Tysiące skazanych za brak TV Licence

W Wielkiej Brytanii obowiązek opłacania TV Licence dotyczy wszystkich gospodarstw domowych, które oglądają lub nagrywają transmisje telewizyjne na żywo. Zasada ta obejmuje każdy kanał i każdą formę emisji – od programów rozrywkowych po dokumenty i filmy. Jednak nie wszyscy mają ochotę płacić za dostarczane im treści.

Co ważne, obowiązkowa opłata nie ogranicza się do telewizora. Nawet korzystając przykładowo z laptopa czy telefonu, trzeba mieć ważny abonament, jeśli ogląda się programy na żywo.

Surowe konsekwencje nieopłacania licencji

Według House of Commons Library w 2024 roku ponad 25 tys. osób skazano za unikanie opłaty w wysokości 169,5 funtów rocznie (obecnie to 174,5 za telewizję kolorową).

Dla wielu osób kara finansowa, którą jest grzywna w wysokości przeważnie 1000 funtów, jest postrzegana jako wyjątkowo dotkliwa, zwłaszcza w trudnych warunkach ekonomicznych. Dlatego coraz głośniej słychać głosy domagające się złagodzenia przepisów.

Czy Wielka Brytania złagodzi prawo wobec najstarszych widzów?

Kilka lat temu przeprowadzono konsultacje społeczne, które miały na celu ocenę zasadności utrzymania dotychczasowego systemu. Wśród najczęściej powtarzanych opinii pojawiała się potrzeba depenalizacji niepłacenia abonamentu, zwłaszcza w przypadku osób starszych.

Obecnie toczy się debata nad ustawą, która miałaby zwolnić z odpowiedzialności karnej osoby powyżej 75. roku życia. Wielu polityków i działaczy społecznych uważa, że stosowanie kar wobec seniorów jest nieproporcjonalne do przewinienia i nie odpowiada realiom. Prawo do bezpłatnego abonamentu mają seniorzy powyżej 75 lat, pod warunkiem pobierania Pension Credit.

Szef BBC broni systemu licencyjnego

Dyrektor generalny BBC – Tim Davie – wielokrotnie bronił obecnego modelu finansowania. Podczas wystąpienia w programie BBC Breakfast zaznaczył, że obowiązek opłacania abonamentu to element sprawiedliwości wobec tych, którzy uczciwie regulują należności. Jego zdaniem większość obywateli rozumie, że jeśli korzysta się z treści dostarczanych przez publicznego nadawcę, należy partycypować w kosztach.

BBC argumentuje, że system licencyjny pozwala utrzymać niezależność mediów publicznych i gwarantuje szeroki dostęp do programów wysokiej jakości.