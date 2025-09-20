Pierwszy śnieg w UK już w tą niedzielę
Pierwszy śnieg w UK już w tą niedzielę fot. shutterstock.com
UKŻycie w UK
1 min.czytania

Pierwszy śnieg w UK już w niedzielę

Joanna Baran
Joanna Baran

To, co jeszcze kilka dni temu wydawało się mało prawdopodobne, stało się faktem – synoptycy potwierdzają, że pierwszy śnieg w UK pojawi się już w tę niedzielę. Białe płatki spadną szybciej niż przewidywały wcześniejsze prognozy. Dlatego mieszkańcy północnych regionów mogą obudzić się w prawdziwie zimowym klimacie, choć kalendarz wskazuje dopiero wrzesień. Czy pierwszy śnieg we wrześniu wskazuje na mroźną zimę?

Według meteorologów, pierwszy śnieg w UK dotknie przede wszystkim centralną Szkocję. Od północy w niedzielę opady prognozowane są w rejonach Argyll, Perth, Kinross oraz Inverness. W sumie nawet siedem miast i miasteczek może zobaczyć białe dachy i ulice. To dość wczesny sygnał, że jesień w tym roku przyniesie dynamiczne i chłodne oblicze pogody.

- Advertisement -

Pogoda na weekend – śnieg na północy, deszcz na południu

Podczas gdy północ kraju szykuje się na pierwszy śnieg w UK, mieszkańcy Anglii będą musieli zmagać się raczej z intensywnym deszczem. Meteorolodzy wskazują na „północno-zachodni – południowo-wschodni podział”. Taka prognoza oznacza, że najwięcej przejaśnień i suchych chwil zobaczą mieszkańcy północnych regionów. Natomiast południe i wschód kraju pozostaną pod wpływem opadów i niżu barycznego.

Zimne powietrze nadciąga

Eksperci ostrzegają, że za sprawą północnego wiatru w wielu miejscach temperatura wyraźnie spadnie. Dodatkowo chłodne masy powietrza sprawią, że noce będą rześkie, miejscami z mgłą i przymrozkami.

Pogoda na weekend – śnieg na północy, deszcz na południu
Pogoda na weekend – śnieg na północy, deszcz na południu
fot. shutterstock.com

To właśnie ten czynnik otwiera drogę do tego, aby już w drugiej połowie września zobaczyć pierwszy śnieg w UK. Czy biały puch spadnie, przekonamy się już jutro.

Co dalej z pogodą?

Choć niedziela przyniesie zaskakujący widok białego puchu, nie oznacza to, że od razu czeka nas długa zima. Prognozy Met Office wskazują, że w dalszej części tygodnia pogoda może się nieco ustabilizować. Natomiast wysokie ciśnienie zapewni więcej suchych chwil. Niemniej jednak, pierwszy śnieg w UK to wyraźny sygnał, że sezon chłodnych kurtek i gorącej herbaty zaczyna się wyjątkowo wcześnie.

 

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Główna stopa procentowa pozostaje na dotychczasowym poziomie

Bank Anglii zakończył wrześniowe posiedzenie decyzją o utrzymaniu głównej stopy procentowej na poziomie 4 proc, czyli zgodnie z przewidywaniami ekonomistów ankietowanych przez agencję Bloomberg.
UK

Niebezpieczne produkty w marketach w UK – lista sklepów i produktów

Ostatnio wiele sieci wydało ostrzeżenia w związku z obecnością niebezpiecznych substancji w produktach. Pojawiają się informacje o zakażonym Salmonellą w jedzeniu oraz braku ostrzeżenia o alergenach. Na co uważać w sklepach? 
UK

ALDI zamyka sklepy! W święta nie zrobisz zakupów

Aldi zamyka sklepy. W jakie dni będzie można zrobić zakupy i jak działają lokalne markety? Czy zamknięcie sklepów to duże utrudnienie dla Klientów?
Londyn

Cyberatak sparaliżował lotniska w całej Europie

Cyberatak sparaliżował lotniska w Europie, powodując chaos na największych portach lotniczych. Hakerski atak dotknął głównie lotniska Heathrow, Bruksela i Berlin. Setki lotów odwołano, kolejne są opóźnione.
Praca i finanse

Emerytury w Wielkiej Brytanii mają wzrosnąć w kwietniu o 4,7 proc.

Według najnowszych danych dotyczących wynagrodzeń emerytury w Wielkiej Brytanii najprawdopodobniej wzrosną o 4,7 proc. od kwietnia 2026 roku.
kasyno online

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet