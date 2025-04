Stworzył farbę w nowym kolorze i sprzedaje ją za 10 000 funtów

Brytyjski artysta, Stuart Semple twierdzi, że stworzył farbę w nowym kolorze. Naukowcy twierdzą, że jej odcienia nie da się odtworzyć. Korzystając z tego faktu mężczyzna sprzedaje produkt za 10 000 funtów (lub 29,99 funtów dla innych twórców).

Stuart Semple stworzył własną wersję niebiesko-zielonego koloru na podstawie amerykańskich badań opublikowanych w Science Advances. Teraz farbę w tym kolorze sprzedaje na swojej stronie internetowej za 10 000 funtów za 150 ml słoik lub 29,99 funtów dla innych artystów.

Wspomniane badania przeprowadzono na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. W eksperymencie laser stymulował poszczególne komórki siatkówki pięciu naukowców. Efektem tej stymulacji było rozszerzenie postrzegania przez nich koloru poza naturalne granice.

Stuart Semple twierdzi, że zsyntetyzował swoją wersję koloru w sposób prostszy technologicznie.

Naukowcy nazwali „swój” kolor olo twierdząc, że jest niemożliwy do odtworzenia. Natomiast Semple nazwał swoją wersję yolo. Tak wypowiedział się na temat eksperymentu:

– Myślę, że wywołali u ludzi doświadczenie, które przybliża do koloru. To, co zrobiłem, to próba stworzenia rzeczywistego koloru tego doświadczenia.

Natomiast Austin Roorda, naukowiec z zespołu badawczego w Berkley tak skomentował stworzenie koloru yolo przez Stuarta Semple:

– Nie da się odtworzyć koloru pasującego do olo. Każdy kolor, który możesz odtworzyć, po prostu zblednie w tym porównaniu. Nie ma znaczenia, czy jest to farba, próbka koloru, czy coś takiego, a nawet monochromatyczny laser, który generuje najbardziej nasycone naturalne ludzkie wrażenia kolorystyczne.

Semple znany jest z tego, że wcześniej wykreował „najczarniejszą” i „najbardziej różową” farbę na świecie.

Tak naprawdę Brytyjczyk zmieszał pigmenty dodając fluorescencyjne rozjaśniacze optyczne. Pochłaniają one światło ultrafioletowe i emitują je ponownie jako widzialne światło niebieskie. Sprawia to, że materiały stają się bielsze lub jaśniejsze.

Semple za pomocą spektrometru, który rozdziela światło na składowe kolory, przeanalizował ich intensywność, aby najlepiej dopasować próbki farby do docelowego odcienia.

I’ve made us a NEW PINK called PINK TM – and it’s a protest against @TMobile who are being colour hoarding rotters and suing people for using pink shades! I’m sharing their exact same colour with everyone except them (non – profit) here: https://t.co/FFNOYjgM0P#shareThePink pic.twitter.com/wpkdqmS211

— STUART SEMPLE (@stuartsemple) November 7, 2019