lokalne w Midlands, Walii i części Szkocji zdecydowały o zamknięciu setek szkół. Dla wielu uczniów oznacza to kolejny tydzień bez zajęć stacjonarnych. Część placówek wraca do nauczania zdalnego. Natomiast inne wstrzymują działalność całkowicie z powodu braku ogrzewania lub problemów z dojazdem nauczycieli.

Równolegle samorządy i służby ratunkowe apelują do mieszkańców, by ograniczyli wychodzenie z domów do absolutnego minimum. Chodzi nie tylko o bezpieczeństwo indywidualne, ale też o umożliwienie ekipom energetycznym, drogowym i ratunkowym sprawnego usuwania skutków żywiołu. „Każda niepotrzebna podróż zwiększa ryzyko wypadków i opóźnia działania naprawcze” – podkreślają przedstawiciele władz lokalnych.

Najtrudniejsza zima od 10 lat w UK – słabości systemu

Goretti pokazał, jak wrażliwa pozostaje brytyjska infrastruktura na ekstremalne zjawiska pogodowe. Choć zimowe burze nie są w Wielkiej Brytanii nowością, skala obecnych zakłóceń wywołała pytania o przygotowanie sieci energetycznych, transportu i systemów kryzysowych na coraz częstsze anomalie klimatyczne.

Eksperci ostrzegają, że podobne sytuacje będą się powtarzać. Tymczasem dla tysięcy rodzin najważniejsze jest dziś jedno – kiedy wróci prąd, kiedy ruszą pociągi i samoloty oraz kiedy codzienne życie przestanie przypominać walkę z żywiołem. Na razie odpowiedzi na te pytania pozostają niepewne. Natomiast Wielka Brytania wciąż zmaga się z konsekwencjami jednej z najbardziej dotkliwych zim ostatniej dekady.