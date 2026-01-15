Emerytura z UK po powrocie do Polski. Czy utrata Settled Status powoduje brak emerytury?

Aktualizacja 15/01/2026. (Uzupełniono aktualne stawki emerytur oraz wiek emerytalny).

Status zasiedlenia uprawnia do legalnej pracy, pobytu w UK, dostępu do służby zdrowia oraz świadczeń na Wyspach. Jednak czy wyjeżdżając na stałe do Polski i tracąc settled lub pre-settled status, tracimy również prawo do brytyjskiej emerytury? To pytanie nurtuje wielu Polaków, którzy planują wyjechać do Polski na stałe, ale nie chcą, aby brytyjska emerytura im przepadła.

Po 10 latach pracy w Wielkiej Brytanii nabieramy prawa do brytyjskiej emerytury, a konkretnie do wypłat częściowej emerytury, z kolei po 35-letnim stażu pracy zyskujemy prawo do pełnej State Pension. Wielu Polaków na Wyspach wymagany 10-letni staż pracy ma już w swoim dorobku, w związku z czym ma też prawo do częściowej emerytury. Co jednak jeśli zdecydują się wrócić do Polski lub wyjechać do innego kraju?

Emerytura i status zasiedlenia

Settled status możemy utracić, jeśli poza Wielką Brytanią będziemy przebywać dłużej niż 5 lat z rzędu, a pre-settled status, jeśli nasz pobyt poza UK przekroczy dwa lata. Jednak raz nabytego prawa do brytyjskiej emerytury nie możemy utracić bez względu na to, czy uda nam się zachować status zasiedlenia, czy nie.

Dla przykładu pan Marek ma przepracowane 11 lat w Anglii i przysługuje mu już częściowa emerytura. Obecnie posiada settled status. Chce wyjechać na stałe do Polski. Czy żyjąc w Polsce, za 20 lat będzie mógł dostawać emeryturę angielską? Wiadomo jest, że po 5 latach poza UK straci settled status.

Odpowiedź na to pytanie brzmi: tak. Prawa do emerytury nabrał po przepracowaniu 10 lat. Ma zaliczone 11 lat składkowych i należy się mu angielska emerytura. Będzie mógł ją otrzymać bez znaczenia, gdzie będzie mieszkał gdy osiągnie wiek emerytalny.

Prawo do brytyjskiej emerytury

Obecnie wiek emerytalny w Wielkiej Brytanii wynosi 66 lat dla kobiet i mężczyzn, ale system jest stopniowo podnoszony, docelowo do 68 lat. Osoby urodzone po 1978 roku będą musiały poczekać do 68. roku życia, aby otrzymać pełną emeryturę państwową, która wymaga 35 lat opłacania składek.

Oprócz wieku emerytalnego, ważny jest także staż pracy – o czym pisaliśmy wyżej. Dlatego też prawo do brytyjskiej emerytury nabywamy po 10 przepracowanych w Wielkiej Brytanii latach. Wtedy też otrzymujemy prawo do wypłat częściowej emerytury, a do pełnej State Pension nabywamy prawo po przepracowaniu 35 lat.

Co stracimy z emerytury kiedy utracimy settled status?

Jeśli stracisz status, nadal będziesz mieć prawo do samej emerytury, ale możesz stracić prawo do powrotu do UK na stałe lub do dodatkowych benefitów. Innymi słowy mieszkając w Polsce będziesz mógł pobierać brytyjską emeryturę, ale nie będziesz mógł na emeryturze mieszkać w UK i korzystać z systemu benefitów. Emeryci w Uk mają prawo do do Pension Credit, Housing Benefit (dofinansowanie do czynszu) czy Winter Fuel Payment. Tego zostaniesz pozbawiony nie mają settled status i nie mieszkając w UK.

Jeśli nie chcesz stracić statusu, przeczytaj: Jak nie stracić settled status wyjeżdżając do Polski.

Jak wysoka jest brytyjska emerytura?

Brytyjska emerytura państwowa (New State Pension) wynosi maksymalnie 221,20 funtów tygodniowo (ok. 958 funtów miesięcznie) dla osób z pełnym stażem 35 lat płacenia składek National Insurance (NI).

Niższe kwoty otrzymują osoby z krótszym stażem, a minimalna stawka dla 10 lat składek to około 63,10 funtów tygodniowo

Z kolei emerytura prywatna – Personal Pension zależna jest od naszych indywidualnych dochodów, wysokości składek społecznych i indywidualnych planów emerytalnych. W przypadku Wrokplace Pension, jest ona także zależna dochodu, od jakiego składki były odprowadzane. Warunkiem otrzymania państwowej emerytury w Wielkiej Brytanii jest także regularne opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne.

Aplikowanie o State Pension

Aplikować o brytyjską emeryturę można z powodzeniem przez internet. Wymagane są następujące dane:

– data ostatniego małżeństwa, związku partnerskiego lub rozwodu,

– daty pobytu lub pracy za granicą,

– dane swojego banku

– kod zaproszenia z listu dotyczącego pobierania emerytury państwowej. Jeśli nie masz listu, a w ciągu najbliższych 3 miesięcy osiągniesz wiek emerytalny, możesz poprosić o kod.

Jeśli z kolei aplikujemy o brytyjską emeryturę np. z Polski lub z innego kraju poza Wielką Brytanią musimy wybrać kraj, w którym chcemy otrzymywać emeryturę. Nie możemy otrzymywać wypłaty w jednym kraju przez część roku, a w innym przez pozostałą część roku.

Konta bankowe, na które można wpłacać emeryturę

Twoja emerytura państwowa może być wypłacana na konto banku w kraju, w którym mieszkasz. Jeśli mieszkasz poza UK, będziesz potrzebować międzynarodowego numeru konta bankowego (IBAN) i numeru kodu identyfikacyjnego banku (BIC), jeśli masz konto zagraniczne.

Otrzymasz zapłatę w lokalnej walucie – otrzymana kwota może ulec zmianie ze względu na kursy wymiany walut. Możesz wybrać wypłatę co 4 lub 13 tygodni. Jeśli Twoja emerytura państwowa wynosi mniej niż 5 GBP tygodniowo, otrzymasz wypłatę raz w roku w grudniu.