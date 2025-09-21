Wysokość naszych zarobków ma wpływ na wysokość zasiłku
Przy jakich zarobkach można stracić Universal Credit?

W przypadku osób pracujących i pobierających Universal Credit istnieje parę ważnych zasad, o których świadczeniobiorcy powinni wiedzieć. Na wysokość ich zasiłku może wpływać kilka czynników, nawet wynagrodzenie partnera. Ponadto o pewnych sprawach muszą poinformować DWP, aby nie stracić świadczenia.

Universal Credit to miesięczne świadczenie, które ma na celu pomóc osobom o niskich dochodach lub bezrobotnym w pokryciu kosztów utrzymania. DWP jasno stwierdza, że należy jak najszybciej zgłosić rządowi każdą zmianę sytuacji, aby uniknąć konieczności zwrotu zasiłku. Powinno się to zrobić, logując się na swoje konto Universal Credit na stronie GOV.UK.

Do takich zmian należą: znalezienie lub zakończenie pracy, narodziny dziecka, zamieszkanie z partnerem, rozpoczęcie opieki nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną, zmiany dotyczące edukacji dziecka. A także przeprowadzka, zmiany dotyczące stanu zdrowia oraz zmiany w zarobkach i oszczędnościach.

Zarobki a Universal Credit – jaki mają wpływ na wysokość zasiłków?

Należy pamiętać, że nie ma limitu godzin pracy, który pozwala na pobieranie zasiłku Universal Credit. Ale jeśli nasze wynagrodzenie wzrasta, świadczenie się zmniejsza. A jeśli przestaniemy pracować lub nasze wynagrodzenie spadnie, świadczenie wzrośnie.

Świadczenie zmniejszy się o 55 pensów za każdego dodatkowego funta zarobionego w pracy. Aby dowiedzieć się, jak dokładnie wpłynie to na naszą osobistą wypłatę Universal Credit, możemy skorzystać z kalkulatora świadczeń na GOV.UK.

Osoby zatrudnione przez pracodawcę nie powinny samodzielnie deklarować swoich zarobków, ale osoby samozatrudnione muszą to robić. Ponadto w przypadku osób samozatrudnionych wysokość świadczenia będzie opierać się na zarobkach zgłoszonych na koniec każdego miesięcznego okresu rozliczeniowego.

Osoby takie zgłaszają, ile zarobiły z tytułu samozatrudnienia. A także ile wpłaciły na emeryturę.

Ile możemy zarabiać, aby nie tracić zasiłku?

Wpływ wysokości naszych zarobków na obniżenie Universal Credit, zależy od tego, czy otrzymujemy pomoc mieszkaniową. Możesz zarabiać do 411 funtów miesięcznie, zanim świadczenie zacznie spadać, jeśli:

  • otrzymujemy pomoc mieszkaniową w ramach Universal Credit
  • mieszkamy w tymczasowym mieszkaniu zorganizowanym przez council, bo jesteśmy bezdomni.

Jeśli żadna z tych okoliczności nas nie dotyczy, możemy zarabiać do 684 funtów miesięcznie, zanim świadczenie zacznie spadać.

Jak już wspomnieliśmy, wypłaty Universal Credit będą spadać w miarę wzrostu zarobków. A ostatecznie zostaną wstrzymane (o czym zostaniemy powiadomieni), gdy osiągniemy wystarczające zarobki, aby przestać otrzymywać te świadczenia.

Jeśli jednak nasze zarobki ponownie spadną, możemy ponownie kwalifikować się do Universal Credit. Wypłata zostanie automatycznie wznowiona, jeśli od ostatniej wypłaty minęło sześć miesięcy lub mniej. Ale jeśli minęło więcej niż sześć miesięcy, będziemy musieli ponownie złożyć wniosek.

