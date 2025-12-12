Strajk kierowców autobusów w Londynie - liczne zmiany i utrudnienia w ruchu już od dziś!
Strajk kierowców autobusów w Londynie - liczne zmiany i utrudnienia w ruchu już od dziś! fot. shutterstock.com
UKLondyn
2 min.czytania

Strajk kierowców autobusów w Londynie – liczne zmiany i utrudnienia w ruchu już od dziś!

Joanna Baran
Joanna Baran

Mieszkańców Londynu czekają poważne utrudnienia w komunikacji miejskiej, ponieważ od piątku rusza szeroko zakrojony strajk kierowców autobusów w Londynie. Dziś zaczynają się dwa niezależne protesty z dwóch zajezdniach. 

Akcja protestacyjna obejmuje zarówno wschodnią, jak i zachodnią część miasta. Natomiast jej skutki odczują tysiące pasażerów korzystających z codziennych połączeń. Wiele linii dziś nie przyjedzie!

Które linie nie kursują i od kiedy?

Od piątku 12 grudnia do soboty 13 grudnia. Natomiast następnie ponownie od czwartku 8 stycznia do piątku 9 stycznia, strajk całkowicie wstrzyma kursy 12 linii obsługiwanych przez kierowców ze zajezdni Lea Interchange:

- Advertisement -

58, 97, 135, 236, 276, 308, 339, 488, D8, W13, W14, 678

Dodatkowo na popularnej trasie 86 należy spodziewać się dużych opóźnień i pojedynczych odwołań kursów.

Z kolei kierowcy z Westbourne Park Bus Garage prowadzą własną akcję protestacyjną. Co ważne, ich strajki rozpoczną się również 12 grudnia. Obejmą kilka terminów w ciągu miesiąca i potrwają aż do Wigilii. To szczególnie skomplikuje świąteczne podróże. Strajki w tej zajezdni wpłyną na komunikację w rejonach:

  • South West London
  • West London
  • North West London

Pełne listy tras objętych zakłóceniami będą publikowane przez Transport for London (TfL) na bieżąco, jednak pasażerowie muszą być przygotowani na czasowe zawieszenia usług, skrócone trasy, objazdy i nagłe zmiany rozkładów.

Z jakimi utrudnieniami będą zmagać się pasażerowie?

Pasażerowie muszą być przygotowani na brak autobusów na wielu kluczowych trasach, co już od pierwszych godzin strajku powoduje znaczne przerwy w kursowaniu. Czas podróży będzie wyraźnie dłuższy, zwłaszcza w godzinach szczytu, ponieważ liczba dostępnych pojazdów jest mocno ograniczona, a te, które wyjadą na trasy alternatywne, będą przepełnione. Część linii zostanie skierowana na objazdy, co może oznaczać omijanie niektórych przystanków i utratę bezpośrednich połączeń. Rozkłady jazdy staną się nieregularne, a opóźnienia trudne do przewidzenia. Dodatkowe komplikacje pojawią się w okresie świątecznym, szczególnie 24 grudnia, gdy ruch jest wzmożony, a dostępność komunikacji kluczowa dla wielu mieszkańców. Transport for London zaleca planowanie podróży z dużym wyprzedzeniem, korzystanie z metra tam, gdzie to możliwe, oraz ciągłe monitorowanie komunikatów online.

Dlaczego kierowcy strajkują?

Kierowcy z Lea Interchange protestują z powodu zarzutów wysuwanych przez związek zawodowy Unite. Dotyczą one  zastraszania pracowników oraz działań określanych jako „union busting”, czyli prób osłabienia roli i wpływu związków zawodowych.

Operator Stagecoach stanowczo odrzuca te oskarżenia. Podkreśla, że wszystkie sprawy związane z zachowaniem pracowników rozpatruje zgodnie z obowiązującymi procedurami. Natomiast kierowców traktuje w jednakowy sposób.

Z kolei w zajezdni Westbourne Park powody protestu są inne. Tam strajk stanowi kontynuację długotrwałych sporów płacowych, które już w listopadzie doprowadziły do odejścia kierowców od pracy.

Strajk kierowców autobusów w Londynie – liczne zmiany i utrudnienia w ruchu już od dziś

Mimo zapewnień operatorów o chęci ograniczenia zakłóceń, pasażerowie muszą liczyć się z tym, że przez najbliższe tygodnie komunikacja autobusowa będzie funkcjonowała w trybie awaryjnym. Dodatkowo sytuacja może dynamicznie zmieniać się z dnia na dzień. Strajk kierowców autobusów w Londynie jest  poważnym testem dla całej infrastruktury transportowej miasta i sprawia. Szczególnie, że pojawia się w czasie intensywnego ruchu przedświątecznego.

 

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

UK

Wielka Brytania przestaje opłacać się Polakom. Wprost mówią o powrocie

Relacje migrantów pokazują, że kraj, który kiedyś przyciągał, teraz zaczyna zniechęcać. Polacy zaczynają poważniej myśleć o powrocie do ojczyzny.
Praca i finanse

Rekordowe podatki na Wyspach. Tak „źle” nie było od prawie 50 lat!

W Wielkiej Brytanii narasta poczucie wymykania się systemu podatkowego...
Praca i finanse

Zmiany w kontach ISA od 2027 roku. Sprawdź, kogo reforma ominie

W listopadzie brytyjski rząd zapowiedział jedną z największych korekt w systemie oszczędnościowym od lat. Od kwietnia 2027 roku roczny limit wpłat na konta typu cash ISA — najpopularniejsze i najbezpieczniejsze rachunki oszczędnościowe na rynku — zostanie obniżony z 20 tysięcy do 12 tysięcy funtów
Irlandia

Ulewne deszcze i alert powodziowy – pogoda znów zaskakuje

Irlandia i część Wielkiej Brytanii przygotowują się na jedne z najtrudniejszych warunków pogodowych tej zimy. Nad Wyspy nadciąga aktywny atlantycki niż. Możliwe podtopienia i lokalne powodzie!
UK

Alarm pogodowy w 32 regionach Wielkiej Brytanii. Przygotuj zestaw awaryjny!

Obecna kombinacja pogodowa może w krótkim czasie doprowadzić do lokalnych podtopień, przerw w dostawach prądu oraz chaosu komunikacyjnego.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet