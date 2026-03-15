Terminy kwietniowych wypłat Universal Credit i emerytur

W kwietniu mieszkańcy Wielkiej Brytanii wchodzą w nowy rok finansowy. Przyniesie on wiele zmian dla gospodarstw domowych w całym kraju. Ponadto na początku kwietnia wypadają także Święta Wielkanocne. Wiele osób obawia się, że wpłynie to na terminy wypłat zasiłków i emerytur…

Ze względu na to, że Wielkanoc wypada w tym roku 5 kwietnia, wielu świadczeniobiorców, a także emerytów zastanawia się, w jaki sposób długi weekend wpłynie na terminy wypłat zasiłków i emerytur. Poniżej podajemy kluczowe daty, na które muszą zwrócić uwagę osoby pobierające Universal Credit, czy State Pension.

Terminy wypłat zasiłków w kwietniu

Wypłaty świadczeń będą realizowane w kwietniu jak zwykle. Z wyjątkiem dwóch kluczowych dat. Osoby, którym przysługuje wypłata zasiłku w piątek 3 kwietnia (czyli w Wielki Piątek) lub poniedziałek 6 kwietnia (w Poniedziałek Wielkanocny), powinny otrzymać ją w czwartek 2 kwietnia. Dotyczy to osób, które otrzymują: Universal Credit, State Pension, Pension Credit, Child Benefit, Disability Living Allowance (DLA), Personal Independence Payment (PIP), Attendance Allowance czy Carer’s Allowance.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu i terminów wypłaty świadczeń państwowych, odwiedź stronę internetową rządu.

Terminy wypłat emerytur w kwietniu

Podstawową emeryturę państwową (State Pension) DWP wypłaca bezpośrednio na konta bankowe, podobnie jak świadczenia. Zazwyczaj co cztery tygodnie, a dokładny dzień jej otrzymania odpowiada dwóm ostatnim cyfrom numeru ubezpieczenia społecznego (NI).

Oto terminy wypłaty State Pension na podstawie dwóch ostatnich cyfr NI:

od 00 do 19: poniedziałek

od 20 do 39: wtorek

od 40 do 59: środa

od 60 do 79: czwartek

od 80 do 99: piątek.

Co istotne – te same zmiany daty wypłaty w dni świąteczne, które dotyczą większości świadczeń, będą miały zastosowanie również do wypłat emerytur państwowych.

Kryzys coraz bardziej obciąża gospodarstwa domowe

Przez zaogniony konflikt na Bliskim Wschodzie coraz bardziej narastają obawy dotyczące kosztów utrzymania. Około dwie trzecie (63 proc.) Brytyjczyków twierdzi, że musiało ograniczyć wydatki na podstawowe potrzeby, aby poradzić sobie z kosztami utrzymania, wynika z niedawnej analizy przeprowadzonej przez grupę Cost of Living Action.

Tymczasem, według think tanku Resolution Foundation, który ujawnił skalę problemu. Wśród 55 proc. gospodarstw domowych żyjących w ubóstwie, znajduje się obecnie co najmniej jedna osoba pracująca.

W obliczu tej trudnej sytuacji gospodarczej gospodarstwa domowe powinny ubiegać się o pełne wsparcie, do którego mają prawo. Obecnie w kraju około 24 miliony osób pobiera świadczenia z Ministerstwa Pracy i Emerytur (DWP), w tym osoby otrzymujące emeryturę państwową, co stanowi około jedną trzecią osób.