Samochód wjechał w przechodniów w Rochdale. Jedna osoba nie żyje

W Rochdale aresztowano 49-letniego mężczyznę pod zarzutem morderstwa po tym, jak wjechał w przechodniów samochodem. Jedna kobieta zginęła, a trzy inne osoby zostały ranne.

49-letni mężczyzna wjechał w przechodniów samochodem w sobotnie popołudnie w Rochdale. Policja aresztowała go pod zarzutem morderstwa, gdy jedna z potrąconych osób zmarła.

Greater Manchester Police poinformowała, że potrąconą przez samochód kobietę przetransportowano do szpitala, ale zmarła w wyniku odniesionych obrażeń.

Trzy mile dalej, na Woodgate Avenue, samochód potrącił trzech pieszych, w tym dziecko. Osoby te odniosły drobne obrażenia i już wypisano je ze szpitala.

49-letni kierowca znajduje się obecnie w areszcie. Policja poinformowała, że zdarzenia, do których doszło około 14.30 w sobotę, nie mają podłoża terrorystycznego. John Webster będący zastępcą naczelnika policji powiedział:

– Po pierwsze myślami jesteśmy z rodziną ofiary, która straciła życie w tym tragicznym zdarzeniu. Działania jednej osoby wyrządziły duże szkody mieszkańcom Rochdale.

#UPDATE | Following a serious road traffic incident yesterday, a woman has sadly died from her injuries.

The male driver has been arrested on suspicion of murder and remanded into custody.

This incident is not being treated as terrorism related.

More – https://t.co/WuJQDPZS5W pic.twitter.com/nrFyLbW67B

— Rochdale Police (GMP) (@GMPRochdale) May 4, 2025