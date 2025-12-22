Seria brutalnych przestępstw w Londynie. Krwawe dni, które obnażają napięcia wielkiego miasta
Seria brutalnych przestępstw w Londynie. Krwawe dni, które obnażają napięcia wielkiego miasta fot. shutterstock.com
UKCrime
3 min.czytania

Seria brutalnych przestępstw w Londynie. Krwawe dni, które obnażają napięcia wielkiego miasta

Joanna Baran
Joanna Baran

Londyn, miasto symbolizujące globalną metropolię XXI wieku, w połowie grudnia ponownie znalazł się w centrum uwagi mediów z powodów, które budzą niepokój mieszkańców i obserwatorów życia publicznego. Seria brutalnych przestępstw w Londynie, jaka objęła miasto między 17 a 19 grudnia wzbudziła ponownie pytania o bezpieczeństwo w stolicy. 

Przestępstwa obejmując bójkę z użyciem noży na stacji metra, śmiertelne ugodzenie nożem w dzielnicy mieszkaniowej oraz zabójstwo z użyciem broni palnej na północnym zachodzie miasta. Niestety doniesienia z weekendu wskazują, że choć incydenty nie są ze sobą powiązane, to przemoc w mieście eskaluje.

Seria brutalnych przestępstw w Londynie. Krwawe dni, które obnażają napięcia wielkiego miasta

Nagromadzenie brutalnych przestępstw w krótkim czasie wywołało falę niepokoju.

- Advertisement -

Walka trzech mężczyzn w metrze

Pierwszy z incydentów miał miejsce 17 grudnia na stacji metra Colliers Wood. Na linii Northern. W godzinach porannego szczytu trzech młodych mężczyzn starło się tam z użyciem noży. Choć nikt nie zginął, sam fakt, że do tak niebezpiecznego zdarzenia doszło w jednym z kluczowych węzłów komunikacyjnych, ponownie uruchomił debatę o bezpieczeństwie londyńskiego transportu publicznego. Policja zatrzymała jednego z uczestników bójki, który trafił do szpitala z urazem głowy.

Zabójstwo w spokojnej dzielnicy

Dwa dni później, wieczorem 19 grudnia mieszkańcy wezwali policję do budynku mieszkalnego w Maida Vale. W jednym z lokali śmiertelnie ugodzono nożem 40-letniego mężczyznę. Zginął na miejscu. Natomiast sprawca — lub sprawcy — zbiegli przed przybyciem służb. Technicy kryminalistyczni przez wiele godzin zabezpieczali ślady. Jednak do tej pory nie ogłoszono żadnego zatrzymania. Przez wiele godzin policja prowadzi intensywne poszukiwania. Dlatego zdarzenie to wpłynęło mocno na życie okolicznych mieszkańców. Natomiast fakt, że policja nie złapała jeszcze sprwców, wzbudza dodatkowe obawy o bezpieczeństwo.

Zdarzenie to szczególnie wstrząsnęło lokalną społecznością, ponieważ Maida Vale uchodzi za relatywnie spokojną część północno-zachodniego Londynu.

Strzały w Stonebridge

Tego samego wieczoru, zaledwie kilka minut wcześniej, doszło do jeszcze poważniejszego zdarzenia w Stonebridge, w dzielnicy Brent. 55-letni Simon Whyte został tam postrzelony na ulicy West End Close. Pomimo natychmiastowej reakcji służb ratunkowych, mężczyzna zmarł na miejscu. Policja prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa. Funkcjonariusze nie złapali sprawcy. Dlatego apelują do świadków o przekazywanie nagrań z kamer monitoringu i wideorejestratorów samochodowych.

Sprawca strzelaniny nadal jest na wolności. Dlatego wzbudza dodatkowy strach wśród mieszkańców Londynu.

Seria brutalnych przestępstw w Londynie –  paradoks statystyki

Paradoks londyńskiej przemocy polega na tym, że twarde dane nie zawsze idą w parze z poczuciem bezpieczeństwa mieszkańców. London Violence Reduction Unit informuje, że w skali roku liczba zabójstw wśród osób poniżej 25. roku życia spadła o ponad 50 procent. Natomiast przestępstwa z użyciem noża zmniejszyły się o około 7 procent. Burmistrz Londynu podkreśla poprawę statystyk. Wiąże ją ze zwiększoną obecność policji w przestrzeni publicznej.

Seria brutalnych przestępstw w Londynie. Krwawe dni, które obnażają napięcia wielkiego miasta
Seria brutalnych przestępstw w Londynie. Krwawe dni, które obnażają napięcia wielkiego miasta fot. shutterstock.com

Jednocześnie jednak seria brutalnych przestępstw w Londynie, skoncentrowana w zaledwie kilku dniach, pokazuje, jak kruche bywa poczucie bezpieczeństwa w wielkiej metropolii. Pojedyncze, ale wyjątkowo brutalne zdarzenia mają ogromną siłę oddziaływania społecznego. Zwłaszcza gdy dochodzi do nich w miejscach codziennego życia: w metrze, na osiedlach mieszkaniowych, na ulicach.

Londyn – miasto napięć

Eksperci od bezpieczeństwa miejskiego zwracają uwagę, że Londyn pozostaje miastem głębokich kontrastów. Ekonomicznych, kulturowych i społecznych. To właśnie na styku tych napięć najczęściej dochodzi do eskalacji przemocy. Choć nie ma dowodów na powiązanie ostatnich wydarzeń, ich bliskość czasowa działa jak soczewka skupiająca lęki mieszkańców.

Ostatnie dni przypomniały, że walka z przemocą w dużych miastach nie kończy się na statystycznych spadkach. Wymaga długofalowych działań. Zarówno pracy prewencyjnej, jak i społecznej. A najważniejsze jest skuteczne ściganie sprawców. Dla Londynu był to krwawy sygnał ostrzegawczy, którego znaczenia nie sposób zignorować.

 

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Irlandia

Rzeczy dla dzieci w samolocie – co można zabrać na pokład Ryanaira bez opłat

Podróżowanie z małymi dziećmi często wiąże się z dodatkowymi wyzwaniami. Natomiast koszty przewozu bagażu mogą szybko rosnąć. Ryanair wprowadził niedawno jasne zasady dotyczące rzeczy dla dzieci w samolocie.
Discover Poland

Manor House SPA – wymarzony adres na romantyczny reset tylko dla dorosłych

Szukasz miejsca na romantyczny wyjazd tylko dla dorosłych? Manor House SPA to jeden z najbardziej nastrojowych adresów w Polsce - idealny na reset i czas we dwoje.
UK

Śnieg na święta w UK! Najnowsze prognozy pogody

Śnieg na święta w UK może więc przynieść zarówno magiczny, zimowy krajobraz, jak i chwilowe utrudnienia w podróżowaniu. Dla jednych to okazja do zimowej zabawy i zdjęć na Instagram.
Life in the UK

Alkoholizm na emigracji. Jak Metoda Sinclaira ratuje polskie rodziny

Alkoholizm na emigracji uderza nie tylko w osobę pijącą, ale w cały dom. Sprawdź, jak Metoda Sinclaira pomaga polskim rodzinom odzyskać stabilność i spokój.
UK

Mandaty anulowane! Problem z fotoradarami w Anglii dotknął tysiące kierowców

W wyniku problemu technicznego tysiące kierowców w Anglii niesłusznie otrzymało mandaty za przekroczenie prędkości. Teraz otrzymają zwrot pieniędzy.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet