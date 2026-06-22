Policja ponownie prosi o informacje w sprawie Beaty Szauer

Policja w Bedfordshire ponownie wystosowała apel o informacje w sprawie Beaty Szauer, 46-letniej Polki z Luton. Kobieta zaginęła na przełomie grudnia i stycznia. Ostatni raz była widziana żywa 21 grudnia 2025 roku, gdy została zarejestrowana przez monitoring CCTV w mieście. Niedługo później kontakt z nią się urwał.

Ciało znalezione w styczniu – podejrzenie zabójstwa

Beata Szauer została znaleziona martwa w swoim domu przy Brook Street w Luton 7 stycznia 2026 roku. Jak wynika z ustaleń śledczych, sekcja zwłok wykazała, że najbardziej prawdopodobną przyczyną śmierci były obrażenia odpowiadające ugodzeniu nożem. W związku z tym wszczęto śledztwo w sprawie morderstwa.

Śledztwo: brak pełnego obrazu życia ofiary

Prowadzący sprawę detektywi z międzyregionalnej jednostki ds. poważnych przestępstw określają sprawę jako trudną i wielowątkową. Policja podkreśla, że mimo ustaleń dotyczących miejsca i czasu zgonu, wciąż brakuje najważniejszych informacji o życiu kobiety w Luton.

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Według śledczych Beata Szauer miała dwoje dorosłych dzieci i okazjonalnie pracowała jako fryzjerka. Z klientami umawiała się zdalnie i dojeżdżała do ich miejsca zamieszkania. Jednocześnie funkcjonariusze przyznają, że wiedza o jej codziennym życiu, kontaktach i środowisku w Wielkiej Brytanii jest bardzo ograniczona. Na apel policji zareagowało natomiast wielu użytkowników social mediów. Wypowiadali się o zmarłej Beacie niezwykle ciepło.

Apel o informacje w sprawie Beaty Szauer

Policja ponawia apel o informacje w sprawie Beaty Szauer, wskazując, że mogą istnieć osoby, które znały ją prywatnie lub utrzymywały z nią kontakt, ale nie zostały dotąd zidentyfikowane przez śledczych.

Funkcjonariusze podkreślają, że nawet pozornie drobne informacje dotyczące jej ostatnich dni lub kontaktów z grudnia mogą mieć ogromne znaczenie dla wyjaśnienia, co dokładnie się wydarzyło po 21 grudnia i w jaki sposób doszło do jej śmierci.

Postępowanie i dotychczasowe ustalenia

W toku śledztwa zatrzymano kilka osób. Dwóch mężczyzn w wieku około 50 lat zostało aresztowanych pod zarzutem morderstwa. Mężczyźni pozostają na wolności. Wyszli za kaucją i czekają na proces. Inny mężczyzna, również pierwotnie podejrzany, zmarł. Natomiast jego śmierć nie miała związku ze sprawą.

Śledczy nie ujawniają szczegółów postępowania. Natomiast potwierdzają, że dochodzenie nadal trwa. Dlatego policja nie wyklucza dalszych zatrzymań.

„Brakujące elementy układanki”

Detektyw nadinspektor Sam Khanna z Major Crime Unit określił sprawę jako wymagającą uzupełnienia wielu brakujących elementów. Jak podkreśla, policja wie stosunkowo niewiele o codziennym życiu Beaty Szauer w Luton i jej kontaktach towarzyskich. To utrudnia rekonstrukcję wydarzeń prowadzących do jej śmierci.

Śledczy zaznaczają, że Najważniejsze mogą być informacje od osób, które widziały ją w okresie przed 21 grudnia 2025 lub miały z nią jakikolwiek kontakt.

Gdzie zgłaszać informacje?

Policja apeluje, aby osoby posiadające wiedzę w sprawie Beaty Szauer kontaktowały się bezpośrednio z funkcjonariuszami lub przekazywały informacje anonimowo przez Crimestoppers.