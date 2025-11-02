W 2026 roku dodatkowa wypłata świadczenia na dzieci. Ile dostaną rodzice?

W 2026 roku tysiące rodziców w Wielkiej Brytanii mogą liczyć na dodatkową wypłatę świadczenia na dzieci. Według zapowiedzi Departamentu ds. Pracy i Emerytur (DWP), wszystkie świadczenia dla osób w wieku produkcyjnym, w tym Child Benefit, wzrosną przynajmniej w tempie inflacji CPI. Dodatkowa wypłata świadczenia na dzieci. Ile dostaną rodzice?

Dla rodziców oznacza to konkretne, realne wsparcie finansowe. Natomiast w przypadku dzieci uprawnionych do najwyższego dodatku pomoc będzie znacząca.

Kto dostanie wsparcie, kiedy i ile wyniesie bonusowy Child Benefit?

Według wstępnych zapowiedzi, nowe stawki Child Benefit wejdą w życie od kwietnia 2026 roku. Każdy rodzic lub opiekun prawny, który jest uprawniony do Child Benefit w momencie wprowadzenia podwyżek, otrzyma automatycznie zwiększoną kwotę. Dlatego oznacza to, że dla wielu rodzin będzie to pierwszy od kilku lat realny wzrost wsparcia finansowego na dzieci.

Podwyżka obejmie zarówno standardowy dodatek na dziecko, jak i elementy dodatkowe w Child Benefit, w tym dla dzieci niepełnosprawnych. Największe wsparcie otrzymają rodzice dzieci urodzonych przed kwietniem 2017 roku. Dla nich kwota dodatku wzrośnie z około 339 do 352 funtów rocznie. Natomiast dla kolejnych dzieci oraz tych urodzonych po kwietniu 2017 roku, podwyżka wyniesie około 11 funtów. Rodzice dzieci niepełnosprawnych mogą spodziewać się wzrostu dodatku z 495,86 do 514,70 funtów dla wyższej stawki.

Dodatkowa wypłata świadczenia na dzieci w Wielkiej Brytanii – co potwierdziło DWP

DWP potwierdziło, że podwyżki Child Benefit są częścią szerszego planu waloryzacji świadczeń w związku z rosnącą inflacją. Wszystkie świadczenia dla osób w wieku produkcyjnym mają wzrosnąć w 2026 roku przynajmniej w tempie CPI. To ma pomóc rodzinom w pokryciu rosnących kosztów życia. Jak podkreśla Kanclerz Skarbu Rachel Reeves, celem jest wsparcie najbiedniejszych rodzin oraz ułatwienie planowania domowego budżetu.

Dodatkowa wypłata Child Benefit : praktyczny poradnik dla rodziców

Rodzice powinni upewnić się, że ich dane w systemie DWP są aktualne, aby nie przegapić podwyżki. Warto też pamiętać, że kwoty podawane przez DWP są prognozowane na podstawie obecnych przepisów i wskaźników inflacji – ostateczna decyzja i harmonogram wypłat zostaną ogłoszone w budżecie na 2026 rok. Osoby z pytaniami mogą kontaktować się bezpośrednio z DWP lub sprawdzić informacje na oficjalnej stronie Child Benefit.

Dodatkowa wypłata świadczenia na dzieci – podwyżki Child Benefit i bonusy dla rodzin

Eksperci finansowi podkreślają, że dodatkowa wypłata świadczenia na dzieci to nie tylko wsparcie bieżących wydatków, ale też ważny element planowania finansowego rodzin. Wzrost świadczeń, choć umiarkowany, może znacząco odciążyć domowe budżety i pozwolić rodzicom lepiej przygotować się na koszty edukacji, żywności i innych niezbędnych wydatków dziecięcych.