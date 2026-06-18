Rząd nie zgadza się na dzieciństwo przed telefonem. Setki milionów na zajęcia pozaszkolne

Szkoła w UK jest ważna, ale równie istotny jest swobodny dostęp do zajęć pozalekcyjnych. – Każde dziecko powinno mieć możliwość uprawiania sportu i rozwijania talentów artystycznych – tymi słowami minister edukacji Bridget Phillipson podsumowała kierunek zmian, które rząd chce wprowadzić w najbliższych latach.

Za deklaracją idą pieniądze. Londyn uruchamia program o wartości 132,5 mln funtów. Dotacja ma zwiększyć dostęp dzieci i młodzieży do zajęć pozalekcyjnych, a przy okazji pomóc w walce z uzależnieniem od ekranów.

Bez przywileju dla wybranych

Program „Every Child Can” zakłada, że udział w rozwijających aktywnościach nie powinien zależeć od zasobności portfela rodziców ani miejsca zamieszkania. Rząd chce ograniczyć tzw. loterię kodów pocztowych. Przez nią jedni uczniowie mają dostęp do szerokiej oferty zajęć dodatkowych, podczas gdy inni są jej pozbawieni.

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Kwota 132,5 mln funtów zostanie przeznaczona na finansowanie aktywności organizowanych przez szkoły i samorządy, również w weekendy oraz podczas wakacji. Zacznie działać więcej klubów sportowych, grup muzycznych, kółek teatralnych itd.

Wytyczne dla szkół obejmują pięć głównych obszarów: sport, sztukę i kulturę, edukację obywatelską, aktywności outdoorowe oraz rozwój umiejętności życiowych i zawodowych, w tym nauk ścisłych.

Rusza ofensywa przeciw zagrożeniom w sieci

Ogłoszenie programu zbiegło się z propozycją zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16. roku życia. Ostatecznie Izba Gmin odrzuciła pomysł 307 głosami przeciw. Jednak rząd nie wycofuje się z planów zwiększenia ochrony dzieci w sieci.

Premier Keir Starmer wystosował ultimatum do Apple, Google i pozostałych gigantów. Mają trzy miesiące na wdrożenie rozwiązań uniemożliwiających nieletnim oglądanie i przesyłanie intymnych zdjęć. Po wykryciu przez algorytm zdjęcia zawierającego nagość materiał zostanie automatycznie zablokowany lub rozmyty przed wysłaniem.

Szkoła w UK, sport, kultura

„Every Child Can” jest fragmentem pakietu wpisującego się w przeznaczenie ponad 500 mln funtów na realizację 10-letniej Narodowej Strategii Młodzieży. Ponad miliard funtów pochłonie sport szkolny w najbliższych 3 latach, dodatkowe 400 mln funtów państwo przeznaczy na rozwój infrastruktury sportowej, a kolejne 1,5 mld funtów ma trafić do instytucji kultury w Anglii.

Londyn chce ograniczać zagrożenia płynące z internetu i stworzyć dzieciom atrakcyjną alternatywę. Walka o uwagę młodego pokolenia nie rozegra się wyłącznie na poziomie zakazów.