Dzieci imigrantów na celowniku Home Office. Mają opuścić UK

Dzieci imigrantów posiadających wizy pracownicze w Wielkiej Brytanii, dostają listy z Home Office z informacją o konieczności opuszczenia UK.
Coraz częściej dzieci imigrantów, którzy legalnie przebywają w Wielkiej Brytanii na wizie pracowniczej dla opiekunów, dostaje niepokojące listy z Home Office. „The Guardian” odnotował już pięć listów wysłanych do dzieci imigrantów z informacją o konieczności opuszczenia Wysp.
Dzieci imigrantów zmuszane przez Home Office do opuszczenia UK
Od marca 2024 roku imigranci, którzy mają wizę pracowniczą w UK, nie mogą już sprowadzać ze sobą partnerów ani dzieci do Wielkiej Brytanii. Natomiast od lipca 2025 roku wprowadzono zakaz rekrutacji opiekunów za granicą.
Rząd zaczął zaostrzać przepisy dotyczące wiz rodzinnych dla opiekunów po tym, jak Home Office oszacowało w 2023 roku, że w Wielkiej Brytanii przebywa około 120 000 członków rodzin. Dołączyły one do 100 000 osób, które otrzymały wizy dla opiekunów.
Co jednak istotne – dzieci, które otrzymały listy w ostatnich tygodniach, przybyły do Wielkiej Brytanii jeszcze przed wejściem w życie nowych ograniczeń.
Rodzina mieszkająca legalne w UK z groźbą opuszczenia kraju
„The Guardian” przytacza przykład rodziny, która sprowadziła się na Wyspy jeszcze przed wprowadzeniem ograniczeń. Varuni Arachchige posiada wizę dla opiekunów i mieszka w Szkocji wraz z mężem i dwójką dzieci (5 i .
Kobieta posiada studia z chemii analitycznej w swoim ojczystym kraju (na Sri Lance). A także tytuł magistra na Uniwersytecie w Dundee w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa wodnego. Natomiast jej mąż jest absolwentem matematyki i fizyki, a pracuje w fabryce. Zarówno on i ich dzieci mogą legalnie mieszkać w UK dzięki wizie dla opiekunów, którą posiada Varuni. Rodzina zapłaciła tysiące funtów za wnioski wizowe, płaci podatki i nie pobiera żadnych zasiłków.
Nowe przepisy dotyczące wiz dla opiekunów weszły w życie po tym, jak rodzina uzyskała wszelkie niezbędne im pozwolenia. A prawo nie działa wstecz. To jednak nie powstrzymało Home Office przed wysłaniem do nich niepokojących pism.
– Mieszkamy legalnie w Wielkiej Brytanii od czasu naszego przyjazdu w Boże Narodzenie 2022 roku. Home Office przedłużyło moją wizę do 2031 roku. Ale mojemu mężowi i dzieciom, które są na moim utrzymaniu, nakazano opuszczenie kraju – powiedziała zaniepokojona Arachchige.
Niepokojące działania Home Office grożą exodusem imigrantów
Prawnicy zaobserwowali w ostatnich tygodniach wzrost liczby tego typu przypadków. Z kolei zaostrzenie przepisów dotyczących wiz pracowniczych – w tym dla opiekunów, wpływa na decyzje dotyczące dalszego pobytu na Wyspach.
Z ankiety przeprowadzonej wśród 269 imigrantów pracujących w UK przez Tulia Group CIC zapewniającej wparcie i porady prawne obcokrajowcom, wynika, że ich niechęć do pozostania w UK rośnie. Tylko 36 proc. badanych stwierdziło, że pozostanie na Wyspach po wprowadzeniu dłuższego czasu oczekiwania na settled status.
Natomiast w oddzielnym badaniu przeprowadzonym przez platformę ds. opieki zdrowotnej i społecznej – Lifted wzięło udział 1162 imigrantów-opiekunów. 69 proc. z nich stwierdziło, że rozważy opuszczenie UK po wejściu w życie 15-letniego okresu oczekiwania na status.
Przez swoją restrykcyjną politykę Wielka Brytania może doświadczyć exodusu imigrantów. Zważywszy na to, że obecni imigranci-opiekunowie zapewniają 4,2 mln godzin opieki tygodniowo dla nawet 280 000 osób, kraj może boleśnie odczuć brak tych pracowników.