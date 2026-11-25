Kupujesz ubrania w brytyjskim sklepie internetowym lub mieszkasz w Wielkiej Brytanii i nie wiesz, jaki rozmiar wybrać? Brytyjska rozmiarówka różni się od polskiej, dlatego oznaczenia takie jak UK 8, UK 10 czy UK 12 mogą być mylące. W przypadku odzieży damskiej rozmiar brytyjski można zwykle przeliczyć na europejski, natomiast w ubraniach męskich i dziecięcych ważne są również wymiary ciała oraz wzrost.
Poniżej znajdziesz praktyczne tabele rozmiarów ubrań UK i ich polskich odpowiedników. Sprawdź, jaki rozmiar wybrać, jak mierzyć sylwetkę i na co zwrócić uwagę podczas zakupów w brytyjskich sklepach.
Rozmiary ubrań UK – szybki przelicznik na polskie rozmiary
W damskiej odzieży brytyjskie rozmiary numeryczne są zazwyczaj o 28 niższe od europejskich. Przykładowo UK 8 odpowiada najczęściej EU 36, a UK 12 – EU 40. To popularny sposób przeliczania, ale nie należy traktować go jako gwarancji idealnego dopasowania.
|Rozmiar UK
|Rozmiar EU (PL)
|Rozmiar US
|4
|32
|0
|6
|34
|2
|8
|36
|4
|10
|38
|6
|12
|40
|8
|14
|42
|10
|16
|44
|12
|18
|46
|14
|20
|48
|16
|22
|50
|18
|24
|52
|20
|26
|54
|22
Przykłady:
- UK 6 to najczęściej polski rozmiar 34.
- UK 8 odpowiada zwykle rozmiarowi 36.
- UK 10 to najczęściej rozmiar 38.
- UK 12 odpowiada rozmiarowi 40.
- UK 14 to zazwyczaj rozmiar 42.
- UK 16 odpowiada rozmiarowi 44.
Warto pamiętać, że rozmiarówka może się różnić w zależności od producenta, rodzaju ubrania i kroju. Tabela jest punktem wyjścia, a nie zamiennikiem tabeli wymiarów konkretnej marki.
Rozmiary damskie UK – tabela ubrań
W brytyjskich sklepach odzież damska jest oznaczana najczęściej numerami od UK 4 wzwyż. Można też spotkać oznaczenia literowe: XS, S, M, L, XL i XXL. Nie mają one jednak jednego, uniwersalnego odpowiednika w każdym sklepie.
|Rozmiar UK
|Rozmiar EU
|Rozmiar literowy – orientacyjnie
|4
|32
|XXS
|6
|34
|XS
|8
|36
|XS/S
|10
|38
|S
|12
|40
|M
|14
|42
|M/L
|16
|44
|L
|18
|46
|L/XL
|20
|48
|XL
|22
|50
|XL/XXL
|24
|52
|XXL
|26
|54
|XXL/3XL
Oznaczenia literowe są orientacyjne. Przykładowo w jednej marce rozmiar M może odpowiadać UK 12, a w innej UK 10–12. Dlatego przed zakupem sukienki, bluzki, spodni czy płaszcza warto sprawdzić obwód biustu, talii i bioder.
Jak dobrać damski rozmiar ubrania na podstawie wymiarów?
Przy wyborze bluzek, koszul i sukienek najważniejszy jest obwód biustu. W przypadku spodni i spódnic większe znaczenie mają talia i biodra.
|Miejsce pomiaru
|Jak prawidłowo zmierzyć?
|Biust
|Zmierz obwód w najszerszym miejscu biustu, prowadząc miarkę poziomo
|Talia
|Zmierz najwęższe miejsce tułowia
|Biodra
|Zmierz obwód w najszerszym miejscu bioder i pośladków
Nie należy mocno zaciskać miarki ani dodawać do pomiaru zapasu na ubranie. Tabela producenta powinna wskazywać, czy podane wartości dotyczą wymiarów ciała, czy samego produktu.
Rozmiary męskie UK – jak przeliczyć na polskie?
W przypadku ubrań męskich przeliczanie rozmiarów wygląda nieco inaczej niż w odzieży damskiej. Koszulki, bluzy i kurtki są często oznaczane literami S, M, L, XL lub XXL. Koszule mogą mieć rozmiar podany na podstawie obwodu kołnierzyka, a spodnie – obwodu pasa i długości nogawki.
Dlatego nie istnieje jeden prosty przelicznik numeryczny UK–EU, który sprawdzi się dla wszystkich rodzajów męskiej odzieży.
Męskie koszulki, bluzy i kurtki – tabela rozmiarów
Poniższa tabela pokazuje orientacyjne dopasowanie rozmiaru literowego do obwodu klatki piersiowej.
|Rozmiar
|Obwód klatki piersiowej (cm)
|Obwód klatki piersiowej (cale)
|XXXS
|76–81
|30–32
|XXS
|81–86
|32–34
|XS
|86–91
|34–36
|S
|91–96
|36–38
|M
|96–101
|38–40
|L
|101–106
|40–42
|XL
|106–111
|42–44
|XXL
|111–116
|44–46
|XXXL
|116–121
|46–48
Wymiary mają charakter orientacyjny. Konkretne marki mogą stosować inne zakresy, a ubrania o kroju slim fit będą przylegać do ciała bardziej niż modele regular lub oversize.
Męskie spodnie UK – tabela rozmiarów
W brytyjskich sklepach spodnie męskie często mają rozmiar podany w calach. Pierwsza liczba oznacza obwód pasa, a druga długość nogawki, np. W32 L32.
|Obwód pasa (cale)
|Obwód pasa (cm)
|Rozmiar literowy – orientacyjnie
|26
|66
|XS
|28
|71
|XS/S
|29
|74
|S
|30
|76
|S
|31
|79
|M
|32
|81
|M
|33
|84
|M/L
|34
|86
|L
|36
|91
|L
|38
|96
|XL
|40
|101
|XL/XXL
Co oznacza W32 L32?
- W (waist) – obwód pasa w calach.
- L (length) – długość nogawki, najczęściej mierzona po wewnętrznej stronie nogi.
Przykładowo W32 L32 oznacza spodnie o obwodzie pasa 32 cale i długości wewnętrznej nogawki 32 cale. W centymetrach to około 81 cm w pasie i 81 cm długości nogawki.
Rozmiary ubrań dziecięcych UK – tabela na polskie odpowiedniki
W przypadku ubrań dla dzieci brytyjska rozmiarówka często opiera się na wieku dziecka, np. 3–4 lata, 5–6 lat lub 7–8 lat. W europejskich sklepach częściej spotyka się rozmiary określające wzrost w centymetrach, np. 104, 110 czy 116.
Wiek jest jedynie wskazówką. Dzieci w tym samym wieku mogą mieć różny wzrost i budowę ciała, dlatego najlepiej kierować się wzrostem.
|Rozmiar UK
|Orientacyjny wiek
|Rozmiar EU – wzrost dziecka
|0–3 miesiące
|0–3 miesiące
|56–62 cm
|3–6 miesięcy
|3–6 miesięcy
|62–68 cm
|6–9 miesięcy
|6–9 miesięcy
|68–74 cm
|9–12 miesięcy
|9–12 miesięcy
|74–80 cm
|12–18 miesięcy
|12–18 miesięcy
|80–86 cm
|18–24 miesiące
|18–24 miesiące
|86–92 cm
|2–3 lata
|2–3 lata
|92–98 cm
|3–4 lata
|3–4 lata
|98–104 cm
|4–5 lat
|4–5 lat
|104–110 cm
|5–6 lat
|5–6 lat
|110–116 cm
|6–7 lat
|6–7 lat
|116–122 cm
|7–8 lat
|7–8 lat
|122–128 cm
|8–9 lat
|8–9 lat
|128–134 cm
|9–10 lat
|9–10 lat
|134–140 cm
|10–11 lat
|10–11 lat
|140–146 cm
|11–12 lat
|11–12 lat
|146–152 cm
W przypadku niemowląt i małych dzieci oznaczenia mogą różnić się pomiędzy sklepami. Niektóre marki podają przedziały wieku, inne wzrost, a jeszcze inne oba parametry. Jeśli dziecko znajduje się pomiędzy rozmiarami, warto sprawdzić dokładne wymiary ubrania i uwzględnić zapas na wzrost.
Jak przeliczyć cale na centymetry w brytyjskiej rozmiarówce?
W brytyjskich sklepach wymiary odzieży bywają podawane w calach (inches), a nie w centymetrach. Przy zakupie spodni, koszul czy ubrań sportowych przydatna jest znajomość podstawowego przelicznika:
1 cal = 2,54 cm.
|Wymiar w calach
|Wymiar w centymetrach
|24″
|61 cm
|26″
|66 cm
|28″
|71 cm
|30″
|76 cm
|32″
|81 cm
|34″
|86 cm
|36″
|91 cm
|38″
|97 cm
|40″
|102 cm
|42″
|107 cm
|44″
|112 cm
Warto zapamiętać, że brytyjskie oznaczenia W i L w spodniach odnoszą się do cali. Nie należy ich mylić z europejskimi rozmiarami numerycznymi.
Jak prawidłowo zmierzyć się przed zakupem ubrań w UK?
Jeśli nie masz pewności, jaki rozmiar wybrać, zmierz swoje ciało i porównaj wyniki z tabelą konkretnego producenta. Najlepiej zrobić to miękką miarką krawiecką, stojąc swobodnie i nie napinając mięśni.
- Biust lub klatka piersiowa: zmierz obwód w najszerszym miejscu, trzymając miarkę poziomo.
- Talia: znajdź najwęższe miejsce tułowia i zmierz obwód bez wciągania brzucha.
- Biodra: zmierz najszerszy obwód bioder i pośladków.
- Długość nogawki: zmierz wewnętrzną stronę nogi, od kroku do miejsca, w którym ma kończyć się nogawka.
- Wzrost dziecka: zmierz dziecko bez butów, stojące prosto przy ścianie.
Nie porównuj bezpośrednio wymiarów ciała z wymiarami gotowego ubrania. Producent może podawać w tabeli wymiary sylwetki, a nie odzieży. To istotna różnica, szczególnie przy dopasowanych sukienkach, marynarkach i spodniach.
FAQ – najczęściej zadawane pytania o rozmiary ubrań UK
UK 8 – jaki to rozmiar w Polsce?
Damski rozmiar UK 8 odpowiada najczęściej europejskiemu rozmiarowi 36. W zależności od marki może być oznaczony również jako XS lub S.
UK 10 – jaki to rozmiar?
UK 10 to zazwyczaj polski rozmiar 38, czyli europejskie EU 38. W rozmiarówce literowej najczęściej odpowiada S.
UK 12 – jaki to rozmiar w Polsce?
UK 12 odpowiada zwykle polskiemu rozmiarowi 40. W wielu sklepach jest oznaczany jako M.
UK 14 – jaki to rozmiar?
Damski UK 14 to najczęściej europejski rozmiar 42. W zależności od producenta może odpowiadać rozmiarowi M lub L.
Czy rozmiary UK i EU są takie same?
Niestety nie i prowadzi to do sporego zamieszania. W odzieży damskiej brytyjska numeracja jest zazwyczaj niższa od europejskiej o 28, np. UK 10 to EU 38. W ubraniach męskich i dziecięcych stosuje się także inne sposoby oznaczania rozmiarów, dlatego należy sprawdzać tabelę danego producenta. Co prawda w UK także występują rozmiary literowe – S, M, L, czy XL, ale one też nie są takie samie jak w UE.
Czy rozmiar S w Wielkiej Brytanii jest taki sam jak w Polsce?
Nie zawsze. Oznaczenia S, M i L nie są ujednolicone między wszystkimi markami. Rozmiar S w jednym sklepie może mieć inne wymiary niż S w innym. Najlepiej porównywać obwód biustu, klatki piersiowej, talii i bioder z tabelą producenta.
Jak sprawdzić rozmiar spodni w brytyjskim sklepie?
W brytyjskich sklepach spodnie często mają oznaczenia W i L. W oznacza obwód pasa w calach, a L – długość nogawki w calach. Przykładowo W30 L32 oznacza pas o obwodzie około 76 cm i wewnętrzną długość nogawki około 81 cm.
Jaki rozmiar ubrań wybrać dla dziecka w UK?
Najlepiej kierować się wzrostem dziecka, a nie wyłącznie wiekiem. Brytyjskie sklepy często podają rozmiary w przedziałach wiekowych, natomiast europejskie oznaczenia zwykle odpowiadają wzrostowi w centymetrach. Jeśli dziecko jest pomiędzy dwoma rozmiarami, sprawdź tabelę wymiarów konkretnej marki.
Pamiętaj: przeliczniki UK–EU są pomocne przy zakupach, ale nie zastąpią tabeli producenta. Różnice w kroju, materiale i sposobie oznaczania rozmiarów mogą sprawić, że ten sam rozmiar będzie leżał inaczej w dwóch różnych sklepach.