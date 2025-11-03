bezpłatne przejazdy
Każde rozszerzenie godzin obowiązywania przepustek wymaga poważnych analiz / fot. Shutterstock.com
2 min.czytania

Seniorzy nadal z ograniczeniami w korzystaniu z bezpłatnych przejazdów. Młodzi – wykluczeni

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Mimo że władze lokalne śmielej rozszerzają zasady korzystania z bezpłatnych przejazdów, rząd Partii Pracy nie zamierza zmieniać ogólnokrajowych przepisów – wyjaśnia Birmingham Live.

Co to oznacza? Że seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami nadal mogą podróżować autobusami za darmo od 9.30 do 23.00 w dni robocze. W weekendy i święta ten przywilej przysługuje im przez cały dzień.

Finansowy filar programu ENCTS

Program English National Concessionary Travel Scheme (ENCTS) jest jednym z filarów brytyjskiej polityki społecznej. Dzięki niemu osoby starsze i o ograniczonej mobilności zyskują łatwiejszy dostęp do usług publicznych oraz utrzymania aktywnego trybu życia.

Ale to wszystko sporo kosztuje. Państwo przeznacza na ten program około 700 milionów funtów rocznie. Jak twierdzi Ministerstwo Transportu, każde rozszerzenie godzin obowiązywania przepustek mogłoby zachwiać równowagą budżetową.

Lokalne władze mówią „tak” darmowym autobusom przed 9.30

Rząd centralny zachęca samorządy do podejmowania własnych inicjatyw w tym zakresie. Lokalne władze w Anglii mają prawo finansować dodatkowe koncesje z własnych środków, jeśli uznają to za potrzebne. Według danych za rok kończący się w marcu 2025 blisko 80 proc. jednostek samorządowych zdecydowało się wydłużyć godziny obowiązywania bezpłatnych przejazdów, umożliwiając podróże przed 9.30.

W Cambridgeshire i Peterborough pasażerowie korzystający z programu mogą podróżować autobusami bezpłatnie o dowolnej porze dnia, a w Greater Manchester ruszył pilotaż pozwalający na całodobowe korzystanie z przepustek ENCTS. Kolejna jego faza zaplanowana jest na listopad.

Młodzi pasażerowie muszą obejść się smakiem

Jak wiemy, nie będzie rozszerzenia przywilejów transportowych dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami. I podobnie, nie spodziewajmy się zmian dla młodych. Młodzi mieszkańcy Anglii mieli nadzieję na wprowadzenie darmowych przejazdów autobusowych, które ułatwiłyby im dojazdy do szkoły, pracy czy na uczelnię. Niestety, nic z tego. Pomysł wykluczono.

bezpłatne przejazdy
ENCTS kosztuje państwo około 700 milionów funtów rocznie / fot. Shutterstock.com

Jak informuje BBC, brytyjski rząd zrezygnował z uruchomienia pilotażowego programu darmowych przejazdów dla młodzieży, mimo że był on jedną z głównych rekomendacji Komisji ds. Transportu. Plan oferujący bezpłatne bilety dla osób poniżej 22. roku życia w Anglii nie zostanie na razie zrealizowany z powodu braku pieniędzy.

Miliard funtów dla transportu publicznego

Owszem, nie przewidziano zmian w samym ENCTS, ale rząd zapowiada inwestycje w krajowy transport autobusowy. Ogłoszono dodatkowy pakiet w wysokości miliarda funtów, z czego 712 milionów trafi bezpośrednio do władz lokalnych. Te pieniądze mogą zostać przeznaczone m.in. na modernizację taboru i zwiększenie liczby kursów. Z powodzeniem da się je wykorzystać też do przedłużenia godzin darmowych przejazdów.

Dodatkowo, od roku budżetowego 2026/27, rząd zapewni stałe finansowanie utrzymania usług autobusowych oraz przedłuży limit taryfowy 3 funtów za przejazd do marca 2027 roku.

