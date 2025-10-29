Masywne opady śniegu w UK – zimowy armagedon czy czas na kakao?
Masywne opady śniegu w UK – zimowy armagedon czy czas na kakao? fot. shutterstock.com
UKŻycie w UK
2 min.czytania

Masywne opady śniegu w UK – zimowy armagedon. Czas na korki czy kakao?

Joanna Baran
Joanna Baran

W najbliższych dniach Wielka Brytania zmagać się będzie z opadami śniegu w UK, które szczególnie dotkną północne rejony kraju. Już 29 października intensywne opady obejmą Szkocję, w tym Highlands, Invernesshire, Aberdeenshire, Sutherland, Caithness oraz części Argyll i Moray. Masywne opady śniegu w Wielkiej Brytanii mogą spowodować utrudnienia w ruchu. Warunki na drogach będą trudne. Dlatego może lepiej zostać w domu – czy to czas na kakao i bałwana? 

W wyżej położonych miejscach pokrywa śnieżna może osiągnąć nawet 10 centymetrów. Natomiast  najintensywniejszy śnieg spadł we wczesnych godzinach porannych. Warunki mają się stopniowo poprawiać dopiero w nocy. Jednak przez cały dzień mieszkańcy powinni spodziewać się trudności w poruszaniu się po drogach i chodnikach.

Śnieg utrzyma się także jutro

Prognozy na 30 października przewidują, że masywne opady śniegu w UK nie odpuszczą. Szczególnie w rejonach Highlands i Cairngorms tempo przyrostu pokrywy śnieżnej może wynieść nawet 3 cm na godzinę. Opady mogą sięgnąć również północnej Anglii i części Walii. Natomiast lekkie śnieżne płatki są spodziewane w Irlandii Północnej. Południowe rejony kraju pozostaną na razie zbyt ciepłe, aby mogły zobaczyć śnieg. To tworzy wyraźny kontrast między północą a południem Wysp Brytyjskich.

Masywne opady śniegu w praktyce – konsekwencje

Eksperci ostrzegają, że masywne opady śniegu w UK mogą wywołać poważne utrudnienia w komunikacji. Natomiast kierowcy powinni spodziewać się korków, opóźnień w transporcie publicznym i trudnych warunków na drogach.

Masywne opady śniegu w Wielkiej Brytanii mogą spowodować utrudnienia w ruchu. Warunki na drogach będą trudne. fot. shutterstock.com

Śnieg zwiększa również ryzyko wypadków i poślizgnięć na chodnikach. W bardziej odległych rejonach mogą wystąpić lokalne przerwy w dostawie prądu. Silny wiatr i niskie temperatury dodatkowo pogłębią odczucie zimna.

Jak się przygotować na śnieżycę

Meteorolodzy radzą mieszkańcom północnej Wielkiej Brytanii odpowiednio przygotować się na nadchodzącą zimową aurę. Warto zabezpieczyć samochody, sprawdzić opony zimowe i płyny do spryskiwaczy. Warto także zadbać o ciepłe ubranie, czapki, rękawiczki i odpowiednie buty. Śledzenie prognoz i ostrzeżeń pogodowych jest najważniejsze, podobnie jak ograniczenie podróży w godzinach największych opadów.

Północ kontra południe — różnice w pogodzie

Choć południowe rejony pozostaną w większości bez śniegu, północ przygotowuje się na prawdziwie zimową aurę. Masywne opady śniegu w UK w najbliższych dniach będą wymagały ostrożności. Jednak jednocześnie przyciągną miłośników śnieżnych krajobrazów. To doskonała okazja, by cieszyć się widokami pokrytych bielą wzgórz, pamiętając jednak o bezpieczeństwie i przygotowaniu na trudne warunki pogodowe.

