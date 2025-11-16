TOP 5 najtańszych marketów w Wielkiej Brytanii, czyli gdzie warto robić zakupy
TOP 5 najtańszych marketów w Wielkiej Brytanii, czyli gdzie warto robić zakupy fot. shutterstock.com
UKPraca i finanse
2 min.czytania

TOP 5 najtańszych marketów w Wielkiej Brytanii – przedświąteczny ranking

Joanna Baran
Joanna Baran

W ostatnim badaniu cen 2025 roku brytyjscy konsumenci mogli odetchnąć z ulgą przy codziennych zakupach. Najnowsze zestawienie, oparte na analizie koszyka 70 najczęściej kupowanych produktów, wyłoniło top 5 najtańszych marketów w Wielkiej Brytanii.

Liderem okazał się Lidl, który minimalnie wyprzedził swojego wieloletniego rywala, Aldi. Gdzie zatem warto ruszyć po codzienne zakupy, a gdzie zrobić pierwsze zakupy na święta?

- Advertisement -

Lidl i Aldi – rywale w segmencie tanich zakupów

Koszyk podstawowych produktów obejmował zarówno markowe artykuły, jak i produkty marek własnych. Lidl po raz kolejny pokazał, że dzięki precyzyjnej strategii cenowej i aplikacji lojalnościowej Plus jest najtańszym marketem w UK. Choć różnica w stosunku do Aldi była minimalna – zaledwie 50 pensów.

 

Ranking top 5 najtańszych marketów w Wielkiej Brytanii – średni koszt koszyka (70 produktów)

  1. Lidl (z aplikacją Plus) – £120,38
  2. Lidl – £120,46
  3. Aldi – £121,00
  4. Asda – £132,69
  5. Tesco (z Clubcard) – £133,38

Dzięki programom lojalnościowym, takim jak Lidl Plus czy Tesco Clubcard, klienci mogą dodatkowo obniżyć wydatki. To w skali miesiąca przekłada się na realną oszczędność w domowym budżecie. Co ciekawe standardowy koszyk zakupowy70 produktów z UK w Polsce kosztowałby około 550 zł. 

Asda, Tesco i Morrisons – większe zakupy też się opłacają

Asda i Tesco oferują konkurencyjne ceny przy większych koszykach. To jest szczególnie istotne w okresie świątecznym. Morrisons, mimo wyższej średniej ceny, wciąż plasuje się w czołówce, jeśli chodzi o codzienne zakupy spożywcze dla rodzin. Wybierając te sieci, można zaoszczędzić kilkanaście funtów przy zakupach większego koszyka produktów – idealne przed świętami.

Gdzie robić zakupy świąteczne już teraz?

Top 5 najtańszych marketów w Wielkiej Brytanii to świetne miejsca, by powoli kompletować zapasy na święta. Produkty o długim terminie przydatności – makarony, konserwy, napoje, kakao czy artykuły sypkie – można kupić już teraz,. Dzięki temu rozłożysz świąteczne wydatki na kilka tygodni. To sposób na spokojniejsze planowanie budżetu świątecznego i uniknięcie nagłego wzrostu kosztów w grudniu.

Programy lojalnościowe – jak zwiększyć oszczędności

Korzystanie z programów lojalnościowych, takich jak Lidl Plus czy Tesco Clubcard, może przynieść dodatkowe oszczędności. Nawet niewielka zniżka przy koszyku codziennych zakupów przekłada się w skali miesiąca i roku na wymierne korzyści finansowe. W połączeniu z planowaniem zakupów świątecznych, top 5 najtańszych marketów w Wielkiej Brytanii pozwala mądrze zarządzać domowym budżetem i cieszyć się przygotowaniami do świąt bez presji cenowej.

Gdzie zakupy są najdroższe w Wielkiej Brytanii?

Choć Lidl, Aldi, Asda, Tesco i Morrisons dominują w segmencie najtańszych marketów, brytyjscy konsumenci powinni być świadomi, że zakupy w niektórych sieciach mogą znacząco nadwyrężyć portfel. W zestawieniach Which? oraz analizach cen koszyka 70 produktów najdroższym supermarketem pozostaje Waitrose, gdzie średni koszt tego samego koszyka przekracza £163 – to aż o ponad £42 więcej niż w Lidlu. Podobnie Ocado, znany z wygodnej sprzedaży online, plasuje się wysoko cenowo, z koszykiem wartym £151,57. W praktyce oznacza to, że wybierając te sieci, konsumenci płacą nawet 30–35% więcej niż w dyskontach. Różnica może wydawać się niewielka przy pojedynczych zakupach, ale w skali miesiąca lub roku przekłada się na znaczące wydatki.

Warto więc uważnie planować zakupy, szczególnie w okresie świątecznym, gdy koszyki pełne produktów o długim terminie przydatności mogą kosztować znacznie więcej w sieciach premium.

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Schudnij albo stracisz pracę!

Od listopada 2026 roku w sektorze energetyki morskiej wejdą w życie nowe regulacje, które mogą wywrócić życie zawodowe tysięcy osób. Offshore Energies UK (OEUK), główny organ handlowy branży, wprowadza limit wagi dla pracowników sektora offshore.
UK

Sztorm Claudia nadciąga nad Wielką Brytanię. Gdzie uderzy?

Nad Wielką Brytanię nadciąga okres wyjątkowo niespokojnej pogody. Według meteorologów potrwa on co najmniej do soboty. Winna temu jest… sztorm Claudia.
Praca i finanse

Podwyżka tych 9 zasiłków i emerytury od kwietnia 2026

Za sprawą wzrostu inflacji, podwyżka zasiłków w kwietniu jest gwarantowana. Podobnie wzrost zarobków ma wpływ na podwyżkę emerytur.
UK

NHS przechodzi reformę. Aż 18 tys. osób straci pracę!

Brytyjska służba zdrowia stoi przed jedną z najtrudniejszych reform w swojej historii. NHS England, instytucja zarządzająca systemem zdrowia w Anglii, zostanie włączona do Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej. Zmiana ograniczy biurokrację, jednak jej skutkiem będzie likwidacja aż 18 tys. etatów administracyjnych i menedżerskich.
Praca i finanse

Emerytura nawet przez pięć lat po śmierci. Nowy pomysł

Steve Webb zaapelował do rządu, aby zapewnił osobom emeryturę w UK przez pięć lat po przekroczeniu wieku emerytalnego nawet, jeśli umrą.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet