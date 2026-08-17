Pracujący po pomocy doradcy zawodowego ubiegają się o zasiłki
Pracujący po pomocy doradcy zawodowego ubiegają się o zasiłki / fot. Shutterstock
UKPraca i finanseŻycie w UK
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Pracownicy po skorzystaniu z pomocy rządowych doradców zawodowych trafiają na zasiłki

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Jak donosi „Telegraph” – osoby pracujące częściej ubiegają się o zasiłki po skorzystaniu ze wsparcia w zakresie zatrudnienia. Czy zatem pomoc może prowadzić do większej zależności od świadczeń?

Oficjalne dane pokazują, że pracownicy cierpiący na lęki lub depresję częściej ubiegają się o zasiłki po skorzystaniu z porad rządowych doradców zawodowych.

Po pomocy doradców zawodowych ubiegają się o zasiłki

Badanie przeprowadzone przez Urząd Statystyk Narodowych (ONS) wykazało, że pracownicy, którzy korzystali zarówno z terapii poprzez rozmowę w ramach NHS, jak i wsparcia w zakresie zatrudnienia, byli o 4,2 punktu procentowego bardziej skłonni do ubiegania się o zasiłek trzy lata później w porównaniu z tymi, którzy korzystali tylko z terapii.

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Terapie w ramach NHS mają na celu pomóc osobom z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami psychicznymi, takimi jak depresja.

ONS nie wyjaśnił, dlaczego osoby pracujące częściej ubiegają się o zasiłek po skorzystaniu ze wsparcia w zakresie zatrudnienia. Sugeruje to jednak, że doradcy zawodowi mogą pomagać pracownikom w uzyskaniu dodatkowego wsparcia finansowego. A także oferować porady zawodowe. Z kolei osoby, które były bezrobotne w trakcie leczenia, rzadziej otrzymywały wsparcie państwowe trzy lata później.

Do DWP wpływa coraz więcej wniosków o świadczenia od osób mających problemy ze zdrowiem psychicznym
Do DWP wpływa coraz więcej wniosków o świadczenia od osób mających problemy ze zdrowiem psychicznym / fot. Shutterstock

Coraz więcej wniosków o świadczenia związane ze zdrowiem psychicznym

Wyniki te pojawiają się w momencie gwałtownego wzrostu liczby wniosków o świadczenia związane ze zdrowiem psychicznym.

Ponad 100 osób dziennie otrzymuje świadczenia związane ze stresem, lękiem i depresją, otrzymując wypłaty do 10 000 funtów rocznie. Większość wniosków o zasiłek Universal Credit związanych ze zdrowiem jest również powiązana z problemami ze zdrowiem psychicznym.

Dotychczasowe dane sugerują, że terapie poprzez rozmowę oferowane przez NHS przyczyniły się do zmniejszenia wydatków na opiekę społeczną.

Po rozszerzeniu programu w 2023 roku urzędnicy oszacowali, że wzrost inwestycji w terapie poprzez rozmowę o 700 milionów funtów pomógł stworzyć około 10 000 miejsc pracy. A także zmniejszyć wydatki na opiekę społeczną o 100 milionów funtów.

Jednak najnowsze dane sugerują, że korzyści płynące z doradztwa zawodowego mogą zależeć od tego, czy dana osoba jest już zatrudniona.

Poprzednia analiza ONS wykazała również, że pracownicy zmagający się ze stresem, depresją lub lękiem rzadziej pozostawali w pracy po rozmowie z doradcami zawodowymi. Natomiast wśród osób, które nadal pracowały, miesięczne zarobki spadały zazwyczaj o 104 funty. ONS stwierdził, że sugeruje to, iż ludzie „przechodzą do mniej płatnych prac lub skracają swój czas pracy”.

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