TOP 5 najtańszych marketów w Wielkiej Brytanii – przedświąteczny ranking

W ostatnim badaniu cen 2025 roku brytyjscy konsumenci mogli odetchnąć z ulgą przy codziennych zakupach. Najnowsze zestawienie, oparte na analizie koszyka 70 najczęściej kupowanych produktów, wyłoniło top 5 najtańszych marketów w Wielkiej Brytanii.

Liderem okazał się Lidl, który minimalnie wyprzedził swojego wieloletniego rywala, Aldi. Gdzie zatem warto ruszyć po codzienne zakupy, a gdzie zrobić pierwsze zakupy na święta?

Lidl i Aldi – rywale w segmencie tanich zakupów

Koszyk podstawowych produktów obejmował zarówno markowe artykuły, jak i produkty marek własnych. Lidl po raz kolejny pokazał, że dzięki precyzyjnej strategii cenowej i aplikacji lojalnościowej Plus jest najtańszym marketem w UK. Choć różnica w stosunku do Aldi była minimalna – zaledwie 50 pensów.

Ranking top 5 najtańszych marketów w Wielkiej Brytanii – średni koszt koszyka (70 produktów)

Lidl (z aplikacją Plus) – £120,38 Lidl – £120,46 Aldi – £121,00 Asda – £132,69 Tesco (z Clubcard) – £133,38

Dzięki programom lojalnościowym, takim jak Lidl Plus czy Tesco Clubcard, klienci mogą dodatkowo obniżyć wydatki. To w skali miesiąca przekłada się na realną oszczędność w domowym budżecie. Co ciekawe standardowy koszyk zakupowy70 produktów z UK w Polsce kosztowałby około 550 zł.

Asda, Tesco i Morrisons – większe zakupy też się opłacają

Asda i Tesco oferują konkurencyjne ceny przy większych koszykach. To jest szczególnie istotne w okresie świątecznym. Morrisons, mimo wyższej średniej ceny, wciąż plasuje się w czołówce, jeśli chodzi o codzienne zakupy spożywcze dla rodzin. Wybierając te sieci, można zaoszczędzić kilkanaście funtów przy zakupach większego koszyka produktów – idealne przed świętami.

Gdzie robić zakupy świąteczne już teraz?

Top 5 najtańszych marketów w Wielkiej Brytanii to świetne miejsca, by powoli kompletować zapasy na święta. Produkty o długim terminie przydatności – makarony, konserwy, napoje, kakao czy artykuły sypkie – można kupić już teraz,. Dzięki temu rozłożysz świąteczne wydatki na kilka tygodni. To sposób na spokojniejsze planowanie budżetu świątecznego i uniknięcie nagłego wzrostu kosztów w grudniu.

Programy lojalnościowe – jak zwiększyć oszczędności

Korzystanie z programów lojalnościowych, takich jak Lidl Plus czy Tesco Clubcard, może przynieść dodatkowe oszczędności. Nawet niewielka zniżka przy koszyku codziennych zakupów przekłada się w skali miesiąca i roku na wymierne korzyści finansowe. W połączeniu z planowaniem zakupów świątecznych, top 5 najtańszych marketów w Wielkiej Brytanii pozwala mądrze zarządzać domowym budżetem i cieszyć się przygotowaniami do świąt bez presji cenowej.

Gdzie zakupy są najdroższe w Wielkiej Brytanii?

Choć Lidl, Aldi, Asda, Tesco i Morrisons dominują w segmencie najtańszych marketów, brytyjscy konsumenci powinni być świadomi, że zakupy w niektórych sieciach mogą znacząco nadwyrężyć portfel. W zestawieniach Which? oraz analizach cen koszyka 70 produktów najdroższym supermarketem pozostaje Waitrose, gdzie średni koszt tego samego koszyka przekracza £163 – to aż o ponad £42 więcej niż w Lidlu. Podobnie Ocado, znany z wygodnej sprzedaży online, plasuje się wysoko cenowo, z koszykiem wartym £151,57. W praktyce oznacza to, że wybierając te sieci, konsumenci płacą nawet 30–35% więcej niż w dyskontach. Różnica może wydawać się niewielka przy pojedynczych zakupach, ale w skali miesiąca lub roku przekłada się na znaczące wydatki.

Warto więc uważnie planować zakupy, szczególnie w okresie świątecznym, gdy koszyki pełne produktów o długim terminie przydatności mogą kosztować znacznie więcej w sieciach premium.