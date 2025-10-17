tv licence
W 2024 roku 25 tys. osób skazano za unikanie opłaty za telewizję / fot. Shutterstock.com
UKŻycie w UK
1 min.czytania

Tysiące skazanych za brak TV Licence

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

W Wielkiej Brytanii obowiązek opłacania TV Licence dotyczy wszystkich gospodarstw domowych, które oglądają lub nagrywają transmisje telewizyjne na żywo. Zasada ta obejmuje każdy kanał i każdą formę emisji – od programów rozrywkowych po dokumenty i filmy. Jednak nie wszyscy mają ochotę płacić za dostarczane im treści.

Co ważne, obowiązkowa opłata nie ogranicza się do telewizora. Nawet korzystając przykładowo z laptopa czy telefonu, trzeba mieć ważny abonament, jeśli ogląda się programy na żywo.

- Advertisement -

Surowe konsekwencje nieopłacania licencji

Według House of Commons Library w 2024 roku ponad 25 tys. osób skazano za unikanie opłaty w wysokości 169,5 funtów rocznie (obecnie to 174,5 za telewizję kolorową).

Dla wielu osób kara finansowa, którą jest grzywna w wysokości przeważnie 1000 funtów, jest postrzegana jako wyjątkowo dotkliwa, zwłaszcza w trudnych warunkach ekonomicznych. Dlatego coraz głośniej słychać głosy domagające się złagodzenia przepisów.

Czy Wielka Brytania złagodzi prawo wobec najstarszych widzów?

Kilka lat temu przeprowadzono konsultacje społeczne, które miały na celu ocenę zasadności utrzymania dotychczasowego systemu. Wśród najczęściej powtarzanych opinii pojawiała się potrzeba depenalizacji niepłacenia abonamentu, zwłaszcza w przypadku osób starszych.

tv licence
Według dyrektora BBC ludzie korzystający z treści dostarczanych przez publicznego nadawcę powinni uczestniczyć w kosztach produkcji / fot. Shutterstock.com

Obecnie toczy się debata nad ustawą, która miałaby zwolnić z odpowiedzialności karnej osoby powyżej 75. roku życia. Wielu polityków i działaczy społecznych uważa, że stosowanie kar wobec seniorów jest nieproporcjonalne do przewinienia i nie odpowiada realiom. Prawo do bezpłatnego abonamentu mają seniorzy powyżej 75 lat, pod warunkiem pobierania Pension Credit.

Szef BBC broni systemu licencyjnego

Dyrektor generalny BBC – Tim Davie – wielokrotnie bronił obecnego modelu finansowania. Podczas wystąpienia w programie BBC Breakfast zaznaczył, że obowiązek opłacania abonamentu to element sprawiedliwości wobec tych, którzy uczciwie regulują należności. Jego zdaniem większość obywateli rozumie, że jeśli korzysta się z treści dostarczanych przez publicznego nadawcę, należy partycypować w kosztach.

BBC argumentuje, że system licencyjny pozwala utrzymać niezależność mediów publicznych i gwarantuje szeroki dostęp do programów wysokiej jakości.

Teksty tygodnia

UK

Od stycznia imigranci będą musieli znać język angielski na poziomie A-Level

14 października przedstawiono w parlamencie brytyjskim projekt ustawy, który jeszcze bardziej zradykalizuje zasady dotyczące imigracji. W tym wymagania językowe.
UK

Jakie są poziomy znajomości angielskiego?

Poziomy znajomości języka angielskiego są ustalane według europejskiej skali...
Praca i finanse

Coraz mniej imigrantów z UE pobiera Universal Credit

Z najnowszych danych wynika, że w porównaniu z poprzednim rokiem liczba imigrantów z UE pobierających Universal Credit spadła.
Praca i finanse

Szukasz pracy? Znajdziesz ją podczas wizyty u… lekarza

Departament Pracy i Emerytur ogłosił zmiany mające zaktywizować osoby pobierające zasiłki chorobowe. Plan zakłada skoncentrowanie 1000 wyspecjalizowanych pracowników Jobcentre na pomocy osobom zmagających się z chorobami psychicznymi, problemami z kręgosłupem czy nadciśnieniem.
Praca i finanse

Nowy podatek od nieruchomości? Oto, co planuje Partia Pracy

Minister finansów Rachel Reeves rozważa wprowadzenie tzw. „podatku od rezydencji” – nowej formy opodatkowania nieruchomości opartej na ich wartości. Reformy mają pomóc w załataniu 30-miliardowej luki w budżecie.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet