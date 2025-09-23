walka z wagarowaniem
Nagrody rzeczowe uchodzą powszechnie za skuteczną metodę motywowania młodzieży / fot. Shutterstock.com
Smart TV za stuprocentową frekwencję. Tak szkoła walczy z wagarowaniem

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Haven High Academy w Bostonie w hrabstwie Lincolnshire postanowiła w bardzo niecodzienny sposób zmotywować uczniów do regularnego uczęszczania na zajęcia. Walka z wagarowaniem będzie polegała w ich przypadku na kuszeniu podopiecznych telewizorem.

Szkoła ogłosiła, że uczniowie, którzy przez dwa tygodnie będą obecni na wszystkich lekcjach, wezmą udział w losowaniu nowoczesnego 40-calowego telewizora typu smart TV.

Nagrody zamiast kar to sprawdzony sposób na motywację uczniów

Haven High Academy znalazła się pod szczególnym nadzorem po negatywnej ocenie Ofsted. Kontrola wykazała poważne problemy w funkcjonowaniu placówki, w tym wyjątkowo niską frekwencję. Dyrekcja tłumaczy, że priorytetem jest poprawa obecności uczniów w klasach, a nagrody od zawsze były skuteczną metodą motywowania młodzieży. W poprzednim roku frekwencja wzrosła o ponad 3 proc., a teraz szkoła liczy na jeszcze lepszy wynik dzięki wprowadzonej inicjatywie.

Placówka działa w środowisku o wysokim poziomie ubóstwa, gdzie problemy rodzinne i społeczne często wpływają na regularne uczęszczanie dzieci na zajęcia. Dyrekcja uważa, że dodatkowe bodźce, nawet w postaci nagród materialnych, mogą skutecznie zmieniać postawy uczniów.

walka z wagarowaniem
Walka z wagarowaniem może przybierać różne formy / fot. Shutterstock.com

Posty szkoły w mediach społecznościowych zachęcają do bycia szkolnym bohaterem, a telewizor ma być symbolem docenienia codziennego wysiłku młodzieży.

Szkoły eksperymentują z voucherami, aby przyciągnąć uczniów

Pomysł kierownictwa szkoły wywołał mieszane reakcje. Krytycy podkreślają, że nagrody to krótkoterminowa zachęta, która nie rozwiązuje głębszych problemów. A do nich należą np. brak motywacji do nauki albo trudne warunki życia w domu. Obawiają się, że uczniowie mogą bardziej interesować się nagrodą niż samą edukacją. Zwolennicy zwracają uwagę, że każda forma poprawy frekwencji ma znaczenie, bo obecność w klasie bezpośrednio przekłada się na wyniki w nauce.

Również resort edukacji wielokrotnie ostrzegało, że zbyt wielu uczniów opuszcza zajęcia, co wymaga zdecydowanych działań ze strony szkół. W ostatnich latach w Wielkiej Brytanii różne placówki eksperymentują z nagrodami, voucherami czy dodatkowymi atrakcjami, aby pokazać młodzieży, że obecność w klasie jest ważna dla ich przyszłości.

