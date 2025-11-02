W 2026 roku dodatkowa wypłata świadczenia na dzieci. Ile dostaną rodzice?
W 2026 roku dodatkowa wypłata świadczenia na dzieci. Ile dostaną rodzice? fot. shutterstock.com
UKPraca i finanse
2 min.czytania

W 2026 roku dodatkowa wypłata świadczenia na dzieci. Ile dostaną rodzice?

Joanna Baran
Joanna Baran

W 2026 roku tysiące rodziców w Wielkiej Brytanii mogą liczyć na dodatkową wypłatę świadczenia na dzieci. Według zapowiedzi Departamentu ds. Pracy i Emerytur (DWP), wszystkie świadczenia dla osób w wieku produkcyjnym, w tym Child Benefit, wzrosną przynajmniej w tempie inflacji CPI. Dodatkowa wypłata świadczenia na dzieci. Ile dostaną rodzice? 

Dla rodziców oznacza to konkretne, realne wsparcie finansowe. Natomiast w przypadku dzieci uprawnionych do najwyższego dodatku pomoc będzie znacząca.

- Advertisement -

Kto dostanie wsparcie, kiedy i ile wyniesie bonusowy Child Benefit?

Według wstępnych zapowiedzi, nowe stawki Child Benefit wejdą w życie od kwietnia 2026 roku. Każdy rodzic lub opiekun prawny, który jest uprawniony do Child Benefit w momencie wprowadzenia podwyżek, otrzyma automatycznie zwiększoną kwotę. Dlatego oznacza to, że dla wielu rodzin będzie to pierwszy od kilku lat realny wzrost wsparcia finansowego na dzieci.

Podwyżka obejmie zarówno standardowy dodatek na dziecko, jak i elementy dodatkowe w Child Benefit, w tym dla dzieci niepełnosprawnych. Największe wsparcie otrzymają rodzice dzieci urodzonych przed kwietniem 2017 roku. Dla nich kwota dodatku wzrośnie z około 339 do 352 funtów rocznie. Natomiast dla kolejnych dzieci oraz tych urodzonych po kwietniu 2017 roku, podwyżka wyniesie około 11 funtów. Rodzice dzieci niepełnosprawnych mogą spodziewać się wzrostu dodatku z 495,86 do 514,70 funtów dla wyższej stawki.

Dodatkowa wypłata świadczenia na dzieci w Wielkiej Brytanii – co potwierdziło DWP

DWP potwierdziło, że podwyżki Child Benefit są częścią szerszego planu waloryzacji świadczeń w związku z rosnącą inflacją. Wszystkie świadczenia dla osób w wieku produkcyjnym mają wzrosnąć w 2026 roku przynajmniej w tempie CPI. To ma pomóc rodzinom w pokryciu rosnących kosztów życia. Jak podkreśla Kanclerz Skarbu Rachel Reeves, celem jest wsparcie najbiedniejszych rodzin oraz ułatwienie planowania domowego budżetu.

Dodatkowa wypłata świadczenia na dzieci w Wielkiej Brytanii – co potwierdziło DWP
Dodatkowa wypłata świadczenia na dzieci w Wielkiej Brytanii – co potwierdziło DWP
fot. shutterstock.com

Dodatkowa wypłata Child Benefit : praktyczny poradnik dla rodziców

Rodzice powinni upewnić się, że ich dane w systemie DWP są aktualne, aby nie przegapić podwyżki. Warto też pamiętać, że kwoty podawane przez DWP są prognozowane na podstawie obecnych przepisów i wskaźników inflacji – ostateczna decyzja i harmonogram wypłat zostaną ogłoszone w budżecie na 2026 rok. Osoby z pytaniami mogą kontaktować się bezpośrednio z DWP lub sprawdzić informacje na oficjalnej stronie Child Benefit.

Dodatkowa wypłata świadczenia na dzieci – podwyżki Child Benefit i bonusy dla rodzin

Eksperci finansowi podkreślają, że dodatkowa wypłata świadczenia na dzieci to nie tylko wsparcie bieżących wydatków, ale też ważny element planowania finansowego rodzin. Wzrost świadczeń, choć umiarkowany, może znacząco odciążyć domowe budżety i pozwolić rodzicom lepiej przygotować się na koszty edukacji, żywności i innych niezbędnych wydatków dziecięcych.

 

Teksty tygodnia

UK

Szpitalom brakuje pieniędzy! Bez 3 miliardów funtów będą cięcia w usługach i zwolnienia

System ochrony zdrowia, NHS, jest na krawędzi kryzysu finansowego. Szpitalom brakuje pieniędzy. Dlatego bez dodatkowego wsparcia w wysokości 3 miliardów funtów będą zmuszone do cięć usług, ograniczenia liczby zabiegów i redukcji etatów.
Praca i finanse

Uważaj na list od HMRC! Możesz zapłacić podatek dwa razy

Gospodarstwa domowe zostały ostrzeżone przed ryzykiem przepłacenia podatku po serii mylących listów wysyłanych przez HMRC. Jak informuje The Telegraph, niektórzy oszczędzający otrzymali dwa różne pisma z żądaniem zapłaty podatku, co może doprowadzić do zapłacenia tej samej kwoty dwa razy.
Irlandia

Gigantyczne zwolnienia w Amazonie. Firma wprowadza zmiany za sprawą AI

Szykują się zwolnienia w Amazonie. Wynikają z nadwyżek związanych z zatrudnieniem w czasie pandemii i przejściem na automatyzację.
UK

Od dzisiaj większa ochrona lokatorów mieszkań socjalnych

W poniedziałek, 27 października wchodzi w życie pierwszy etap Prawa Awaaba. Stanowi on większą ochronę dla lokatorów mieszkań socjalnych.
UK

Wizz Air testuje „ekonomiczną” klasę biznes i internet na pokładzie

Wizz Air szykuje się do największych zmian w swojej historii. Węgierski przewoźnik zapowiedział wprowadzenie dwóch nowych usług – Wizz Class i Wizz Play. Mają one trafić do pasażerów w najbliższych tygodniach.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet