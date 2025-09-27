Rośnie zainteresowanie bonusem do Universal Credit. Wypłacono już 220 milionów funtów premii

Bonus oszczędnościowy dla osób pobierających Universal Credit, czyli program Help to Save, cieszy się coraz większą popularnością. Rząd poinformował, że zainteresowani otrzymali już 220 milionów funtów premii.

HMRC zachęca osoby otrzymujące Universal Credit do wzięcia udziału w programie Help to Save w ramach Tygodnia Oszczędności. Do programu zapisało się już 575 200 osób, a w ramach premii otrzymały one łącznie 220 milionów funtów.

- Advertisement -

Oszczędnościowy bonus do Universal Credit

Help to Save jest rządowym programem oszczędnościowym oferującym osobom o niskich dochodach (pobierającym Universal Credit) 50 proc. premii od oszczędności. Zgodnie z nim świadczeniobiorcy mogą wpłacać od 1 do 50 funtów miesięcznie na swoje konto Help to Save. W ten sposób zarabiają dodatkowe 50 pensów za każdego zaoszczędzonego funta.

Oszczędzający, którzy wpłacą maksymalnie 2400 funtów w ciągu czterech lat trwania programu, otrzymają premię w wysokości 1200 funtów, która zostanie wypłacona bezpośrednio na ich konta bankowe pod koniec drugiego i czwartego roku.

Rośnie zainteresowanie programem Help to Save

Według najnowszych danych od rozpoczęcia programu Help to Save we wrześniu 2018 roku do kwietnia 2025 roku aż 575 200 osób otworzyło konto oszczędnościowe. Ponadto wpłaciło na nie łącznie 588,2 mln funtów.

Same oszczędności – zgodnie z zasadami programu – wzrosły u osób biorących w nim udział o kwotę 220 mln funtów. Okazało się także, że spośród osób, które wzięły udział w programie aż 94 proc. wpłaciło na swoje konto Help to Save maksymalną kwotę każdego miesiąca.

Koniec tego programu był pierwotnie planowany na wrzesień 2023 roku. Jednak zdecydowano się go przedłużyć do kwietnia 2027 roku. Dzięki jego wydłużeniu dodatkowych 95 000 osób mogło wziąć udział w programie.

W samym kwietniu tego roku otwarto łącznie 7800 kont. Jest to najwyższa miesięczna liczba od marca 2023 roku.

Jak działa program oszczędnościowy?

W programie Help to Save bonus do Universal Credit naliczany jest co miesiąc. Jednak wypłaca się go w dwóch wolnych od podatku premiach w ciągu czterech lat. Jak wspomnieliśmy – maksymalnie w ciągu miesiąca można zaoszczędzić 50 funtów.

Konto oszczędnościowe zamykane jest po czterech latach. Jeśli jednak zamkniemy konto wcześniej, nie będziemy mogli otworzyć kolejnego. Samo otwarcie konta Help to Save zajmuje kilka chwil. Nie musimy od razu wpłacać na nie żadnych pieniędzy. Można je otworzyć i zarządzać nim za pośrednictwem Gov.uk lub aplikacji HMRC.