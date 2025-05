To będzie najsuchsza wiosna w historii i raczej rekordowo suche lato

Według Met Office tegoroczna wiosna jest obecnie najsuchszą wiosną w historii. A brak deszczu w większości rejonów Wielkiej Brytanii ma się utrzymać przez kolejne 10 dni.

Mimo że w niektórych częściach kraju pojawiły się ulewne deszcze i burze na początku tego tygodnia, to w większości rejonów dominowała ciepła i sucha pogoda. Synoptycy już teraz mówią, że mamy do czynienia z najsuchszą wiosną w historii. A zmiana raczej nie nadejdzie w ciągu najbliższych dni.

Najsuchsza wiosna w historii

Agencja Ochrony Środowiska (Environment Agency) poinformowała, że chociaż zbiorniki wodne są w stosunkowo dobrym stanie, istnieje ryzyko wystąpienia suszy latem. Niektóre części Londynu, Hampshire, Manchesteru, Lancashire i Yorkshire miały 20 dni bez kropli deszczu.

Mimo że w tych częściach Wielkiej Brytanii wystąpiły pewne mierzalne opady deszczu, akumulacja opadów w maju utrzymuje się znacznie poniżej średniej. W marcu wprawdzie w Walii czy w południowo-zachodniej Anglii padało, jednak ogólnie opadów było niewiele.

Met Office poinformowało, że przy średniej akumulacji opadów w Wielkiej Brytanii wynoszącej 80 mm tej wiosny, w porównaniu ze średnią 229 mm, mamy obecnie do czynienia z najsuchszą wiosną w historii.

Oprócz tego, że kwiecień i maj są niezwykle suche, to jest także bardzo słonecznie. Kwiecień był najbardziej słonecznym miesiącem w historii Wielkiej Brytanii. Po trzecim najbardziej słonecznym marcu w historii. A nasłonecznienie w maju także jest powyżej średniej.

Stan suszy w Wielkiej Brytanii

Na swoim ostatnim spotkaniu National Drought Group zasugerowało, że, mimo iż żaden obszar nie jest obecnie w stanie oficjalnej suszy, „istnieje ryzyko wystąpienia takiej sytuacji tego lata bez ciągłych opadów deszczu”.

Agencja Ochrony Środowiska wezwała przedsiębiorstwa wodociągowe do podjęcia większych działań w celu ochrony zasobów wodnych.

Ponadto Agencja Ochrony Środowiska i Natural Resources Wales będą uważnie monitorować sytuację w nadchodzących tygodniach.

Ostatni raz Wielka Brytania była oficjalnie w stanie suszy latem 2022 roku. Kiedy to zakaz używania węży ogrodowych dotyczył 19 milionów klientów. Dla porównania, poziom wody w zbiornikach wiosną 2022 roku był wyższy i wynosił około 90 proc. Oznacza to pełne wypełnienie w porównaniu do około 80 proc. w tym roku.

Natomiast w przypadku opadów deszczu, wiosną 2022 roku odnotowano około 78 proc. oczekiwanych opadów w porównaniu do 35 proc. w tym roku.

Pogoda w tym tygodniu

W tym tygodniu wysokie ciśnienie ustabilizuje się na północy Wielkiej Brytanii. Wyż ma wpływ na stabilną pogodę, a także na słoneczne warunki. Wszystko wskazuje na to, że obszar wysokiego ciśnienia może utrzymać się do końca przyszłego tygodnia.

Jedynie we wschodnich częściach kraju mogą pojawić się niskie chmury i mgła znad Morza Północnego. Za sprawą tych warunków temperatura może być też niższa w tych rejonach.