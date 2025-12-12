Strajk kierowców autobusów w Londynie – liczne zmiany i utrudnienia w ruchu już od dziś!

Mieszkańców Londynu czekają poważne utrudnienia w komunikacji miejskiej, ponieważ od piątku rusza szeroko zakrojony strajk kierowców autobusów w Londynie. Dziś zaczynają się dwa niezależne protesty z dwóch zajezdniach.
Akcja protestacyjna obejmuje zarówno wschodnią, jak i zachodnią część miasta. Natomiast jej skutki odczują tysiące pasażerów korzystających z codziennych połączeń. Wiele linii dziś nie przyjedzie!
Które linie nie kursują i od kiedy?
Od piątku 12 grudnia do soboty 13 grudnia. Natomiast następnie ponownie od czwartku 8 stycznia do piątku 9 stycznia, strajk całkowicie wstrzyma kursy 12 linii obsługiwanych przez kierowców ze zajezdni Lea Interchange:
58, 97, 135, 236, 276, 308, 339, 488, D8, W13, W14, 678
Dodatkowo na popularnej trasie 86 należy spodziewać się dużych opóźnień i pojedynczych odwołań kursów.
Z kolei kierowcy z Westbourne Park Bus Garage prowadzą własną akcję protestacyjną. Co ważne, ich strajki rozpoczną się również 12 grudnia. Obejmą kilka terminów w ciągu miesiąca i potrwają aż do Wigilii. To szczególnie skomplikuje świąteczne podróże. Strajki w tej zajezdni wpłyną na komunikację w rejonach:
- South West London
- West London
- North West London
Pełne listy tras objętych zakłóceniami będą publikowane przez Transport for London (TfL) na bieżąco, jednak pasażerowie muszą być przygotowani na czasowe zawieszenia usług, skrócone trasy, objazdy i nagłe zmiany rozkładów.
Z jakimi utrudnieniami będą zmagać się pasażerowie?
Pasażerowie muszą być przygotowani na brak autobusów na wielu kluczowych trasach, co już od pierwszych godzin strajku powoduje znaczne przerwy w kursowaniu. Czas podróży będzie wyraźnie dłuższy, zwłaszcza w godzinach szczytu, ponieważ liczba dostępnych pojazdów jest mocno ograniczona, a te, które wyjadą na trasy alternatywne, będą przepełnione. Część linii zostanie skierowana na objazdy, co może oznaczać omijanie niektórych przystanków i utratę bezpośrednich połączeń. Rozkłady jazdy staną się nieregularne, a opóźnienia trudne do przewidzenia. Dodatkowe komplikacje pojawią się w okresie świątecznym, szczególnie 24 grudnia, gdy ruch jest wzmożony, a dostępność komunikacji kluczowa dla wielu mieszkańców. Transport for London zaleca planowanie podróży z dużym wyprzedzeniem, korzystanie z metra tam, gdzie to możliwe, oraz ciągłe monitorowanie komunikatów online.
Dlaczego kierowcy strajkują?
Kierowcy z Lea Interchange protestują z powodu zarzutów wysuwanych przez związek zawodowy Unite. Dotyczą one zastraszania pracowników oraz działań określanych jako „union busting”, czyli prób osłabienia roli i wpływu związków zawodowych.
Operator Stagecoach stanowczo odrzuca te oskarżenia. Podkreśla, że wszystkie sprawy związane z zachowaniem pracowników rozpatruje zgodnie z obowiązującymi procedurami. Natomiast kierowców traktuje w jednakowy sposób.
Z kolei w zajezdni Westbourne Park powody protestu są inne. Tam strajk stanowi kontynuację długotrwałych sporów płacowych, które już w listopadzie doprowadziły do odejścia kierowców od pracy.
Mimo zapewnień operatorów o chęci ograniczenia zakłóceń, pasażerowie muszą liczyć się z tym, że przez najbliższe tygodnie komunikacja autobusowa będzie funkcjonowała w trybie awaryjnym. Dodatkowo sytuacja może dynamicznie zmieniać się z dnia na dzień. Strajk kierowców autobusów w Londynie jest poważnym testem dla całej infrastruktury transportowej miasta i sprawia. Szczególnie, że pojawia się w czasie intensywnego ruchu przedświątecznego.