Rozbudowa Luton Airport oficjalnie potwierdzona

Brytyjski rząd zatwierdził rozbudowę lotniska w Luton. Minister transportu Heidi Alexander dała „zielone światło” w tym zakresie władzom London Luton Airport. Plany rozbudowy obejmują budowę nowego terminala.

Brytyjski rząd w kwestii rozbudowy londyńskiego lotniska Luton wydał pozytywną decyzję. Stało się tak pomimo rekomendacji Planning Inspectorate, w której zwrócono uwagę na kwestie związane z ochroną środowiska.

Plany rozbudowy London Luton Airport obejmują budowę nowego terminalu, nowych dróg kołowania i zwiększenie przepustowości istniejącego terminalu, Obecnie przepustowość wynosząca do 18 milionów pasażerów w skali roku ma zostać zwiększona do 32 milionów do 2043 roku.

Rozbudowa lotniska Luton Airport

Rzecznik premiera Keira Starmera w oficjalnym komunikacie zaznaczył, iż szef rządu jest „zadowolony” z tej decyzji. – Poprawa naszej krajowej infrastruktury ma kluczowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego i zwiększania miejsc pracy w całym kraju. Ta decyzja wpisuje się w naszą politykę definiowaną w ramach Plan for Change. Rząd Partii Pracy pozostaje zaangażowany w rozbudowę kluczowej infrastruktury i wspieranie wzrostu – zaznaczał.

Z kolei przedstawiciele London Luton Airport Limited zaznaczali, iż inwestycja w rozbudowę portu lotniczego w Luton „przyniesie znaczne korzyści ekonomiczne, społeczne i wpłynie na rynek pracy” miastu. Paul Kehoe, niezależny przewodniczący Luton Rising, należącego do Luton Borough Council, powiedział, że dzięki rozbudowaniu lotniska powstanie do 11 000 nowych miejsc. pracy. Natomiast aktywność gospodarcza zwiększy się nawet o 1,5 mld funtów rocznie.

Czego dotycząc plany rozbudowy?

Warto zaznaczyć, iż decyzja w tej sprawie była odraczana aż trzykrotnie. Minister Heidi Alexander miała duży czasu na dokładne rozpatrzenie wniosku w tej sprawie. Wygląda również na to, że już wkrótce zapadną kolejne decyzje w związku z rozbudową infrastruktury lotniskowej w UK. Szefowa resortu transportu w lutym zapowiedziała, że ​​„jest skłonna zatwierdzić” drugi pas startowy na lotnisku Gatwick w lutym. Tymczasem kanclerz Rachel Reeves poparła budowę trzeciego pasa startowy na londyńskim lotnisku Heathrow.

Niemniej, ze strony lokalnej społeczności plany rozbudowy London Lutor Airport zostały skrytykowane. Andrew Lambourne z grupy LADACAN powiedział, że rząd całkowicie zignorował obawy mieszkańców Luton.

Nie wszyscy są zadowoleni z decyzji rządu…

London Luton Airport pozostaje piątym najbardziej ruchliwym lotniskiem w Wielkiej Brytanii. W zeszłym roku obsłużyło 16,9 miliona osób podróżujących w ramach 132 000 lotów. Jest zlokalizowane 50 km na północ od centrum Londynu. Ten port lotniczy jest bazą dla linii easyJet, TUI Airways, Ryanair i Wizz Air. Zdecydowana większość obsługiwanych tras z Luton obejmuje kierunki europejskie.

Dodajmy, że na lotnisku Luton pojawiły się ostatnio linie Jet2. W kwietniu brytyjska tania linia lotnicza otworzyła nową bazę i będzie obsługiwać 36 lotów tygodniowo.