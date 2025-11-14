System edukacji specjalnej w Anglii wymaga reformy
System edukacji specjalnej w Anglii wymaga reformy / fot. Shutterstock
UKŻycie w UK
2 min.czytania

System edukacji specjalnej dla dzieci z ADHD, autyzmem i niepełnosprawnościami w kryzysie

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Z najnowszego raportu wynika, że system edukacji specjalnej w Anglii znajduje się w poważnym kryzysie. Dochodzi do sytuacji, w których szkoły odmawiają przyjęcia dzieci ze specjalnymi potrzebami.

W szkołach brakuje miejsca dla dzieci z autyzmem, ADHD czy niepełnosprawnościami, które wymagają dodatkowego wsparcia w edukacji. Wyniki najnowszych badań są alarmujące i pokazują, jak konieczne jest przeprowadzenie reformy systemu.

- Advertisement -

System edukacji specjalnej w Anglii ma poważne problemy

Ze względu na wyższe koszty i gorsze wyniki w rankingach, szkoły niechętnie przyjmują dzieci ze specjalnymi potrzebami. O problemie poinformowały władze samorządów lokalnych Krajową Fundację Badań Edukacji (NFER). Okazuje się, że wiele ze szkół odmawia przyjmowania dzieci wymagających dodatkowej pomocy w nauce. Dochodzi także do sytuacji, w których dyrektorzy obawiają się wpływu tych dzieci na wyniki egzaminów.

Przez fakt, że część szkół odmawia przyjęcia do siebie uczniów ze specjalnymi potrzebami, inne muszą ich przyjąć znacznie więcej. W ten sposób dochodzi do zachwiania równowagi całego systemu. Jeden z radnych powiedział, że część szkół „osiągnęło punkt krytyczny”.

Dla przykładu – w jednym z samorządów lokalnych, w niektórych szkołach podstawowych 50 proc. uczniów miało rozpoznane potrzeby specjalne, podczas gdy w innych odsetek ten wynosił mniej niż 5 proc.

Rośnie zapotrzebowanie na pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami
Rośnie zapotrzebowanie na pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami / fot. Shutterstock

Rośnie zapotrzebowanie na edukację specjalną

Sieć Rad Hrabstw (County Councils Network), reprezentująca niektóre z największych samorządów lokalnych w Anglii, poinformowała, że borykają się z deficytami w budżecie. Do końca kadencji parlamentu w 2029 roku mają one sięgnąć poziomu 4,4 miliarda funtów rocznie, ponieważ szkoły z trudem radzą sobie ze zwiększonym zapotrzebowaniem.

Sieć Rad Hrabstw (CCN) twierdzi, że jedno na 20 dzieci w Anglii może potrzebować dodatkowego wsparcia w edukacji do końca dekady.

CCN podało również, że samo zapotrzebowanie na edukację specjalną nie jest jedynym czynnikiem napędzającym gwałtowny wzrost wydatków. Innym powodem jest „nadmierne poleganie na droższych placówkach i specjalnych świadczeniach”.

Matt Walker, główny autor raportu, powiedział:

Nasze najnowsze ustalenia pokazują, że nierównomierne rozłożenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych grozi znacznym obciążeniem tych, do których trafia najwięcej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkoły te często niestrudzenie pracują nad zapewnieniem edukacji włączającej. Ale mogą mierzyć się z narastającymi wyzwaniami finansowymi i operacyjnymi. W związku z tym, że rząd przygotowuje opóźnioną Białą Księgę dotyczącą szkół, placówki te prawdopodobnie najbardziej odczują wszelkie przyszłe reformy.

Obecnie w szkołach specjalnych uczy się rekordowa liczba uczniów. Według CNN w Anglii jest ich około 194 000, w porównaniu ze 109 000 w latach 2014/15.

Teksty tygodnia

UK

Intensywny deszcz w Londynie przez cały tydzień. Nadszedł czas na parasole

Londyn ma w sobie coś wyjątkowego właśnie wtedy, gdy niebo się chmurzy. Dlatego choć nadchodzący tydzień zapowiada się mokro, trudno oprzeć się wrażeniu, że to właśnie w tej deszczowej aurze stolica czuje się najbardziej sobą.
Crime

Zaniedbania i pomyłki urzędników szokują. Ustalenia w sprawie śmierci Sary

Śmierć dziesięcioletniej Sary Sharif poruszyła Wielką Brytanię w sposób, którego nie wywołała żadna podobna sprawa od lat. To dramat dziecka o polsko-pakistańskich korzeniach, które żyło między dwoma kulturami i marzyło o zwyczajnym, bezpiecznym dzieciństwie
Praca i finanse

Szokujące wyliczenia! Milionom osób zabraknie na godną emeryturę

Smutne prognozy i kuriozalne wyliczenia pokazują, że dla wielu osób w Wielkiej Brytanii wizja spokojnej starości pozostaje odległym marzeniem. Według najnowszych analiz, aby mieć godną emeryturę wiele osób będzie musiało pracować do ... 86. roku życia.
Praca i finanse

Program Access to Work pomoże ci znaleźć pracę. Poznaj warunki

Znalezienie i utrzymanie pracy może być wyzwaniem dla osób z niepełnosprawnościami lub problemami zdrowotnymi. Program „Access to Work” powstał właśnie po to, by ułatwić takim ludziom funkcjonowanie zawodowe.
Praca i finanse

Przez błąd HMRC tysiące osób straciło zasiłek na dziecko w UK

Na podstawie danych Home Office HMRC podjęło błędne decyzje o zawieszeniu zasiłku na dziecko 23 500 osób w Wielkiej Brytanii.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet