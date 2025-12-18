Uważaj na oszustwa związane z Self Assessment. HMRC ostrzega
Uważaj na oszustwa związane z Self Assessment. HMRC ostrzega fot. shutterstock.com
UKPraca i finanse
2 min.czytania

Uważaj na oszustwa związane z Self Assessment. HMRC ostrzega

Joanna Baran
Joanna Baran

Sposobów na oszustwo jest więcej, niż metod radzenia sobie z przestępcami. A ci wykorzystują nawet najmniejszą słabość, nieuwagę czy naiwność. Obecnie Wielka Brytania zmaga się z rosnącą falą oszustw podatkowych. Dlatego uważaj na oszustwa związane z Self Assessment, przed którymi ostatnio intensywnie ostrzega Urząd Skarbowy.

HM Revenue and Customs (HMRC) wydało oficjalne ostrzeżenie po tym, jak od lutego 2025 roku zgłoszono ponad 4 800 przypadków oszustw związanych z Self Assessment. W ciągu ostatnich 10 miesięcy klienci raportowali łącznie ponad 135 500 prób wyłudzenia danych i pieniędzy powiązanych z HMRC.

Uważaj na oszustwa związane z Self Assessment. Schemat działania przestępców

Przestępcy podszywają się pod urząd skarbowy i wykorzystują wiadomości e-mail, SMS-y oraz telefon. W ten sposób wywołują w ofierze poczucie presji lub strachu. Najczęściej stosowaną metodą jest przesyłanie fałszywych wezwań do zapłaty podatku albo informacji o rzekomych zwrotach. W wielu przypadkach oszuści próbują wymusić podanie wrażliwych danych osobowych i finansowych. Liczą na nieuwagę podatników.

- Advertisement -

HMRC podkreśla, że legalny urząd nigdy nie wysyła wiadomości grożących aresztem ani nie prosi o dane przez SMS czy e-mail. Każde podejrzane powiadomienie należy traktować z dużą ostrożnością. Warto również natychmiast zgłosić je do HMRC.

Terminy Self Assessment i odpowiedzialność podatników

Zbliża się kluczowy termin składania deklaracji podatkowych za rok 2024/2025 – 31 stycznia 2026. Podatnicy mogą wypełniać swoje deklaracje online na GOV.UK. Co roku po upływie terminu złożenia deklaracji HMRC dostaje informację od podatników o podejrzanych działaniach oszustów podszywających się pod urząd. Dlatego w tym okresie trzeba być szczególnie czujnym. Eksperci podkreślają, że świadomość zagrożeń jest tak samo ważna jak terminowe rozliczenie podatku.

Uważaj na oszustwa związane z Self Assessment. HMRC ostrzega
Uważaj na oszustwa związane z Self Assessment. HMRC ostrzega
/ fot. Shutterstock

Lucy Pike, główna oficer ds. bezpieczeństwa w HMRC, przypomina:

„Miliony osób każdego roku składa roczne zeznania podatkowe. Natomiast  oszuści wykorzystują to, by podszywać się pod urząd i wyłudzać dane. Zachowajcie czujność – jeśli wiadomość wydaje się podejrzana, nie klikajcie w linki ani nie podawajcie danych osobowych. Zgłoście to bezpośrednio do HMRC.”

Jak chronić swoje dane osobowe?

HMRC zamknęło w ciągu ostatnich 10 miesięcy niemal 25 000 fałszywych stron internetowych i numerów telefonów powiązanych z oszustami. Skala przestępstw jest ogromna, dlatego uważaj na oszustwa związane z Self Assessment. Każdy, kto otrzyma podejrzaną wiadomość, może przesłać e-mail na [email protected]

Ostrzeżenia HMRC mają uświadomić podatników, że nie każda korespondencja wyglądająca na urzędową jest autentyczna. Warto zachować szczególną ostrożność. Zwłaszcza gdy nadchodzą terminy związane z Self Assessment i możliwe są większe zwroty podatkowe, które mogą stać się celem oszustów.

 

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Crime

Policja odnalazła ciało Polki zaginionej od 20 lat. Przełom w sprawie Małgorzaty Wnuczek

Małgorzata Wnuczek miała 27 lat i mieszkała w Leicester. Zaginęła 31 maja 2006 r., gdy po zakończeniu pracy w firmie Peter Jackson Logistics przy Sunningdale Road wsiadła do autobusu jadącego do centrum miasta
UK

Będzie surowsze prawo dla właścicieli psów

W brytyjskim parlamencie dojrzewa jedna z większych zmian w...
UK

Nowe ograniczenia dla imigrantów z UE uderzą w brytyjską gospodarkę

Nowe ograniczenia dla imigrantów z UE zaszkodzą brytyjskiej gospodarce i pozbawią ją 10,8 mld funtów dochodu.
Praca i finanse

Miliony młodych Brytyjczyków wypadają z rynku pracy

Około 3 mln młodych osób znajduje się poza sektorem zatrudnienia i edukacji i jest to prawie jedna trzecia więcej niż jeszcze dwie dekady temu.
Praca i finanse

Obniżono stopy procentowe do najniższego poziomu od trzech lat

W czwartek Bank Anglii zdecydował się obniżyć stopy procentowe do najniższego poziomu od prawie trzech lat. czyli do 3,75 proc.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet