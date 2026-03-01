Zmiana dostawcy energii i przejście na ofertę stałą może być teraz wyjątkowo korzystna
Zmiana dostawcy energii i przejście na ofertę stałą może być teraz wyjątkowo korzystna / fot. Shutterstock
UKŻycie w UK
2 min.czytania

Przez zmianę dostawcy energii można zaoszczędzić ponad 200 funtów

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Mimo że od kwietnia zapowiadana jest obniżka rachunków, tak naprawdę możemy jeszcze bardziej zaoszczędzić przez zmianę dostawcy energii i przejście na taryfę stałą. Eksperci twierdzą, że może to wygenerować ponad 200 funtów oszczędności.

Niedawno pisaliśmy o tym, że mieszkańców Wysp czeka obniżka rachunków za energię od kwietnia. Zmiana limitu cen przełoży się na mniejsze rachunki o około 10 funtów miesięcznie dla przeciętnego gospodarstwa domowego. Okazuje się jednak, że jest to bardzo dobry moment na podpisanie umowy na taryfę stałą z wybranym dostawcą energii.

Zmiana dostawcy energii i przejście na taryfę stałą sposobem na obniżkę rachunków

Gospodarstwa domowe w Wielkiej Brytanii korzystające z domyślnej taryfy dwupaliwowej mogą obniżyć koszty, przechodząc na stałą taryfę u wybranego dostawcy energii.

- Advertisement -

Jak już wspomnieliśmy – Ofgem w tym tygodniu ustalił nowy limit cen energii od kwietnia. Istotną w tym przypadku informacją jest również to, że obniżka dotyczy niemal wszystkich gospodarstw domowych. W ten sposób każdy może spodziewać się korekty rachunków od kwietnia. I to niezależnie od tego, z którego dostawcy usług korzysta i z jakiej taryfy.

Co jednak zasugerował brytyjski ekspert ds. oszczędzania, Martin Lewis – jeszcze bardziej mogą zaoszczędzić ci, którzy korzystają lub przejdą na tanią stałą taryfę przed kwietniem. A decydując się na stałą taryfę u dobrego dostawcy można obniżyć rachunki nawet o 200 funtów rocznie.

Na zmianach jeszcze bardziej zaoszczędzą ci, którzy korzystają lub przejdą na tanią stałą taryfę przed kwietniem
Na zmianach jeszcze bardziej zaoszczędzą ci, którzy korzystają lub przejdą na tanią stałą taryfę przed kwietniem / fot. Shutterstock

Idealny moment na zmianę

Po ogłoszeniu przez Ofgem obniżki limitu cen energii, Martin Lewis powiedział, że „nigdy nie można znaleźć idealnego momentu” na podpisanie umowy na stałą taryfę z dostawcą energii, jednak teraz jest na to „całkiem dobry moment”.

Zwraca on uwagę na to, że najtańsza dostępna obecnie taryfa stała jest o 14 proc. tańsza niż obecny limit. Czyli 1758 funtów rocznie dla typowego klienta korzystającego z dwóch paliw.

Richard Neudegg, dyrektor ds. regulacji w serwisie porównującym ceny Uswitch jest podobnego zdania.

Prawdziwymi zwycięzcami są gospodarstwa domowe, które korzystają lub same przejdą na tanią stałą taryfę przed kwietniem. Ponieważ to one najbardziej skorzystają na niższych stawkach za ogrzewanie już teraz i dalszym spadku cen od kwietnia – powiedział.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

UK

UK oszczędza na edukacji dzieci z trudnościami? Zmiany w EHCP

Na papierze rząd mówi o inwestycjach i uporządkowaniu systemu. W liczbach widać jednak wyraźne ograniczenie dostępu do EHCP i zmniejszenie liczby dzieci, którym przysługuje pomoc.
Praca i finanse

Rozliczenie z HMRC nawet kilkanaście razy rocznie? Problemy z MTD w praktyce

Nowy system Making Tax Digital wprowadzany przez HM Revenue and Customs miał uprościć podatki. W praktyce dla części samozatrudnionych i wynajmujących może oznaczać administracyjny maraton.
Praca i finanse

Czy council tax rośnie po migracji na Universal Credit?

Coraz więcej osób w Wielkiej Brytanii zwraca uwagę na...
UK

Zasady dotyczące wyjazdów dla osób pobierających Universal Credit

Osoby pobierające Universal Credit powinny zapoznać się z przepisami dotyczącymi podróży, zanim jeszcze zarezerwują jakiekolwiek wakacje w tym roku.
Londyn

24th „Kinoteka” Polish Film Festival – coroczne święto polskiego kina w Londynie

Kinoteka 2026 w Londynie. Retrospektywa Wajdy, nowe polskie kino i hołd dla Kieślowskiego w najważniejszych salach stolicy UK.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie