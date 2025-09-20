Pierwszy śnieg w UK już w niedzielę

To, co jeszcze kilka dni temu wydawało się mało prawdopodobne, stało się faktem – synoptycy potwierdzają, że pierwszy śnieg w UK pojawi się już w tę niedzielę. Białe płatki spadną szybciej niż przewidywały wcześniejsze prognozy. Dlatego mieszkańcy północnych regionów mogą obudzić się w prawdziwie zimowym klimacie, choć kalendarz wskazuje dopiero wrzesień. Czy pierwszy śnieg we wrześniu wskazuje na mroźną zimę?

Według meteorologów, pierwszy śnieg w UK dotknie przede wszystkim centralną Szkocję. Od północy w niedzielę opady prognozowane są w rejonach Argyll, Perth, Kinross oraz Inverness. W sumie nawet siedem miast i miasteczek może zobaczyć białe dachy i ulice. To dość wczesny sygnał, że jesień w tym roku przyniesie dynamiczne i chłodne oblicze pogody.

Pogoda na weekend – śnieg na północy, deszcz na południu

Podczas gdy północ kraju szykuje się na pierwszy śnieg w UK, mieszkańcy Anglii będą musieli zmagać się raczej z intensywnym deszczem. Meteorolodzy wskazują na „północno-zachodni – południowo-wschodni podział”. Taka prognoza oznacza, że najwięcej przejaśnień i suchych chwil zobaczą mieszkańcy północnych regionów. Natomiast południe i wschód kraju pozostaną pod wpływem opadów i niżu barycznego.

Zimne powietrze nadciąga

Eksperci ostrzegają, że za sprawą północnego wiatru w wielu miejscach temperatura wyraźnie spadnie. Dodatkowo chłodne masy powietrza sprawią, że noce będą rześkie, miejscami z mgłą i przymrozkami.

To właśnie ten czynnik otwiera drogę do tego, aby już w drugiej połowie września zobaczyć pierwszy śnieg w UK. Czy biały puch spadnie, przekonamy się już jutro.

Co dalej z pogodą?

Choć niedziela przyniesie zaskakujący widok białego puchu, nie oznacza to, że od razu czeka nas długa zima. Prognozy Met Office wskazują, że w dalszej części tygodnia pogoda może się nieco ustabilizować. Natomiast wysokie ciśnienie zapewni więcej suchych chwil. Niemniej jednak, pierwszy śnieg w UK to wyraźny sygnał, że sezon chłodnych kurtek i gorącej herbaty zaczyna się wyjątkowo wcześnie.