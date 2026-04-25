Uwaga na HMRC scam! Polacy w UK tracą nawet £300. Jest nowa metoda weryfikacji

Fala wyłudzeń określanych jako HMRC scam ponownie przybiera na sile w Wielkiej Brytanii. Sprzyja temu okres rozliczeniowy i prawdopodobieństwo kontaktu ze strony HMRC związane ze zwrotem podatku czy korektą zeznania.

Wśród poszkodowanych są także Polacy, którzy tracą nawet kilkaset funtów po jednym telefonie. Przestępcy wykorzystują zaufanie do instytucji publicznych i rosnący niepokój związany z podatkami oraz świadczeniami, tworząc scenariusze, które brzmią wiarygodnie i wywierają presję na natychmiastowe działanie.

Nowe ostrzeżenia wydane przez HM Revenue & Customs pokazują, że problem nie jest incydentalny, lecz systemowy. Co więcej, zmieniają się metody działania oszustów, a wraz z nimi rośnie ryzyko dla osób, które nie śledzą na bieżąco oficjalnych komunikatów.

Kogo najczęściej atakuje HMRC scam i dlaczego właśnie te osoby

HMRC scam nie jest już wymierzony wyłącznie w osoby starsze. Coraz częściej celem stają się osoby w wieku produkcyjnym. W tym młodzi pracownicy i migranci zarobkowi. Polacy w Wielkiej Brytanii są szczególnie narażeni z kilku powodów.

Po pierwsze, wielu z nich funkcjonuje w systemie podatkowym, który nie zawsze jest dla nich w pełni zrozumiały. To tworzy przestrzeń do manipulacji. Po drugie, bariera językowa lub niepewność co do procedur sprawia, że telefon od „urzędnika” może wydawać się sytuacją stresującą, wymagającą szybkiej reakcji. Po trzecie, oszuści celowo wybierają momenty zwiększonego napięcia finansowego. Czyli okres rozliczenia podatkowe, zmiany w świadczeniach czy okresy wzmożonych kontroli.

Jak wygląda nowoczesny HMRC scam i dlaczego jest trudniejszy do wykrycia

Dzisiejszy HMRC scam to już nie prymitywne próby wyłudzenia. Oszuści coraz częściej korzystają z technologii pozwalających podszyć się pod prawdziwe numery telefonów. Połączenia wyglądają na autentyczne. Natomiast rozmówcy posługują się profesjonalnym językiem i znają podstawowe procedury urzędowe.

Typowy scenariusz zaczyna się od informacji o zaległości podatkowej lub konieczności pilnego uregulowania należności. W innych przypadkach pojawia się groźba kary, postępowania sądowego, a nawet aresztowania. Istotnym elementem jest presja czasu. Ofiara ma podjąć decyzję natychmiast. Rozmówca nie zostawia możliwości spokojnego sprawdzenia informacji.

Coraz częściej HMRC scam przybiera też formę „miękką” – rozmówca proponuje pomoc w rozwiązaniu problemu. Buduje w ten sposób zaufanie, zanim przejdzie do próby wyłudzenia danych lub pieniędzy. Pojawiają się również połączenia ankietowe, które na pierwszy rzut oka wyglądają niewinnie. Natomiast mogą być próbą zebrania informacji do dalszego ataku.

Przed czym ostrzega HMRC i jak działa nowa metoda weryfikacji HMRC scam

W odpowiedzi na rosnącą liczbę przypadków HMRC scam, urząd wprowadził nową formę zabezpieczenia dla obywateli. Na oficjalnych stronach publikowana jest lista aktualnych kampanii telefonicznych, dzięki której można sprawdzić, czy dane połączenie rzeczywiście pochodzi od urzędu lub jego partnerów.

To istotna zmiana, ponieważ do tej pory wiele osób nie miało punktu odniesienia i musiało polegać wyłącznie na intuicji. Teraz w przypadku wątpliwości można przerwać rozmowę i samodzielnie zweryfikować, czy dana akcja jest prowadzona oficjalnie.

HMRC podkreśla przy tym jedną zasadę, która powinna być absolutnie kluczowa: prawdziwy urząd nigdy nie żąda przez telefon podania pełnych danych bankowych, haseł ani natychmiastowej płatności. Jeśli taka prośba się pojawia, niemal na pewno mamy do czynienia z próbą oszustwa. Niezwykle ważne jest, aby ją zgłosić na stronie HMRC.

Dlaczego HMRC scam jest tak skuteczny i jak się przed nim bronić

Skuteczność HMRC scam wynika z połączenia dwóch elementów: autorytetu instytucji i emocji ofiary. Strach przed konsekwencjami prawnymi lub finansowymi potrafi sparaliżować racjonalne myślenie. Oszuści doskonale o tym wiedzą i budują swoje scenariusze wokół presji, pośpiechu i poczucia zagrożenia.

Najprostsza i jednocześnie najskuteczniejsza metoda obrony to przerwanie rozmowy i samodzielny kontakt z urzędem poprzez oficjalny numer telefonu lub stronę internetową. W praktyce oznacza to jedno: nigdy nie należy działać pod wpływem chwili.

HMRC scam będzie ewoluował. Dlatego, że przestępcy szybko dostosowują się do nowych zabezpieczeń. To oznacza, że czujność i podstawowa wiedza stają się dziś najważniejszą linią obrony – szczególnie dla osób żyjących i pracujących poza swoim krajem, które częściej stają się celem takich ataków. HMRC publikuje na bieżąco metody weryfikacji oszustów.