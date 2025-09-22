Prognoza pogody pokazuje, że w UK jeszcze będzie ciepło fot. Shutterstock
Prognoza pogody pokazuje, że w UK jeszcze będzie ciepło fot. Shutterstock
Prognoza pogody: temperatury osiągną nawet 22 stopnie

Jak pokazuje najnowsza prognoza pogody, w dużych częściach Wielkiej Brytanii można spodziewać się upałów. Najnowsze doniesienia wskazują, że w najbliższych dniach temperatura sięgnie nawet 22 stopni Celsjusza.

Wrześniowe ocieplenie w Wielkiej Brytanii

Mapy prognoz Netweather.tv wskazują, że ciepła pogoda powróci do całego kraju przed końcem września. Wykresy z 29 września pokazują, że regiony wokół Norwich, Peterborough, Cambridge i Norfolk odczują największe upały, ponieważ temperatura wzrośnie do 22 stopni Celsjusza.

Tymczasem w innych lokalizacjach, takich jak Londyn, Luton, Oksford, Reading, Northampton, Gloucester i Coventry, temperatury wyniosą maksymalnie 21 stopni. Prognozy wskazują, że w okolicach Bristolu, Bath i Stratford upon Avon temperatury będą wahać się między 19 a 20 stopni Celsjusza.

Z kolei nawet w całej Szkocji pogoda i temperatura będzie „łagodna”. Prognoza pogody sugeruje, że w strefach wokół Edynburga, Glasgow, Aberdeen, Perth i Dundee temperatury osiągną około 15 stopni Celsjusza.

Ta zmiana pogody następuje zaledwie kilka dni po tym, jak Met Office wydało żółte ostrzeżenie przed deszczem i wiatrem w Walii oraz niektórych częściach Anglii.

Teraz Met Office prognozuje, że w całym kraju w najbliższym czasie utrzymają się stabilne warunki pogodowe. Większość obszarów ma się osuszyć. Jednakże w poniedziałek na północy Szkocji może wystąpić więcej chmur i opadów. Z kolei w hrabstwie Kent przelotne opady mogą utrzymywać się do połowy tygodnia.

Długoterminowa prognoza pogody

Długoterminowa prognoza pogody na okres od 24 września do 3 października głosi:

– Na początku w wielu częściach Wielkiej Brytanii dominować będzie wyż. To doprowadzi do rozproszonego zachmurzenia oraz miejscowych przymrozków i mgły w nocy. Natomiast głównym wyjątkiem początkowo będą tereny Anglii Wschodniej i południowo-wschodniej Anglii. Tam możliwe będą przelotne opady deszczu, którym okresami będzie towarzyszył silny wiatr.

– Mogą one osłabnąć w dalszej części tygodnia. Niż baryczny nad północnym Atlantykiem próbuje przesunąć zachmurzenie i przelotne opady deszczu w kierunku zachodniej i północno-zachodniej części Wielkiej Brytanii.

Temperatury powinny stopniowo powrócić do średniej. Na początku października prawdopodobieństwo zmian pogody w Wielkiej Brytanii jest bardzo niskie. Chociaż może się ona stać bardziej zmienna, najbardziej wilgotne warunki najprawdopodobniej będą występować na zachodzie i północnym zachodzie.

Takie warunki mogą wystąpić w miastach Norwich, Peterborough, Cambridge, Norfolk, Londynie, Luton, Oksfordzie, Reading, Northampton, Gloucester, Coventry, Bristol, Bath i Stratford upon Avon.

Na skróty
Alert 24!

