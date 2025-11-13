przepełnione więzienia
Przez rok w wyniku pomyłek zwolniono aż 262 więźniów!

Brytyjski system penitencjarny tylko w rok, do marca 2025 roku, doprowadził w Anglii i Walii do zwolnienia 262 osadzonych przez pomyłkę – przekazało BBC. Winne temu są błędy administracyjne w systemie, ale też przepełnione więzienia.

Pomimo zapewnień władz, że większość z nich szybko ponownie ujęto, część skazanych wciąż pozostaje nieuchwytnych. Ministrowie i urzędnicy resortu sprawiedliwości zmagają się teraz z rosnącą presją opinii publicznej. Opozycyjni politycy domagają się pełnego wyjaśnienia przyczyn tego chaosu.

Aresztowania po omyłkowych zwolnieniach – głośne przypadki

Do serii błędnych wypuszczeń doszło w kilku więzieniach w kraju, w tym w HMP Wandsworth i HMP Chelmsford.

Przestępcę Brahim K.C. niesłusznie zwolniono pod koniec października. Wkrótce został rozpoznany przez przypadkowego przechodnia w rejonie Finsbury Park i aresztowany. William S., który miał odbyć karę 45 miesięcy pozbawienia wolności za liczne oszustwa, sam zgłosił się do więzienia po tym, jak okazało się, że jego zwolnienie było skutkiem błędu w systemie sądowym. Jeszcze wcześniej Hadush K., skazany za napaść na nastolatkę i kobietę, został błędnie wypuszczony z więzienia w Essex.

Hańba czy błąd? Opozycja nie pozostawia suchej nitki

Ministerstwo Sprawiedliwości przyznało, że w zdecydowanej większości przypadków błędnie zwolnieni przestępcy szybko wracają za kratki. Ale to zdaniem opozycji nie jest wytłumaczenie, dlatego sprawa już nabrała wymiaru politycznego.

Rosnąca liczba błędnych zwolnień z więzień to tylko jeden z objawów kryzysu brytyjskiego systemu penitencjarnego / fot. Shutterstock.com

Polityk Robert Jenrick zarzucił rządowi niekompetencję. Domaga się ujawnienia pełnych danych dotyczących liczby więźniów nadal niesłusznie pozostających na wolności. Z kolei przedstawicielka Liberalnych Demokratów Jess Brown-Fuller nazwała sytuację „hańbą i totalnym chaosem”. I zaapelowała o pełną mobilizację sił w celu odnalezienia wszystkich „zaginionych”.

Przeludnienie więzień pogłębia problem. Będą kontrole po serii błędów

Obecny minister sprawiedliwości David Lammy przyznał, że brytyjski system więziennictwa znajduje się w głębokim kryzysie. Liczba błędnych zwolnień to tylko jeden z jego objawów. Rząd wprowadził politykę wcześniejszego wypuszczania części skazanych, aby ograniczyć przeludnienie, jednak to rozwiązanie – jak się okazuje – pogłębiło problemy organizacyjne.

Lammy zapowiedział wprowadzenie zaostrzonych kontroli procedur zwalniania więźniów, a także zlecenie niezależnego śledztwa w sprawie błędów systemowych. Resort rozpoczął również przegląd archaicznych, wciąż papierowych systemów ewidencji stosowanych w niektórych zakładach karnych.

Liczba dorosłych osadzonych w brytyjskich zakładach karnych sięgnęła niespełna 90 tys. osób. Wydatki na funkcjonowanie więzień w latach 2022–2023 wyniosły 4,2 mld funtów.

