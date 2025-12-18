Uważaj na oszustwa związane z Self Assessment. HMRC ostrzega

Sposobów na oszustwo jest więcej, niż metod radzenia sobie z przestępcami. A ci wykorzystują nawet najmniejszą słabość, nieuwagę czy naiwność. Obecnie Wielka Brytania zmaga się z rosnącą falą oszustw podatkowych. Dlatego uważaj na oszustwa związane z Self Assessment, przed którymi ostatnio intensywnie ostrzega Urząd Skarbowy.

HM Revenue and Customs (HMRC) wydało oficjalne ostrzeżenie po tym, jak od lutego 2025 roku zgłoszono ponad 4 800 przypadków oszustw związanych z Self Assessment. W ciągu ostatnich 10 miesięcy klienci raportowali łącznie ponad 135 500 prób wyłudzenia danych i pieniędzy powiązanych z HMRC.

Uważaj na oszustwa związane z Self Assessment. Schemat działania przestępców

Przestępcy podszywają się pod urząd skarbowy i wykorzystują wiadomości e-mail, SMS-y oraz telefon. W ten sposób wywołują w ofierze poczucie presji lub strachu. Najczęściej stosowaną metodą jest przesyłanie fałszywych wezwań do zapłaty podatku albo informacji o rzekomych zwrotach. W wielu przypadkach oszuści próbują wymusić podanie wrażliwych danych osobowych i finansowych. Liczą na nieuwagę podatników.

HMRC podkreśla, że legalny urząd nigdy nie wysyła wiadomości grożących aresztem ani nie prosi o dane przez SMS czy e-mail. Każde podejrzane powiadomienie należy traktować z dużą ostrożnością. Warto również natychmiast zgłosić je do HMRC.

Terminy Self Assessment i odpowiedzialność podatników

Zbliża się kluczowy termin składania deklaracji podatkowych za rok 2024/2025 – 31 stycznia 2026. Podatnicy mogą wypełniać swoje deklaracje online na GOV.UK. Co roku po upływie terminu złożenia deklaracji HMRC dostaje informację od podatników o podejrzanych działaniach oszustów podszywających się pod urząd. Dlatego w tym okresie trzeba być szczególnie czujnym. Eksperci podkreślają, że świadomość zagrożeń jest tak samo ważna jak terminowe rozliczenie podatku.

Lucy Pike, główna oficer ds. bezpieczeństwa w HMRC, przypomina:

„Miliony osób każdego roku składa roczne zeznania podatkowe. Natomiast oszuści wykorzystują to, by podszywać się pod urząd i wyłudzać dane. Zachowajcie czujność – jeśli wiadomość wydaje się podejrzana, nie klikajcie w linki ani nie podawajcie danych osobowych. Zgłoście to bezpośrednio do HMRC.”

Jak chronić swoje dane osobowe?

HMRC zamknęło w ciągu ostatnich 10 miesięcy niemal 25 000 fałszywych stron internetowych i numerów telefonów powiązanych z oszustami. Skala przestępstw jest ogromna, dlatego uważaj na oszustwa związane z Self Assessment. Każdy, kto otrzyma podejrzaną wiadomość, może przesłać e-mail na [email protected]

Ostrzeżenia HMRC mają uświadomić podatników, że nie każda korespondencja wyglądająca na urzędową jest autentyczna. Warto zachować szczególną ostrożność. Zwłaszcza gdy nadchodzą terminy związane z Self Assessment i możliwe są większe zwroty podatkowe, które mogą stać się celem oszustów.