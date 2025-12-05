Przed świętami HMRC zwiększa nadzór nad sprzedażą online

sprzedaż online
Brytyjski urząd skarbowy zwraca coraz większą uwagę na aktywność gospodarczą prowadzoną w domu, w tym sprzedaż online. Skarbówka monitoruje osoby prywatne, które regularnie sprzedają na platformach takich jak Ebay czy Vinted.

Wielka Brytania jest jednym z czołowych rynków e-commerce na świecie. W kraju ponad 90 proc. ludzi korzysta z internetu. Brytyjczycy spędzają średnio 5,5 godziny dziennie online, w tym ponad 1,5 godziny w mediach społecznościowych. W 2019 roku 88 proc. mieszkańców dokonało co najmniej jednego zakupu w sieci. W 2021 liczba kupujących przekroczyła już 59 milionów. Prognozy na 2025 rok mówią o 62,1 mln osób robiących zakupy online.

Kiedy sprzedaż staje się działalnością podlegającą opodatkowaniu?

Birmingham Live informuje, że wprowadzono system zbierania danych o użytkownikach, którzy w ciągu roku dokonają ponad 30 transakcji lub osiągną przychód przekraczający 1 700 funtów. Urząd wykorzystuje te informacje, by porównać je z deklaracjami podatkowymi.

Zebrane dane umożliwiają HMRC wgląd w szczegóły sprzedaży online i pozwalają weryfikować zgodność z obowiązkami podatkowymi. W praktyce oznacza to, że ludzie, którzy wcześniej mogli myśleć, że drobna sprzedaż prywatnych rzeczy jest nieistotna dla fiskusa, zostali objęci kontrolą podatkową. Szczególnie w okresie przedświątecznym, gdy wielu Brytyjczyków sprząta mieszkania i prowadzi sprzedaż online niepotrzebnych im już przedmiotów, warto pamiętać o tych zasadach.

sprzedaż online
Regularna sprzedaż na platformach typu Ebay czy Vinted ma konsekwencje podatkowe / fot. Shutterstock.com

Osoby, które nie zgłoszą takich przychodów, mogą zostać wezwane do złożenia wyjaśnień. Gdy to nie pomoże, i będą uporczywie ignorować korespondencję z HMRC, urząd obejmie ich pełnym dochodzeniem podatkowym. W skrajnych przypadkach sprawa skończy się postępowaniem karnym.

Przy prowadzeniu sprzedaży online warto zapisywać każdy pens

Sprzedając przedmioty osobiste jednorazowo, bez powtarzających się transakcji czy dropshippingu, ryzyko kontroli jest minimalne. Natomiast osoby regularnie zarabiające na sprzedaży online powinny zgłosić przychody w deklaracji podatkowej, aby uniknąć kar.

Warto prowadzić szczegółową dokumentację związaną z transakcjami. W tym notowania opłat za znaczki, materiały do pakowania czy należności kurierskich. Wiele z tych kosztów można odliczyć przy rozliczeniu, co obniża faktyczny należny podatek.

