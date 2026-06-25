Dzieci imigrantów na celowniku Home Office. Mają opuścić UK

Dzieci imigrantów posiadających wizy pracownicze w Wielkiej Brytanii, dostają listy z Home Office z informacją o konieczności opuszczenia UK.

Coraz częściej dzieci imigrantów, którzy legalnie przebywają w Wielkiej Brytanii na wizie pracowniczej dla opiekunów, dostaje niepokojące listy z Home Office. „The Guardian” odnotował już pięć listów wysłanych do dzieci imigrantów z informacją o konieczności opuszczenia Wysp.

Dzieci imigrantów zmuszane przez Home Office do opuszczenia UK

Od marca 2024 roku imigranci, którzy mają wizę pracowniczą w UK, nie mogą już sprowadzać ze sobą partnerów ani dzieci do Wielkiej Brytanii. Natomiast od lipca 2025 roku wprowadzono zakaz rekrutacji opiekunów za granicą.

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Rząd zaczął zaostrzać przepisy dotyczące wiz rodzinnych dla opiekunów po tym, jak Home Office oszacowało w 2023 roku, że w Wielkiej Brytanii przebywa około 120 000 członków rodzin. Dołączyły one do 100 000 osób, które otrzymały wizy dla opiekunów.

Co jednak istotne – dzieci, które otrzymały listy w ostatnich tygodniach, przybyły do Wielkiej Brytanii jeszcze przed wejściem w życie nowych ograniczeń.

Rodzina mieszkająca legalne w UK z groźbą opuszczenia kraju

„The Guardian” przytacza przykład rodziny, która sprowadziła się na Wyspy jeszcze przed wprowadzeniem ograniczeń. Varuni Arachchige posiada wizę dla opiekunów i mieszka w Szkocji wraz z mężem i dwójką dzieci (5 i .

Kobieta posiada studia z chemii analitycznej w swoim ojczystym kraju (na Sri Lance). A także tytuł magistra na Uniwersytecie w Dundee w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa wodnego. Natomiast jej mąż jest absolwentem matematyki i fizyki, a pracuje w fabryce. Zarówno on i ich dzieci mogą legalnie mieszkać w UK dzięki wizie dla opiekunów, którą posiada Varuni. Rodzina zapłaciła tysiące funtów za wnioski wizowe, płaci podatki i nie pobiera żadnych zasiłków.

Nowe przepisy dotyczące wiz dla opiekunów weszły w życie po tym, jak rodzina uzyskała wszelkie niezbędne im pozwolenia. A prawo nie działa wstecz. To jednak nie powstrzymało Home Office przed wysłaniem do nich niepokojących pism.

– Mieszkamy legalnie w Wielkiej Brytanii od czasu naszego przyjazdu w Boże Narodzenie 2022 roku. Home Office przedłużyło moją wizę do 2031 roku. Ale mojemu mężowi i dzieciom, które są na moim utrzymaniu, nakazano opuszczenie kraju – powiedziała zaniepokojona Arachchige.

Niepokojące działania Home Office grożą exodusem imigrantów

Prawnicy zaobserwowali w ostatnich tygodniach wzrost liczby tego typu przypadków. Z kolei zaostrzenie przepisów dotyczących wiz pracowniczych – w tym dla opiekunów, wpływa na decyzje dotyczące dalszego pobytu na Wyspach.

Z ankiety przeprowadzonej wśród 269 imigrantów pracujących w UK przez Tulia Group CIC zapewniającej wparcie i porady prawne obcokrajowcom, wynika, że ich niechęć do pozostania w UK rośnie. Tylko 36 proc. badanych stwierdziło, że pozostanie na Wyspach po wprowadzeniu dłuższego czasu oczekiwania na settled status.

Natomiast w oddzielnym badaniu przeprowadzonym przez platformę ds. opieki zdrowotnej i społecznej – Lifted wzięło udział 1162 imigrantów-opiekunów. 69 proc. z nich stwierdziło, że rozważy opuszczenie UK po wejściu w życie 15-letniego okresu oczekiwania na status.

Przez swoją restrykcyjną politykę Wielka Brytania może doświadczyć exodusu imigrantów. Zważywszy na to, że obecni imigranci-opiekunowie zapewniają 4,2 mln godzin opieki tygodniowo dla nawet 280 000 osób, kraj może boleśnie odczuć brak tych pracowników.