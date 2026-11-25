Kupujesz ubrania w brytyjskim sklepie internetowym lub mieszkasz w Wielkiej Brytanii i nie wiesz, jaki rozmiar wybrać? Brytyjska rozmiarówka różni się od polskiej, dlatego oznaczenia takie jak UK 8, UK 10 czy UK 12 mogą być mylące. W przypadku odzieży damskiej rozmiar brytyjski można zwykle przeliczyć na europejski, natomiast w ubraniach męskich i dziecięcych ważne są również wymiary ciała oraz wzrost.

Poniżej znajdziesz praktyczne tabele rozmiarów ubrań UK i ich polskich odpowiedników. Sprawdź, jaki rozmiar wybrać, jak mierzyć sylwetkę i na co zwrócić uwagę podczas zakupów w brytyjskich sklepach.

Rozmiary ubrań UK – szybki przelicznik na polskie rozmiary

W damskiej odzieży brytyjskie rozmiary numeryczne są zazwyczaj o 28 niższe od europejskich. Przykładowo UK 8 odpowiada najczęściej EU 36, a UK 12 – EU 40. To popularny sposób przeliczania, ale nie należy traktować go jako gwarancji idealnego dopasowania.

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Rozmiar UK Rozmiar EU (PL) Rozmiar US 4 32 0 6 34 2 8 36 4 10 38 6 12 40 8 14 42 10 16 44 12 18 46 14 20 48 16 22 50 18 24 52 20 26 54 22

Przykłady:

UK 6 to najczęściej polski rozmiar 34.

UK 8 odpowiada zwykle rozmiarowi 36.

UK 10 to najczęściej rozmiar 38.

UK 12 odpowiada rozmiarowi 40.

UK 14 to zazwyczaj rozmiar 42.

UK 16 odpowiada rozmiarowi 44.

Warto pamiętać, że rozmiarówka może się różnić w zależności od producenta, rodzaju ubrania i kroju. Tabela jest punktem wyjścia, a nie zamiennikiem tabeli wymiarów konkretnej marki.

Rozmiary damskie UK – tabela ubrań

W brytyjskich sklepach odzież damska jest oznaczana najczęściej numerami od UK 4 wzwyż. Można też spotkać oznaczenia literowe: XS, S, M, L, XL i XXL. Nie mają one jednak jednego, uniwersalnego odpowiednika w każdym sklepie.

Rozmiar UK Rozmiar EU Rozmiar literowy – orientacyjnie 4 32 XXS 6 34 XS 8 36 XS/S 10 38 S 12 40 M 14 42 M/L 16 44 L 18 46 L/XL 20 48 XL 22 50 XL/XXL 24 52 XXL 26 54 XXL/3XL

Oznaczenia literowe są orientacyjne. Przykładowo w jednej marce rozmiar M może odpowiadać UK 12, a w innej UK 10–12. Dlatego przed zakupem sukienki, bluzki, spodni czy płaszcza warto sprawdzić obwód biustu, talii i bioder.

Jak dobrać damski rozmiar ubrania na podstawie wymiarów?

Przy wyborze bluzek, koszul i sukienek najważniejszy jest obwód biustu. W przypadku spodni i spódnic większe znaczenie mają talia i biodra.

Miejsce pomiaru Jak prawidłowo zmierzyć? Biust Zmierz obwód w najszerszym miejscu biustu, prowadząc miarkę poziomo Talia Zmierz najwęższe miejsce tułowia Biodra Zmierz obwód w najszerszym miejscu bioder i pośladków

Nie należy mocno zaciskać miarki ani dodawać do pomiaru zapasu na ubranie. Tabela producenta powinna wskazywać, czy podane wartości dotyczą wymiarów ciała, czy samego produktu.

Rozmiary męskie UK – jak przeliczyć na polskie?

W przypadku ubrań męskich przeliczanie rozmiarów wygląda nieco inaczej niż w odzieży damskiej. Koszulki, bluzy i kurtki są często oznaczane literami S, M, L, XL lub XXL. Koszule mogą mieć rozmiar podany na podstawie obwodu kołnierzyka, a spodnie – obwodu pasa i długości nogawki.

Dlatego nie istnieje jeden prosty przelicznik numeryczny UK–EU, który sprawdzi się dla wszystkich rodzajów męskiej odzieży.

Męskie koszulki, bluzy i kurtki – tabela rozmiarów

Poniższa tabela pokazuje orientacyjne dopasowanie rozmiaru literowego do obwodu klatki piersiowej.

Rozmiar Obwód klatki piersiowej (cm) Obwód klatki piersiowej (cale) XXXS 76–81 30–32 XXS 81–86 32–34 XS 86–91 34–36 S 91–96 36–38 M 96–101 38–40 L 101–106 40–42 XL 106–111 42–44 XXL 111–116 44–46 XXXL 116–121 46–48

Wymiary mają charakter orientacyjny. Konkretne marki mogą stosować inne zakresy, a ubrania o kroju slim fit będą przylegać do ciała bardziej niż modele regular lub oversize.

Męskie spodnie UK – tabela rozmiarów

W brytyjskich sklepach spodnie męskie często mają rozmiar podany w calach. Pierwsza liczba oznacza obwód pasa, a druga długość nogawki, np. W32 L32.

Obwód pasa (cale) Obwód pasa (cm) Rozmiar literowy – orientacyjnie 26 66 XS 28 71 XS/S 29 74 S 30 76 S 31 79 M 32 81 M 33 84 M/L 34 86 L 36 91 L 38 96 XL 40 101 XL/XXL

Co oznacza W32 L32?

W (waist) – obwód pasa w calach.

L (length) – długość nogawki, najczęściej mierzona po wewnętrznej stronie nogi.

Przykładowo W32 L32 oznacza spodnie o obwodzie pasa 32 cale i długości wewnętrznej nogawki 32 cale. W centymetrach to około 81 cm w pasie i 81 cm długości nogawki.

Rozmiary ubrań dziecięcych UK – tabela na polskie odpowiedniki

W przypadku ubrań dla dzieci brytyjska rozmiarówka często opiera się na wieku dziecka, np. 3–4 lata, 5–6 lat lub 7–8 lat. W europejskich sklepach częściej spotyka się rozmiary określające wzrost w centymetrach, np. 104, 110 czy 116.

Wiek jest jedynie wskazówką. Dzieci w tym samym wieku mogą mieć różny wzrost i budowę ciała, dlatego najlepiej kierować się wzrostem.

Rozmiar UK Orientacyjny wiek Rozmiar EU – wzrost dziecka 0–3 miesiące 0–3 miesiące 56–62 cm 3–6 miesięcy 3–6 miesięcy 62–68 cm 6–9 miesięcy 6–9 miesięcy 68–74 cm 9–12 miesięcy 9–12 miesięcy 74–80 cm 12–18 miesięcy 12–18 miesięcy 80–86 cm 18–24 miesiące 18–24 miesiące 86–92 cm 2–3 lata 2–3 lata 92–98 cm 3–4 lata 3–4 lata 98–104 cm 4–5 lat 4–5 lat 104–110 cm 5–6 lat 5–6 lat 110–116 cm 6–7 lat 6–7 lat 116–122 cm 7–8 lat 7–8 lat 122–128 cm 8–9 lat 8–9 lat 128–134 cm 9–10 lat 9–10 lat 134–140 cm 10–11 lat 10–11 lat 140–146 cm 11–12 lat 11–12 lat 146–152 cm

W przypadku niemowląt i małych dzieci oznaczenia mogą różnić się pomiędzy sklepami. Niektóre marki podają przedziały wieku, inne wzrost, a jeszcze inne oba parametry. Jeśli dziecko znajduje się pomiędzy rozmiarami, warto sprawdzić dokładne wymiary ubrania i uwzględnić zapas na wzrost.

Jak przeliczyć cale na centymetry w brytyjskiej rozmiarówce?

W brytyjskich sklepach wymiary odzieży bywają podawane w calach (inches), a nie w centymetrach. Przy zakupie spodni, koszul czy ubrań sportowych przydatna jest znajomość podstawowego przelicznika:

1 cal = 2,54 cm.

Wymiar w calach Wymiar w centymetrach 24″ 61 cm 26″ 66 cm 28″ 71 cm 30″ 76 cm 32″ 81 cm 34″ 86 cm 36″ 91 cm 38″ 97 cm 40″ 102 cm 42″ 107 cm 44″ 112 cm

Warto zapamiętać, że brytyjskie oznaczenia W i L w spodniach odnoszą się do cali. Nie należy ich mylić z europejskimi rozmiarami numerycznymi.

Jak prawidłowo zmierzyć się przed zakupem ubrań w UK?

Jeśli nie masz pewności, jaki rozmiar wybrać, zmierz swoje ciało i porównaj wyniki z tabelą konkretnego producenta. Najlepiej zrobić to miękką miarką krawiecką, stojąc swobodnie i nie napinając mięśni.

Biust lub klatka piersiowa: zmierz obwód w najszerszym miejscu, trzymając miarkę poziomo.

zmierz obwód w najszerszym miejscu, trzymając miarkę poziomo. Talia: znajdź najwęższe miejsce tułowia i zmierz obwód bez wciągania brzucha.

znajdź najwęższe miejsce tułowia i zmierz obwód bez wciągania brzucha. Biodra: zmierz najszerszy obwód bioder i pośladków.

zmierz najszerszy obwód bioder i pośladków. Długość nogawki: zmierz wewnętrzną stronę nogi, od kroku do miejsca, w którym ma kończyć się nogawka.

zmierz wewnętrzną stronę nogi, od kroku do miejsca, w którym ma kończyć się nogawka. Wzrost dziecka: zmierz dziecko bez butów, stojące prosto przy ścianie.

Nie porównuj bezpośrednio wymiarów ciała z wymiarami gotowego ubrania. Producent może podawać w tabeli wymiary sylwetki, a nie odzieży. To istotna różnica, szczególnie przy dopasowanych sukienkach, marynarkach i spodniach.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o rozmiary ubrań UK

UK 8 – jaki to rozmiar w Polsce?

Damski rozmiar UK 8 odpowiada najczęściej europejskiemu rozmiarowi 36. W zależności od marki może być oznaczony również jako XS lub S.

UK 10 – jaki to rozmiar?

UK 10 to zazwyczaj polski rozmiar 38, czyli europejskie EU 38. W rozmiarówce literowej najczęściej odpowiada S.

UK 12 – jaki to rozmiar w Polsce?

UK 12 odpowiada zwykle polskiemu rozmiarowi 40. W wielu sklepach jest oznaczany jako M.

UK 14 – jaki to rozmiar?

Damski UK 14 to najczęściej europejski rozmiar 42. W zależności od producenta może odpowiadać rozmiarowi M lub L.

Czy rozmiary UK i EU są takie same?

Niestety nie i prowadzi to do sporego zamieszania. W odzieży damskiej brytyjska numeracja jest zazwyczaj niższa od europejskiej o 28, np. UK 10 to EU 38. W ubraniach męskich i dziecięcych stosuje się także inne sposoby oznaczania rozmiarów, dlatego należy sprawdzać tabelę danego producenta. Co prawda w UK także występują rozmiary literowe – S, M, L, czy XL, ale one też nie są takie samie jak w UE.

Czy rozmiar S w Wielkiej Brytanii jest taki sam jak w Polsce?

Nie zawsze. Oznaczenia S, M i L nie są ujednolicone między wszystkimi markami. Rozmiar S w jednym sklepie może mieć inne wymiary niż S w innym. Najlepiej porównywać obwód biustu, klatki piersiowej, talii i bioder z tabelą producenta.

Jak sprawdzić rozmiar spodni w brytyjskim sklepie?

W brytyjskich sklepach spodnie często mają oznaczenia W i L. W oznacza obwód pasa w calach, a L – długość nogawki w calach. Przykładowo W30 L32 oznacza pas o obwodzie około 76 cm i wewnętrzną długość nogawki około 81 cm.

Jaki rozmiar ubrań wybrać dla dziecka w UK?

Najlepiej kierować się wzrostem dziecka, a nie wyłącznie wiekiem. Brytyjskie sklepy często podają rozmiary w przedziałach wiekowych, natomiast europejskie oznaczenia zwykle odpowiadają wzrostowi w centymetrach. Jeśli dziecko jest pomiędzy dwoma rozmiarami, sprawdź tabelę wymiarów konkretnej marki.

Pamiętaj: przeliczniki UK–EU są pomocne przy zakupach, ale nie zastąpią tabeli producenta. Różnice w kroju, materiale i sposobie oznaczania rozmiarów mogą sprawić, że ten sam rozmiar będzie leżał inaczej w dwóch różnych sklepach.