Strajk kierowców autobusów w Londynie – liczne zmiany i utrudnienia w ruchu już od dziś!

Mieszkańców Londynu czekają poważne utrudnienia w komunikacji miejskiej, ponieważ od piątku rusza szeroko zakrojony strajk kierowców autobusów w Londynie. Dziś zaczynają się dwa niezależne protesty z dwóch zajezdniach.

Akcja protestacyjna obejmuje zarówno wschodnią, jak i zachodnią część miasta. Natomiast jej skutki odczują tysiące pasażerów korzystających z codziennych połączeń. Wiele linii dziś nie przyjedzie!

Które linie nie kursują i od kiedy?

Od piątku 12 grudnia do soboty 13 grudnia. Natomiast następnie ponownie od czwartku 8 stycznia do piątku 9 stycznia, strajk całkowicie wstrzyma kursy 12 linii obsługiwanych przez kierowców ze zajezdni Lea Interchange:

58, 97, 135, 236, 276, 308, 339, 488, D8, W13, W14, 678

Dodatkowo na popularnej trasie 86 należy spodziewać się dużych opóźnień i pojedynczych odwołań kursów.

Z kolei kierowcy z Westbourne Park Bus Garage prowadzą własną akcję protestacyjną. Co ważne, ich strajki rozpoczną się również 12 grudnia. Obejmą kilka terminów w ciągu miesiąca i potrwają aż do Wigilii. To szczególnie skomplikuje świąteczne podróże. Strajki w tej zajezdni wpłyną na komunikację w rejonach:

South West London

West London

North West London

Pełne listy tras objętych zakłóceniami będą publikowane przez Transport for London (TfL) na bieżąco, jednak pasażerowie muszą być przygotowani na czasowe zawieszenia usług, skrócone trasy, objazdy i nagłe zmiany rozkładów.

Z jakimi utrudnieniami będą zmagać się pasażerowie?

Pasażerowie muszą być przygotowani na brak autobusów na wielu kluczowych trasach, co już od pierwszych godzin strajku powoduje znaczne przerwy w kursowaniu. Czas podróży będzie wyraźnie dłuższy, zwłaszcza w godzinach szczytu, ponieważ liczba dostępnych pojazdów jest mocno ograniczona, a te, które wyjadą na trasy alternatywne, będą przepełnione. Część linii zostanie skierowana na objazdy, co może oznaczać omijanie niektórych przystanków i utratę bezpośrednich połączeń. Rozkłady jazdy staną się nieregularne, a opóźnienia trudne do przewidzenia. Dodatkowe komplikacje pojawią się w okresie świątecznym, szczególnie 24 grudnia, gdy ruch jest wzmożony, a dostępność komunikacji kluczowa dla wielu mieszkańców. Transport for London zaleca planowanie podróży z dużym wyprzedzeniem, korzystanie z metra tam, gdzie to możliwe, oraz ciągłe monitorowanie komunikatów online.

Dlaczego kierowcy strajkują?

Kierowcy z Lea Interchange protestują z powodu zarzutów wysuwanych przez związek zawodowy Unite. Dotyczą one zastraszania pracowników oraz działań określanych jako „union busting”, czyli prób osłabienia roli i wpływu związków zawodowych.

Operator Stagecoach stanowczo odrzuca te oskarżenia. Podkreśla, że wszystkie sprawy związane z zachowaniem pracowników rozpatruje zgodnie z obowiązującymi procedurami. Natomiast kierowców traktuje w jednakowy sposób.

Z kolei w zajezdni Westbourne Park powody protestu są inne. Tam strajk stanowi kontynuację długotrwałych sporów płacowych, które już w listopadzie doprowadziły do odejścia kierowców od pracy.

Strajk kierowców autobusów w Londynie – liczne zmiany i utrudnienia w ruchu już od dziś

Mimo zapewnień operatorów o chęci ograniczenia zakłóceń, pasażerowie muszą liczyć się z tym, że przez najbliższe tygodnie komunikacja autobusowa będzie funkcjonowała w trybie awaryjnym. Dodatkowo sytuacja może dynamicznie zmieniać się z dnia na dzień. Strajk kierowców autobusów w Londynie jest poważnym testem dla całej infrastruktury transportowej miasta i sprawia. Szczególnie, że pojawia się w czasie intensywnego ruchu przedświątecznego.