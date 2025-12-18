Śnieg na święta w UK ! Najnowsze prognozy pogody

W tym roku Wielka Brytania może wreszcie będzie śnieg na święta w UK. Prognozy wskazują, że między Świętami a Nowym Rokiem do wielu regionów dotrze fala śniegu i mrozu. Termometry miejscami mogą wskazywać nawet -3°C do -4°C.

Dla wielu Brytyjczyków to idealna sceneria na świąteczne zdjęcia i gorącą czekoladę przy kominku. Jednak niestety – pogodowy urok wiąże się również z pewnymi utrudnieniami.

Gdzie spadnie najwięcej śniegu?

Według najnowszych map pogodowych, śnieżyca najbardziej uderzy w Midlands, Yorkshire, Lincolnshire, Derbyshire, Nottinghamshire i Staffordshire. Również Greater Manchester, Durham oraz Birmingham są w strefie ryzyka. Eksperci ostrzegają, że śnieg może utrzymywać się przez kilka dni. Natomiast niektóre regiony mogą spodziewać się nawet intensywnych opadów sięgających kilku centymetrów.

Dla tych, którzy marzą o prawdziwych białych świętach, to świetna wiadomość – ale dla kierowców i pasażerów komunikacji publicznej… już mniej.

Zimowy chaos na kolei i drogach

Zima w UK oznacza często problematyczne warunki dla transportu. Pociągi mogą się spóźniać. Natomiast niektóre połączenia regionalne mogą zostać odwołane. W przeszłości zdarzyło się tak kilkakrotnie. Drogi staną się śliskie. Dlatego powtaną korki w okolicach większych miast, takich jak Birmingham czy Manchester. Ulice mogą przypominać zimowe tor przeszkód.

Brytyjskie media ostrzegają, że osoby planujące świąteczne wyjazdy powinny sprawdzać aktualne informacje o kursach pociągów i warunkach drogowych, a najlepiej – zostawić sobie trochę więcej czasu na dojazd do rodziny czy przyjaciół.

Magia zimy i świąteczny klimat

Pomimo niedogodności, śnieg na święta w UK wprowadza niepowtarzalny, świąteczny klimat. Choinki pokryte śnieżnym puchem. Dzieci lepiące bałwany. I dorośli cieszący się filiżanką gorącej czekolady. To obraz, który wielu Brytyjczyków miało już okazję podziwiać w filmach i reklamach świątecznych.

Eksperci pogodowi podkreślają, że w tym roku napływ zimnego powietrza z kontynentu może przynieść prawdziwą zimę. Dlatego w UK zagości śnieg, mróz i wyjątkową atmosfera świąt. W ostatnich latach w Wielkiej Brytanii brakowało prawdziwych, śnieżnych dni.

Śnieg na święta w UK. Kilka praktycznych porad

Dla tych, którzy chcą cieszyć się zimą, ale nie zamienić świąt w logistyczny koszmar, warto pamiętać o kilku zasadach:

Sprawdzać prognozy i plany podróży, szczególnie jeśli korzysta się z pociągów lub autobusów.

Wyposażyć samochód w łańcuchy lub opony zimowe, a w miarę możliwości unikać godzin szczytu.

Zaopatrzyć się w ciepłe ubrania, termosy z gorącą herbatą i trochę cierpliwości – bo nawet najlepsza logistyka może nie pokonać śnieżycy.

Śnieg na święta w UK może więc przynieść zarówno magiczny, zimowy krajobraz, jak i chwilowe utrudnienia w podróżowaniu. Dla jednych to okazja do zimowej zabawy i zdjęć na Instagram. Natomiast dla innych – test cierpliwości i planowania podróży. Jedno jest pewne – tegoroczne Boże Narodzenie może wyglądać bardziej bajkowo niż kiedykolwiek!