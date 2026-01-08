Sztorm Goretti zamyka szkoły w UK. Setki placówek nieczynnych!

Szkoły w UK zamknięte z powodu sztormu Goretti. Nieczynnych placówek są setki. Powód jest jeden: pogoda. Intensywne opady śniegu i oblodzone drogi zmusiły lokalne władze do wstrzymania zajęć, by zapewnić bezpieczeństwo uczniów i personelu.

Utrudnienia w transporcie dotykają zarówno mieszkańców miast, jak i społeczności wiejskich. Natomiast prognozy wskazują, że warunki pozostaną trudne przez kolejne dni.

Lista szkół zamkniętych z powodu sztormu Goretti

Największa liczba zamknięć odnotowana jest w północnej Szkocji, Walii i niektórych regionach północnej Anglii oraz Midlands. W Walii wstrzymano zajęcia w dziesiątkach placówek, m.in. w Buckley, Treuddyn, Holywell i Mold. Do szkół, których drekcja podjęła decyzję o zamknięciu należą między innymi Westwood Community Primary School, Mountain Lane Primary School, Elfed High School, Argoed High School, Sealand C.P. School, Ysgol Terrig, Mold St Davids Catholic Primary School oraz Ysgol Maes y Felin.

- Advertisement -

W północnej i środkowej Anglii decyzje o zamknięciach dotyczą zwłaszcza Staffordshire, Norfolk oraz części West Midlands, w tym Birmingham, Dudley i Walsall. W tych regionach nie ma dzisiaj zajęć w szkole, ponieważ dojazd uczniów do placówek jest utrudniony lub wprost, zagraża bezpieczeństwu.

Lokalne władze ostrzegają, że część wsi może pozostać odcięta. Możliwe są również przerwy w dostawie prądu.

Według szacunków mediów lokalnych i raportów pogodowych, setki placówek w:

Szkocji (ponad 300 szkół)

Walii (ok. 380 szkół)

Irlandii Północnej (ponad 200 szkół)

Anglii (ponad 230 szkół na północnych obszarach i w regionach Midlands)

pozostały dzisiaj zamknięte ze względu na ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa dzieci oraz personelu szkolnego

Szkoły w UK zamknięte z powodu sztormu Goretti – powody

Głównym powodem wstrzymania zajęć są ekstremalne warunki drogowe. Żółte ostrzeżenia pogodowe obejmują dużą część kraju. Od północnej Szkocji, przez Walię, po Midlands i północ Anglii. Niskie temperatury i czarny lód sprawiają, że piesze dojścia, szkolne busy i lokalne trasy są niebezpieczne lub całkowicie nieprzejezdne.

Decyzje o zamknięciach podejmowane są lokalnie i aktualizowane w ciągu dnia, jeśli warunki ulegną poprawie lub pogorszeniu. Władze przypominają, że bezpieczeństwo uczniów i pracowników jest priorytetem. Natomiast zamknięcia szkół są reakcją na realne zagrożenie, a nie wyłącznie środkiem ostrożności.

Co powinni zrobić rodzice i opiekunowie

Szkoły w UK zamknięte z powodu sztormu Goretti. Dlatego rodzice powinni monitorować komunikaty swoich lokalnych rad miejskich i stron internetowych szkół, aby uzyskać najnowsze informacje o zamknięciach i ewentualnych zmianach w harmonogramie zajęć. W niektórych regionach zajęcia mogą zostać wznowione później w ciągu dnia. Oczywiście jeśli warunki pogodowe się poprawią.

Ostrzeżenia zdrowotne w czasie sztormu

W związku z niskimi temperaturami UK Health Security Agency (UKHSA) wydała bursztynowe ostrzeżenie zdrowotne, które obowiązuje w Anglii do niedzieli. Niska temperatura w połączeniu z oblodzeniem zwiększa ryzyko urazów oraz problemów zdrowotnych. W tym zawałów serca, udarów i infekcji układu oddechowego, zwłaszcza u osób starszych i przewlekle chorych. Zamknięcia szkół w UK z powodu sztormu Goretti są więc również elementem prewencyjnego działania na rzecz zdrowia publicznego.

Koordynacja służb i wsparcie dla społeczności

Policja w Szkocji i lokalne władze współpracują w ramach lokalnych zespołów kryzysowych, aby zapewnić wsparcie społecznościom najbardziej dotkniętym przez sztorm. Dlatego władze apelują do mieszkańców o pomoc sąsiedzką i wzajemne wsparcie, przy jednoczesnym zachowaniu ostrożności. W wielu regionach wolontariusze, strażacy i lokalni mieszkańcy pomagają odśnieżać drogi. Uwalniają pojazdy spod śniegu. Zapewniają bezpieczeństwo. To pokazuje siłę lokalnej solidarności.