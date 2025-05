Rząd planuje podwyżki emerytur. Możesz zyskać nawet 6 tys. funtów

Miliony pracowników może liczyć na podwyżki emerytur. Partia rządząca przedstawiła swoje plany na reformę systemu emerytalnego w Wielkiej Brytanii. Między innymi chodzi o stworzenie „megafunduszy”, które mają inwestować lokalnie, aby pobudzić wzrost gospodarczy kraju.

Te działania mogą skutkować zainwestowaniem nawet 50 miliardów funtów w projekty infrastrukturalne. Ministerstwo Finansów liczy, że to pobudzi gospodarkę i zwiększy zyski oszczędzających na swoją emeryturę.

- Advertisement -

Rząd twierdzi, że reformy przyniosą podwyżki emerytur dla ludzi. Wszystko dzięki ograniczeniu marnotrawstwa pieniędzy i lepszym strategiom inwestycyjnym. W efekcie pracownicy o średnich zarobkach mogliby liczyć na nawet 6 tys. funtów dodane do puli zdefiniowanego świadczenia (defined benefit).

– Sprawiamy, że emerytury pracują dla Wielkiej Brytanii. Te reformy oznaczają wyższe zyski dla pracowników i miliardy więcej zainwestowane w czystą energię oraz rozwijające się biznesy – mówi kanclerz Rachel Reeves.

Reforma emerytalna w Wielkiej Brytanii

Ministerstwo oczekuje, że takie działanie pozwoli zaoszczędzić 1 miliard funtów rocznie. Reforma ma sprawić, że samorządowy program emerytalny zostanie skonsolidowany. Siedemnaście największych funduszy emerytalnych w Wielkiej Brytanii już zgodziło się na reformy w dobrowolnym porozumieniu, które zawarto na początku miesiąca.

Mimo to rząd uwzględnił w przepisach pewne zabezpieczenie, które pozwoli mu przeforsować nowe przepisy, jeśli w ciągu dziesięciu lat nie zostanie poczyniony odpowiedni postęp w negocjacjach. Rządzący zapewniają jednak, że nie chcą korzystać z tych uprawnień.

Były minister ds. emerytur Sir Steve Webb określił pomysły obecnie rządzących jako „naprawdę ważny dzień dla programów emerytalnych, ich beneficjentów i firm, które za nimi stoją”.

– Rząd wyraźnie wykazał się odwagą w tej dziedzinie, co otwiera możliwości bardziej produktywnego wykorzystania nadwyżki pieniędzy – dodał.

Emerytury w Wielkiej Brytanii

Obecnie istnieje 86 różnych programów emerytalnych władz lokalnych. Są to plany zdefiniowanego świadczenia (defined benefit). Te zapewniają emeryturę ponad sześciu milionom osób, głównie słabo opłacanym kobietom, które najbardziej liczą na podwyżki emerytur.

Te programy mają zostać połączone w zaledwie sześć pul aktywów do marca przyszłego roku. Ich wartość wynosi ponad 392 miliardy funtów. Dodatkowo warte ponad 800 miliardów funtów plany zdefiniowanej składki (defined contribution) również mają zostać skonsolidowane.

Rząd zakłada, że do 2030 roku powinno powstać dwadzieścia funduszy emerytalnych wartych ponad 25 miliardów funtów. Obecnie jest ich tylko dziesięć. Fundusze, które do 2030 roku nie osiągną progu aktywów wynoszącego 25 miliardów funtów otrzymają kary.

Programy emerytalne warte ponad 10 miliardów funtów, które do tego czasu nie osiągną minimalnej wartości, będą mogły działać dalej. Zobligowane jednak będą do przedstawienia jasnego planu osiągnięcia zaplanowanego celu do 2035 roku.