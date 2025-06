Rewolucja w diagnostyce raka – szybciej, celniej, bez skalpela. Skorzysta przynajmniej 15 tys. pacjentów rocznie

Brytyjski system publicznej opieki zdrowotnej prawdopodobnie jako pierwszy na świecie wprowadza na tak szeroką skalę innowacyjne badanie krwi. To tzw. płynna biopsja dla pacjentów z rakiem płuc i piersi. Nowe rozwiązanie umożliwia wykrycie niewielkich fragmentów DNA nowotworu (ctDNA) krążących we krwi. Dzięki temu diagnostyka raka będzie o wiele sprawniejsza.

Ta technologia, określana mianem przełomowej, jest krokiem milowym w rozwoju medycyny precyzyjnej. Dzięki niej możliwe będzie rozpoczęcie terapii nawet dwa tygodnie wcześniej niż w przypadku tradycyjnych metod. Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez The Guardian test będzie dostępny w szpitalach NHS w całej Anglii.

- Advertisement -

Wyniki w ekspresowym tempie – diagnostyka raka nawet o 16 dni szybciej niż dotąd

Badanie opiera się na analizie próbki krwi, którą pacjent przekazuje do jednego z dwóch specjalistycznych laboratoriów genomowych NHS – w Manchesterze lub Londynie. Wyniki dostępne są w kilku dni i wskazują lekarzowi, jaka terapia celowana będzie najskuteczniejsza w danym przypadku. Dzięki temu pacjenci otrzymują leczenie dopasowane do profilu genetycznego ich nowotworu.

W pilotażowej fazie programu lekarze zauważyli bardzo ważną rzecz. Płynna biopsja pozwalała na uzyskanie wyników średnio o 16 dni szybciej niż tradycyjna. Co więcej, nowy test pomaga wykluczyć potrzebę wykonywania dodatkowych, często uciążliwych badań.

15 tys. szans na szybszą diagnozę – NHS stawia na genetykę

Jak się okazuje, NHS planuje corocznie objąć testem DNA co najmniej 15 tys. pacjentów z podejrzeniem raka płuc. Dodatkowo z badania skorzysta około 5 tys. kobiet z zaawansowanym rakiem piersi, u których analizowane będą cztery kluczowe warianty genetyczne. Według analiz pilotażu NHS może zaoszczędzić nawet 11 milionów funtów rocznie w zakresie opieki nad pacjentami z rakiem płuc.

Płynna biopsja będzie stosowana już na etapie wstępnej diagnostyki. To oznacza, że test DNA będzie wykonywany nawet przed tradycyjną biopsją. To rewolucyjne podejście pozwala lepiej zarządzać ścieżką leczenia.

Trudne nowotwory na celowniku – program obejmie też raka trzustki i pęcherzyka żółciowego

Oprócz raka płuc i piersi NHS planuje rozszerzyć program o kolejne nowotwory, w tym wyjątkowo trudne do leczenia przypadki raka trzustki i pęcherzyka żółciowego.

Płynna biopsja wpisuje się w szerszy trend medycyny precyzyjnej, której celem jest indywidualne podejście do każdego pacjenta. Dzięki testom DNA lekarze mogą dopasować leczenie nie tylko do rodzaju nowotworu, ale także do jego konkretnej mutacji.